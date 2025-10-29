Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu tại SCTV: Viễn thông Hoàng Gia bỏ giá cao hơn 23 triệu

Duy nhất Viễn thông Hoàng Gia dự gói thầu đầu tư vật tư đồng trục, vật tư phụ phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2025 - đợt 1.

Lam Thy

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu hơn 23 triệu

Theo đó, tại dự án Vật tư, thiết bị, nhân công phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2025 - đợt 1 với tổng mức đầu tư 1,65 tỷ đồng do Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV) phê duyệt theo Quyết định 582/QĐ-SCTV ngày 29/05/2025.

45.jpg
Duy nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hoàng Gia dự thầu với giá 266 triệu đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu Đầu tư vật tư đồng trục, vật tư phụ phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2025 - đợt 1 có giá 243 triệu đồng do SCTV trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 27/10, gói thầu trên duy nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hoàng Gia dự thầu với giá 266 triệu đồng (cao hơn giá gói thầu 23 triệu đồng).

Thường xuyên trúng thầu tại SCTV

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hoàng Gia có địa chỉ tại Phường Hiệp Bình, TP HCM; đã tham gia 31 gói thầu trúng 16 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 2,47 tỷ đồng (trên 234 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ 2023 tới nay, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hoàng Gia đã trúng 16 gói thầu tại Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist.

Trong đó, phải kể đến, gói thầu Đầu tư vật tư đồng trục và vật tư phụ phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2024 - đợt 4 thuộc dự án Vật tư, thiết bị, nhân công phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2024 - đợt 4; ngày 20/9, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hoàng Gia trúng thầu với giá hơn 23 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Tại dự án Mua sắm vật tư, thiết bị chuyển mạng treo ngầm năm 2025 giai đoạn 1 (theo công nghệ GPON) với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hoàng Gia trúng liền 2 gói thầu, toàn một mình tham gia và trúng:

33.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu Đầu tư vật tư đồng trục, vật tư phụ phục vụ chuyển mạng treo ngầm năm 2025 giai đoạn 1 với giá trúng thầu hơn 97 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu Đầu tư công cụ dụng cụ phục vụ chuyển mạng treo ngầm năm 2025 giai đoạn 1 với giá trúng thầu hơn 48 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày.

Tại dự án Đầu tư vật tư phục vụ bảo hành, bảo trì mạng cáp HFC trên toàn quốc năm 2025 giai đoạn 1, gói thầu Mua sắm vật tư đồng trục phục vụ bảo hành, bảo trì mạng cáp HFC trên toàn quốc năm 2025 giai đoạn 1, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hoàng Gia trúng thầu với giá hơn 346 triệu đồng.

Tại dự án Đầu tư thiết bị phát triển khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hoàng Gia trúng thầu với giá hơn 211 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày.

