Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Tranh luận gay gắt về "giấy phép con" trong E-HSMT [Kỳ 2]

Cho rằng yêu cầu Catalog phải có xác nhận của hãng và bản dịch công chứng là những "giấy phép con" gây khó dễ, nhà thầu đã gửi đơn kiến nghị. Tuy nhiên, Ban QLDA Vĩnh Long khẳng định đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo tính xác thực.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (IB2500482459), Ban QLDA Vĩnh Long yêu cầu: "Cung cấp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu do hãng sản xuất phát hành có xác nhận của hãng sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam".

Nhà thầu: "Hành vi cấm, tạo lợi thế độc quyền"

Phản đối yêu cầu này, trong văn bản gửi chủ đầu tư, nhà thầu viện dẫn Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP: "Việc bắt buộc xác nhận từ hãng/đại lý có thể dẫn đến sự hạn chế sự tham gia của nhiều nhà thầu, tạo dấu hiệu định hướng tới nhà cung cấp cụ thể, không đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu".

Nhà thầu nhấn mạnh: "Catalogue của nhà sản xuất đã là tài liệu chính thống và công khai". Việc yêu cầu thêm con dấu xác nhận thực chất là "biểu hiện gián tiếp của hành vi bị cấm" vì "các đại lý phân phối tại Việt Nam thường chỉ đại diện cho một số nhà thầu hoặc đối tác quen thuộc và từ chối cung cấp xác nhận... cho các nhà thầu khác".

Bên cạnh đó, yêu cầu "kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng" cũng bị phản ứng mạnh. Nhà thầu cho rằng: "Việc yêu cầu công chứng gây phát sinh chi phí, thời gian và không làm tăng tính cạnh tranh hay năng lực chứng minh của nhà thầu", đồng thời đề nghị chỉ cần cung cấp bản dịch thường để phục vụ đánh giá.

Một phần làm rõ kiến nghị về Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của E-HSMT

Chủ đầu tư: "Cần thiết để đảm bảo tính xác thực"

Tại Công văn số 1259/BQL-QLDA2, Ban QLDA Vĩnh Long bác bỏ các kiến nghị trên. Về yêu cầu xác nhận Catalog, Chủ đầu tư lý giải: "đảm bảo tính xác thực, chính xác của các thông số kỹ thuật, tính năng của thiết bị được nêu trên Catalogue... lựa chọn hàng hoá chất lượng... đảm bảo tính khách quan, trung thực và không gây hạn chế nhà thầu".

Về yêu cầu công chứng bản dịch, Ban QLDA Vĩnh Long lập luận: "Để đảm bảo catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật... sau khi dịch sang tiếng Việt mà Nhà thầu cung cấp là chính xác, không bị thay đổi nội dung trong quá trình dịch thuật... nên việc yêu cầu... bản dịch sang tiếng Việt có công chứng là phù hợp".

Tuy nhiên, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng lập luận của Chủ đầu tư chưa thuyết phục: "Trong bối cảnh dữ liệu số, Tổ chuyên gia hoàn toàn có thể đối chiếu thông số trên website chính hãng thay vì dựa vào con dấu 'xin - cho' của đại lý. Việc yêu cầu công chứng hàng ngàn trang tài liệu kỹ thuật là một gánh nặng chi phí rất lớn và không phù hợp với tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu hiện nay".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

