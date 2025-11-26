Hà Nội

Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Tranh luận gay gắt về "giấy phép con" trong E-HSMT [Kỳ 2]

Cho rằng yêu cầu Catalog phải có xác nhận của hãng và bản dịch công chứng là những "giấy phép con" gây khó dễ, nhà thầu đã gửi đơn kiến nghị. Tuy nhiên, Ban QLDA Vĩnh Long khẳng định đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo tính xác thực.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (IB2500482459), Ban QLDA Vĩnh Long yêu cầu: "Cung cấp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu do hãng sản xuất phát hành có xác nhận của hãng sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam".

Nhà thầu: "Hành vi cấm, tạo lợi thế độc quyền"

Phản đối yêu cầu này, trong văn bản gửi chủ đầu tư, nhà thầu viện dẫn Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP: "Việc bắt buộc xác nhận từ hãng/đại lý có thể dẫn đến sự hạn chế sự tham gia của nhiều nhà thầu, tạo dấu hiệu định hướng tới nhà cung cấp cụ thể, không đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu".

Nhà thầu nhấn mạnh: "Catalogue của nhà sản xuất đã là tài liệu chính thống và công khai". Việc yêu cầu thêm con dấu xác nhận thực chất là "biểu hiện gián tiếp của hành vi bị cấm""các đại lý phân phối tại Việt Nam thường chỉ đại diện cho một số nhà thầu hoặc đối tác quen thuộc và từ chối cung cấp xác nhận... cho các nhà thầu khác".

Bên cạnh đó, yêu cầu "kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng" cũng bị phản ứng mạnh. Nhà thầu cho rằng: "Việc yêu cầu công chứng gây phát sinh chi phí, thời gian và không làm tăng tính cạnh tranh hay năng lực chứng minh của nhà thầu", đồng thời đề nghị chỉ cần cung cấp bản dịch thường để phục vụ đánh giá.

screen-shot-2025-11-26-at-075857.png
Một phần làm rõ kiến nghị về Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của E-HSMT

Chủ đầu tư: "Cần thiết để đảm bảo tính xác thực"

Tại Công văn số 1259/BQL-QLDA2, Ban QLDA Vĩnh Long bác bỏ các kiến nghị trên. Về yêu cầu xác nhận Catalog, Chủ đầu tư lý giải: "đảm bảo tính xác thực, chính xác của các thông số kỹ thuật, tính năng của thiết bị được nêu trên Catalogue... lựa chọn hàng hoá chất lượng... đảm bảo tính khách quan, trung thực và không gây hạn chế nhà thầu".

Về yêu cầu công chứng bản dịch, Ban QLDA Vĩnh Long lập luận: "Để đảm bảo catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật... sau khi dịch sang tiếng Việt mà Nhà thầu cung cấp là chính xác, không bị thay đổi nội dung trong quá trình dịch thuật... nên việc yêu cầu... bản dịch sang tiếng Việt có công chứng là phù hợp".

Tuy nhiên, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng lập luận của Chủ đầu tư chưa thuyết phục: "Trong bối cảnh dữ liệu số, Tổ chuyên gia hoàn toàn có thể đối chiếu thông số trên website chính hãng thay vì dựa vào con dấu 'xin - cho' của đại lý. Việc yêu cầu công chứng hàng ngàn trang tài liệu kỹ thuật là một gánh nặng chi phí rất lớn và không phù hợp với tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu hiện nay".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3]: Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Bất cập yêu cầu kiểm định "ngược quy trình" và cấu hình lãng phí

Bạn đọc

Giải mã các bên mời thầu "ruột" và đối tác "quen mặt" của Kỹ thuật Hải Anh [Kỳ 3]

Kỹ thuật Hải Anh có tần suất đấu thầu dày đặc tại 4 BMT lớn, trúng 38 gói. Đáng chú ý, Cty Neway Group vừa là đối thủ "truyền thống", vừa là đối tác liên danh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, dữ liệu đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh (MST 0101360707) hình thành một mạng lưới quan hệ rõ nét với các bên mời thầu (BMT) trong ngành điện và các nhà thầu khác.

4 bên mời thầu "ruột" trúng 38 gói thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

PV Power NT2: Công ty Phúc An trúng gói thầu vật tư bất thường, tiết kiệm ngân sách gần 30%

Vượt qua 4 đối thủ cạnh tranh nhờ mức giá "sát ván", Công ty Phúc An vừa được PV Power NT2 lựa chọn cung cấp loạt vật tư kỹ thuật (Evoqua, Velan...) với mức giảm giá lên tới gần 1,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm kỷ lục này bên cạnh hiệu quả kinh tế cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác lập dự toán ban đầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/11/2025, ông Ngô Đức Nhân - Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) đã ký Quyết định số 694/QĐ-CPNT2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý tồn tại bất thường đợt 3 năm 2025".

Đây là gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự toán chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc An (Công ty Phúc An), có địa chỉ tại TP HCM.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Dấu ấn Đại Ngọc Phát tại các dự án đầu tư công TPHCM năm 2025 [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát đang là cái tên nổi bật tại các chủ đầu tư lớn ở TP HCM.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát đang ghi nhận một năm 2025 hoạt động đầy sôi động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dữ liệu phân tích cho thấy nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến 29.361.719.952 đồng. Sự hiện diện dày đặc này đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm về bức tranh đấu thầu tại các đơn vị sử dụng vốn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp trên địa bàn TP HCM.

Gói thầu hơn 1,8 tỉ và chân dung nhà thầu "quen mặt"

Xem chi tiết

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

Điều chỉnh E-HSMT gói vật tư xét nghiệm 1,4 tỷ, 3 nhà thầu tham gia

Điều chỉnh E-HSMT gói vật tư xét nghiệm 1,4 tỷ, 3 nhà thầu tham gia

Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II đã được mở thầu, ghi nhận 3 nhà thầu tham gia. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ 896.650.000 đồng, thấp hơn gần 500 triệu đồng so với giá gói thầu 1.404.218.098 đồng.

