Đua gói thầu hơn 200 tỷ tại Đồng Nai: Xây lắp 368 tạo lợi thế lớn về giá?

Tại gói thầu XL11 do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai mời thầu, Công ty Cổ phần Xây lắp 368 đang có lợi thế lớn khi bỏ giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 22/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Chủ đầu tư) đã hoàn thành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu XL11: Thi công hạng mục cầu vượt ngang trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2500182078, nằm trong Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (đợt 2). Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 200.186.887.371 đồng, thực hiện trong 450 ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Chênh lệch hơn 10 tỷ đồng: Ai đang nắm lợi thế?

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2500481620, cuộc đua tại gói thầu này chỉ có sự tham gia của 02 nhà thầu. Dữ liệu ghi nhận mức giá dự thầu cụ thể như sau:

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Thứ nhất là Công ty Cổ phần Xây lắp 368 (Mã định danh: vn2901639476). Nhà thầu này chào giá 186.975.590.933 đồng. So với giá dự toán, con số này giảm khoảng 13,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,6%. Thời gian thực hiện gói thầu đề xuất là 390 ngày, ngắn hơn 60 ngày so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Thứ hai là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong (Mã định danh: vn0600333201). Nhà thầu này chào giá 197.684.985.352 đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn giá dự toán khoảng 2,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,2%. Thời gian thực hiện gói thầu là 450 ngày.

Như vậy, nếu chỉ xét thuần túy về yếu tố giá và thời gian thực hiện, Công ty Cổ phần Xây lắp 368 đang tạo ra khoảng cách đáng kể so với đối thủ khi giá dự thầu thấp hơn Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong tới hơn 10,7 tỷ đồng, đồng thời cam kết tiến độ nhanh hơn 2 tháng.

Năng lực "kẻ tám lạng, người nửa cân"

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã tìm hiểu về "profile" của hai nhà thầu đang cạnh tranh tại gói thầu này. Cả hai đều là những tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng giao thông với tần suất trúng thầu dày đặc trong năm 2025.

Công ty Cổ phần Xây lắp 368 có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An; do ông Nguyễn Quang Huy làm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, nhà thầu này tham gia khoảng 17 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng 8 gói và trượt 6 gói. Đáng chú ý, Xây lắp 368 thường xuyên góp mặt trong các liên danh thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. Điển hình, ngày 4/11/2024, doanh nghiệp này nằm trong liên danh trúng Gói thầu 4.8 thi công giao thông nội cảng sân bay Long Thành với giá trị hơn 11.000 tỷ đồng. Đầu năm 2025 (tháng 1/2025), Xây lắp 368 cũng trúng Gói thầu XL-NG51 thi công nút giao Quốc lộ 51 trị giá hơn 437 tỷ đồng do VEC mời thầu. Việc "Bắc tiến" hay "Nam tiến" đều không phải là trở ngại với nhà thầu này khi địa bàn hoạt động trải rộng từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Đồng Nai, TP HCM.

Ở bên kia chiến tuyến, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong (địa chỉ tại tỉnh Ninh Bình; do ông Trần Quang Đại làm đại diện) cũng sở hữu hồ sơ năng lực "khủng". Trong năm 2025, nhà thầu này tham gia tới 22 gói thầu, đã được ghi nhận trúng 12 gói và trượt 8 gói.

Thế mạnh của Đại Phong nằm ở các công trình thủy lợi, đê điều và hạ tầng giao thông nông thôn, với địa bàn truyền thống tại Nam Định, Bình Dương, Hà Nam. Gần đây nhất, tháng 10/2025, Đại Phong trúng gói thầu xây lắp tại Bàu Bàng (TP HCM) và một gói thầu lớn hơn 700 tỷ đồng tại Ban quản lý khu vực 1. Tại Đồng Nai, ngoài gói XL11 đang xét, Đại Phong cũng đang cạnh tranh tại gói XL10 (cùng dự án) với giá trị hơn 145 tỷ đồng.

Góc nhìn pháp lý: Cạnh tranh để tối ưu hiệu quả đầu tư công

Trao đổi với phóng viên về tính cạnh tranh trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc có nhiều nhà thầu tham gia với các mức giá cạnh tranh là tín hiệu tích cực, cho thấy quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang đi vào cuộc sống. Đặc biệt, Luật số 90/2025/QH15 vừa được Quốc hội thông qua cũng nhấn mạnh việc đánh giá E-HSDT không chỉ dựa vào giá thấp nhất mà phải xem xét kỹ lưỡng năng lực, kinh nghiệm thực tế và giải pháp kỹ thuật, nhằm tránh tình trạng bỏ thầu thấp nhưng không đủ năng lực thực hiện, gây hệ lụy về sau."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP HCM chia sẻ: "Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu phải đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Chủ đầu tư và Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm giải trình về các quyết định của mình. Với những gói thầu có mức giảm giá sâu, Bên mời thầu cần thực hiện các bước làm rõ đơn giá để đảm bảo nhà thầu không bỏ giá dưới chi phí thực hiện (bỏ giá thầu thấp bất thường) nhằm cạnh tranh không lành mạnh."

Tại gói thầu XL11, với lợi thế lớn về giá dự thầu (thấp hơn đối thủ 10,7 tỷ đồng), cơ hội đang nghiêng về Công ty Cổ phần Xây lắp 368. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm và tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu từ phía Tổ chuyên gia của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án này.