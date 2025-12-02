Hà Nội

Gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Phúc Lộc: Cuộc đua "song mã" gay cấn

Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại xã Phúc Lộc (Hà Nội) vừa mở thầu với sự tham gia của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng và Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông. Mức giá dự thầu đang cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt.

Hải Đăng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu mua sắm trang thiết bị bán trú và dạy học tại xã Phúc Lộc (Hà Nội) đã hoàn tất mở thầu vào ngày 17/11/2025. Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà thầu quen mặt trên thị trường đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách.

Toàn cảnh gói thầu và diễn biến mở thầu

Gói thầu số 01: "Mua sắm trang thiết bị bán trú và trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã Phúc Lộc" có mã thông báo mời thầu IB2500499213. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm cùng tên, được Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Lộc (Thành phố Hà Nội) làm chủ đầu tư và bên mời thầu.

Cơ sở pháp lý của gói thầu dựa trên Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 287/QĐ-VHXH ngày 31/10/2025 và Quyết định phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu số 311/QĐ-VHXH ngày 07/11/2025 do Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Lộc ký. Gói thầu có giá 8.117.007.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố và ngân sách xã, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu đã được công bố lúc 08:42 ngày 17/11/2025, đến thời điểm đóng thầu, có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng và Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông.

2-3577.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy một cuộc đua sát sao về giá:

  • Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng chào giá 7.979.761.000 đồng.
  • Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông chào giá 8.086.075.000 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không có thư giảm giá, thời gian thực hiện hợp đồng cam kết là 30 ngày và hiệu lực hồ sơ dự thầu là 90 ngày.

Phân tích lợi thế cạnh tranh qua bài toán kinh tế

Nếu chỉ xét thuần túy trên yếu tố giá thấp nhất (sau khi đánh giá về kỹ thuật đạt yêu cầu), Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng đang nắm giữ lợi thế nhất định. Mức giá dự thầu của đơn vị này thấp hơn đối thủ khoảng 106 triệu đồng.

So với giá gói thầu (8.117.007.000 đồng), mức giá của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng giúp tiết kiệm cho ngân sách khoảng 137 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,69%. Trong khi đó, mức giá của Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 31 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm rất khiêm tốn là 0,38%.

Tuy nhiên, trong đấu thầu mua sắm hàng hóa, giá không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là các thông số kỹ thuật của hàng hóa mới là "bài toán khó" mà các nhà thầu cần vượt qua trong bước đánh giá kỹ thuật.

"Soi" năng lực hai nhà thầu tham dự

Để có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc cạnh tranh này, cần nhìn lại hồ sơ năng lực và lịch sử đấu thầu của hai doanh nghiệp tham dự.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng có mã số doanh nghiệp 0107403001, địa chỉ trụ sở tại số 27, Khu TT Bưu Điện, Tổ 3, Phường Kiến Hưng, Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2016.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng là một nhà thầu hoạt động khá tích cực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục tại khu vực Hà Nội. Đơn vị này từng được công bố trúng nhiều gói thầu tại các trường học như: Cung cấp, lắp đặt máy tính phòng tin học cho Trường THPT Quảng Oai; Cung cấp lắp đặt đồ dùng dạy học cho Trường THPT Xuân Mai... Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng từng ghi nhận kết quả trượt thầu tại một số gói thầu khác (ví dụ tại Trường THPT Bất Bạt). Việc tham gia gói thầu hơn 8 tỷ đồng tại xã Phúc Lộc là một bước đi khẳng định tham vọng mở rộng thị phần của đơn vị này trong năm 2025.

Đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông, mã số doanh nghiệp 0101151069, có trụ sở tại số 21/2 Phố Lý Nam Đế, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một doanh nghiệp có thâm niên hoạt động lâu năm hơn (cấp mã số thuế từ năm 2001, đăng ký thay đổi năm 2012).

Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông thể hiện quy mô hoạt động khá rộng. Doanh nghiệp này từng trúng các gói thầu giá trị lớn, đơn cử như gói thầu hơn 8,6 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì (Bắc Kạn) hay các gói thầu mua sắm dụng cụ huấn luyện. Tuy nhiên, dữ liệu cũng ghi nhận việc đơn vị này từng trượt thầu tại các gói thầu ở Hưng Yên (huyện Văn Lâm) hay Quảng Ninh (Thị xã Quảng Yên). Với mức giá dự thầu cao hơn đối thủ tại xã Phúc Lộc, Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông sẽ cần chứng minh sự vượt trội về chất lượng kỹ thuật hoặc các dịch vụ hậu mãi để thuyết phục tổ chuyên gia.

Góc nhìn chuyên gia về tính minh bạch và hiệu quả

Gói thầu tại xã Phúc Lộc diễn ra trong bối cảnh các quy định pháp luật về đấu thầu đang có nhiều thay đổi quan trọng để tăng cường tính minh bạch.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu không chỉ căn cứ vào giá thấp nhất mà phải xem xét kỹ lưỡng tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và đặc biệt là quy cách kỹ thuật của hàng hóa. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tiết kiệm ngân sách mà phải mua được hàng hóa đúng chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ thêm: "Pháp luật hiện hành đặc biệt chú trọng đến yếu tố cạnh tranh công bằng. Việc có nhiều nhà thầu tham dự là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần đảm bảo quá trình chấm thầu diễn ra khách quan, không đưa ra các tiêu chí cài cắm (nếu có) để hạn chế nhà thầu. Trong giai đoạn xét thầu, mọi thông tin cần được bảo mật, nhưng kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công khai minh bạch cùng với báo cáo đánh giá để cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng giám sát".

Hiện tại, gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá E-Hồ sơ dự thầu. Việc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng hay Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông sẽ được lựa chọn vẫn là một ẩn số.

Với mức giá chênh lệch không quá lớn giữa hai nhà thầu và so với giá gói thầu, dư luận kỳ vọng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Lộc và đơn vị tư vấn chấm thầu sẽ làm việc hết sức cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

Kết quả lựa chọn nhà thầu không chỉ phản ánh năng lực của doanh nghiệp mà còn thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo trang thiết bị tốt nhất cho các em học sinh tại xã Phúc Lộc.

