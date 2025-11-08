Gói thầu xây hẻm 1,25 tỷ ở xã mới Hiệp Phước, TP HCM: Chỉ định thầu rút gọn cho Định Gia

Công ty Định Gia vừa được chỉ định thầu rút gọn gói xây lắp hơn 1,15 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước, TP HCM. Gói thầu được điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu trước đó.

UBND xã Hiệp Phước (TP HCM) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây dựng thuộc dự án nâng cấp, cải tạo hẻm trên địa bàn xã Nhơn Đức cũ. Đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn sau khi có sự điều chỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chỉ định thầu cho Công ty Định Gia

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 23/10/2025, UBND xã Hiệp Phước đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Xây dựng" (Mã TBMT: IB2500472545-00). Gói thầu này thuộc Dự án "Nâng cấp, cải tạo hẻm 1528 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức".

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia (MST: 0311332456, địa chỉ tại Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh). Giá trúng thầu là 1.152.500.000 đồng. Gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện là 60 ngày.

Được biết, gói thầu này có giá được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (sau điều chỉnh) là 1.250.484.586 đồng. Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty Định Gia thấp hơn khoảng 98 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,84%.

Dự án Nâng cấp, cải tạo hẻm 1528 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt tại Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 05/11/2024, với tổng mức đầu tư 1.508.591.000 đồng. Mục tiêu nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo lưu thông thuận lợi, giải quyết ngập nước và góp phần xây dựng nông thôn mới. Quy mô dự án gồm nâng cấp mặt đường bê tông xi măng dài khoảng 151m, rộng từ 3,0m đến 4,5m và cải tạo hệ thống thoát nước.

Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu

Một điểm đáng chú ý là gói thầu này đã được điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, ngày 08/10/2025, UBND xã Hiệp Phước đã ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

Theo quyết định này, hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng" được điều chỉnh từ hình thức ban đầu (từ đấu thầu rộng rãi theo Quyết định phê duyệt KHLCNT gốc số 2872/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của UBND huyện Nhà Bè) sang hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Lý do điều chỉnh được nêu là "để triển khai theo quy định tại khoản 4 Điều 78 và khoản 2 Điều 80 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP".

Đối chiếu với quy định hiện hành, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết Luật Đấu thầu. Tại khoản 4 Điều 78, hạn mức áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án là không quá 02 tỷ đồng. Gói thầu "Xây dựng" này có giá 1.250.484.586 đồng, thấp hơn hạn mức 2 tỷ đồng. Do đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là phù hợp với quy định về hạn mức giá trị gói thầu theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc thay đổi từ một hình thức lựa chọn nhà thầu mang tính cạnh tranh cao hơn sang hình thức chỉ định thầu (dù là rút gọn) thường đặt ra câu hỏi về tính cấp thiết thực sự của gói thầu hoặc các yếu tố đặc thù khác. Luật Đấu thầu 2025 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn luôn nhấn mạnh nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Khoản 2 Điều 29b Luật Đấu thầu sửa đổi năm 2025 cũng khuyến khích áp dụng các hình thức cạnh tranh hơn ngay cả khi gói thầu đủ điều kiện chỉ định thầu.

Bối cảnh xã mới sáp nhập

Dự án được thực hiện trên địa bàn xã Nhơn Đức cũ, nhưng chủ đầu tư lại là UBND xã Hiệp Phước. Điều này xuất phát từ việc thực hiện Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM. Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nhơn Đức, xã Long Thới và xã Hiệp Phước cũ được sáp nhập để thành lập xã Hiệp Phước mới, thuộc TP.HCM, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia, thành lập từ năm 2011, được biết đến là một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu khá cao tại TP.HCM trong những năm qua. Theo dữ liệu, đây là gói thầu đầu tiên công ty này được ghi nhận trúng trong năm 2025. Tỷ lệ tiết kiệm gần 8% ở gói thầu này cũng là một con số đáng chú ý so với mặt bằng chung tỷ lệ tiết kiệm mà công ty này đạt được trước đó.

Việc một gói thầu tại địa bàn xã mới sáp nhập được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, dù đúng quy định về hạn mức, vẫn cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, nghiệm thu, thanh quyết toán, đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.