Gói thầu gần 4,4 tỷ đồng tại SCTV: Đối thủ duy nhất bị loại vì năng lực kinh nghiệm

Liên danh TCNH Mỹ Thủy đã trúng gói thầu "Ngầm hóa mạng cáp thông tin đồng bộ dự án xây dựng nút giao thông Vòng Xoay Mỹ Thủy, Tp. Thủ Đức năm 2024" của SCTV. Đối thủ duy nhất bị loại ở bước đánh giá năng lực kinh nghiệm do các tài liệu về nhân sự và thiết bị không đáp ứng yêu cầu.

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Ngầm hóa mạng cáp thông tin đồng bộ dự án xây dựng nút giao thông Vòng Xoay Mỹ Thủy, Tp. Thủ Đức năm 2024". Liên danh TCNH Mỹ Thủy đã được phê duyệt trúng thầu với giá gần 4,4 tỷ đồng, trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại từ vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Ngày 22/08/2025, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-SCTV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Ngầm hóa mạng cáp thông tin đồng bộ dự án xây dựng nút giao thông Vòng Xoay Mỹ Thủy, Tp. Thủ Đức năm 2024".

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh TCNH Mỹ Thủy, bao gồm Công ty Cổ phần HNS (Mã số thuế: 0306117911) và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình Trần Long (Mã số thuế: 0316680506). Giá trúng thầu là 4.395.228.581 VND, thấp hơn một chút so với giá gói thầu được duyệt là 4.595.329.528 VND. Gói thầu có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2500198806, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được SCTV phê duyệt trước đó tại Quyết định số 556/QĐ-SCTV ngày 05/08/2024, do Tổng Giám đốc Trương Chí Bình ký.

Một đối thủ "gục ngã" vì năng lực kinh nghiệm

Biên bản mở thầu ngày 19/05/2025 cho thấy, gói thầu này có sự tham gia của 2 nhà thầu: Liên danh TCNH Mỹ Thủy và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Trường Hải (MST: 0307594177). Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chỉ có một nhà thầu được lựa chọn.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 88/2025/BC-QB ngày 04/08/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Quân Bảo, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Trường Hải đã "Không đạt" ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 88/2025/BC-QB ngày 04/08/2025

﻿(Nguồn: MSC)

Báo cáo phân tích chi tiết, nhà thầu này không đáp ứng được yêu cầu vì các lý do sau:

Về nhân sự chủ chốt: Nhà thầu kê khai kinh nghiệm cho vị trí chỉ huy trưởng công trình, tuy nhiên các tài liệu cung cấp không chứng minh được nhân sự này đã đảm nhận đúng vai trò "chỉ huy trưởng" trong các dự án trước đó. Yêu cầu của E-HSMT là nhân sự phải "trực tiếp tham gia thi công xây dựng... ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực". Mặc dù đã được yêu cầu làm rõ, nhà thầu vẫn không cung cấp được tài liệu chứng minh hoặc thay thế nhân sự đáp ứng yêu cầu.

Về thiết bị thi công: Đối với các máy móc quan trọng như Máy hàn > 23kW, Máy cắt uốn ≥ 5 kW, Máy phát điện ≥ 5,2 kVA, nhà thầu cung cấp các hóa đơn để chứng minh quyền sở hữu. Tuy nhiên, khi đơn vị tư vấn tra cứu trên hệ thống của Tổng cục Thuế, các hóa đơn này ở trạng thái "Hoá đơn đã thông báo hết giá trị sử dụng trên thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn". Do đó, các thiết bị này không đủ cơ sở để được chấp nhận.

Vì những lý do trên, chỉ còn duy nhất Liên danh TCNH Mỹ Thủy vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật và được xem xét, đề nghị trúng thầu.

"Soi" năng lực liên danh trúng thầu

Việc Liên danh TCNH Mỹ Thủy trúng thầu đặt ra những phân tích về năng lực của hai thành viên.

Công ty Cổ phần HNS (địa chỉ tại "66/17 Bình Lợi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh" cũ ), do ông Hoàng Văn Thưởng làm Tổng giám đốc, là một nhà thầu có kinh nghiệm dày dặn. Dữ liệu cho thấy, HNS đã tham gia 32 gói thầu, trúng 26 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả độc lập và liên danh) lên tới 1.466.474.848.851 VND. Riêng với vai trò độc lập, công ty đã trúng các gói thầu trị giá 187.776.941.890 VND.

Ngược lại, thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình Trần Long (địa chỉ tại "47/8 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Tam Bình, TP.Hồ Chí Minh"), do ông Trần Phi Long làm Giám đốc, là một doanh nghiệp "siêu nhỏ". Công ty này mới chỉ tham gia và trúng 2 gói thầu. Đáng chú ý, cả hai gói thầu này đều do SCTV mời thầu. Gói thầu đầu tiên công ty trúng với vai trò độc lập có giá trị chỉ 394.172.166 VND. Gói thầu thứ hai chính là gói "Ngầm hóa mạng cáp thông tin... Vòng Xoay Mỹ Thủy", nơi công ty tham gia với vai trò liên danh phụ.

Những "sân nhà" quen thuộc

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty Cổ phần HNS trong giai đoạn gần đây, đặc biệt là năm 2025, cho thấy một số quy luật đáng chú ý về tần suất và quan hệ với các chủ đầu tư. Dữ liệu thể hiện công ty này có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại một số bên mời thầu nhất định, có thể coi là các "sân nhà" quen thuộc.

Tại Công ty Cổ phần Việt Quốc: HNS đã tham gia 3 gói thầu và trúng cả 3, đạt tỷ lệ thắng 100%, với tổng giá trị trúng thầu là 402.634.337.656 VND. Các gói thầu này đều là các dự án xây dựng cầu quy mô lớn như: "Xây dựng cầu Kỳ Hà 3 - nhánh phải" (58,1 tỷ đồng) , "Xây lắp số 7: Xây dựng cầu Ông Thìn" (159,8 tỷ đồng) , và "Gói thầu XL7: Xây dựng cầu Bà Dạt" (184,6 tỷ đồng).

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Đô Thị: HNS tham gia 2 gói thầu và cũng trúng cả 2, với tổng giá trị 109.927.812.337 VND.

Bên cạnh đó, HNS cũng đã từng liên danh với 28 nhà thầu khác nhau trong 21 gói thầu, và thắng 17 trong số đó. Điều này cho thấy năng lực hợp tác và xây dựng liên danh mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Thị trường đấu thầu luôn đòi hỏi sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu bị loại vì không đáp ứng các yêu cầu cơ bản về năng lực và kinh nghiệm là một phần của quy trình sàng lọc tự nhiên, nhằm đảm bảo chỉ các đơn vị đủ năng lực mới được thực hiện dự án.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã quy định rất chặt chẽ về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Việc bên mời thầu và đơn vị tư vấn thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ, yêu cầu làm rõ và đối chiếu thông tin như trường hợp các hóa đơn thiết bị là cần thiết. Điều này không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn giúp chủ đầu tư phòng tránh rủi ro về tiến độ và chất lượng công trình sau này."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông nhận định: "Tinh thần của Luật Đấu thầu là tạo ra một sân chơi bình đẳng. Việc E-HSMT đưa ra các tiêu chí rõ ràng về nhân sự, thiết bị và bên mời thầu kiên quyết tuân thủ các tiêu chí đó khi đánh giá là hoàn toàn đúng đắn. Nó cho thấy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công tác lựa chọn nhà thầu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, dù đó là vốn nhà nước hay vốn doanh nghiệp."

Ông Thông nói thêm, các quy định mới trong Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định của Chính phủ đều hướng tới mục tiêu tăng cường tính minh bạch, phòng chống tiêu cực. Việc công khai chi tiết quá trình đánh giá, lý do trúng/trượt thầu là một bước tiến quan trọng để cộng đồng và các nhà thầu khác có thể giám sát, từ đó thúc đẩy một môi trường đấu thầu lành mạnh hơn.

Bài viết này thể hiện tinh thần xây dựng, với mong muốn thị trường đấu thầu tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn.