Gói thầu thiết bị tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật: Kịch bản "một mình một chợ" và bài toán tiết kiệm ngân sách

Tại gói thầu hơn 14,3 tỷ đồng do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư, Liên danh C.I.I.D - Đại Nam là nhà thầu duy nhất tham dự với tỷ lệ giảm giá “siêu thấp”, đặt ra nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 11 giờ 22 phút ngày 18/11/2025, Hệ thống đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị công trình" (mã thông báo mời thầu IB2500502766). Đây là gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500281606 - Dự án "Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy tòa nhà C, D và E Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh".

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày. Chủ đầu tư là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Biên bản mở thầu ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu (08 giờ 30 phút ngày 18/11/2025), chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Đó là Liên danh nhà thầu C.I.I.D - ĐẠI NAM.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm “tượng trưng” chưa đến 0,13%

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy, giá gói thầu được phê duyệt là 14.390.922.508 đồng. Nhà thầu tham dự là Liên danh nhà thầu C.I.I.D - ĐẠI NAM chào giá dự thầu là 14.373.583.533,951 đồng.

Đáng chú ý, nhà thầu này không có thư giảm giá (tỷ lệ giảm giá 0%). Như vậy, so với giá gói thầu, giá dự thầu của Liên danh C.I.I.D - ĐẠI NAM chỉ thấp hơn khoảng 17.338.974 đồng.

Nếu con số này được chấp thuận, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt mức 0,12%, một con số cực kỳ khiêm tốn. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu luôn hướng tới mục tiêu hiệu quả kinh tế, việc một gói thầu quy mô hơn 14 tỷ đồng chỉ tiết kiệm được hơn 17 triệu đồng là vấn đề cần được chủ đầu tư xem xét kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Việc chỉ có một nhà thầu tham dự (dù là đấu thầu rộng rãi) thường dẫn đến tình trạng "kém cạnh tranh" về giá. Nhà thầu không chịu áp lực phải giảm giá sâu để cạnh tranh với các đối thủ khác, dẫn đến mức giá dự thầu thường neo sát giá trần (giá gói thầu).

Bức tranh năng lực của C.I.I.D: Năm 2025 đầy biến động

Thành viên đứng đầu liên danh tham dự gói thầu này là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này có mã số thuế 0302180895, địa chỉ trụ sở đăng ký tại 1017/28 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Trí Cao, chức vụ Giám đốc. Công ty được thành lập từ tháng 12/2000.

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D có một năm hoạt động với kết quả đan xen giữa thành công và thất bại.

Tính đến thời điểm xét thầu gói thầu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 6 gói thầu, trong đó:

Trúng thầu 2 gói:

Gói thầu XL02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk mời thầu (vai trò liên danh phụ), giá trúng thầu hơn 83,7 tỷ đồng (tháng 9/2025).

Gói thầu Xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân mời thầu (vai trò liên danh chính), giá trúng thầu hơn 32,5 tỷ đồng (tháng 5/2025).

Trượt thầu 3 gói:

Gói thầu số 3: Cải tạo trụ sở làm việc tại số 152 Lý Chính Thắng do Văn phòng Bộ Tài chính mời thầu (tháng 10/2025).

Gói thầu Thi công xây dựng do Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây mời thầu (tháng 10/2025).

Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị do Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM mời thầu (tháng 7/2025).

Việc trượt thầu liên tiếp tại các gói thầu có tính cạnh tranh cao (có từ 3 đến 6 nhà thầu tham dự) cho thấy năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D khi đứng độc lập hoặc đối đầu trực tiếp không phải lúc nào cũng vượt trội. Điển hình như tại gói thầu của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, nhà thầu này đã phải cạnh tranh với 6 nhà thầu khác và kết quả là trượt thầu.

Tuy nhiên, khi xét trên bình diện tổng thể lịch sử hoạt động, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 39 gói thầu, trúng 22 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 617 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 97,21%.

Tại gói thầu đang xét của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D liên danh cùng nhà thầu Đại Nam được xem là động thái nhằm gia tăng năng lực tài chính và kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Cần xem xét kỹ trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế

Trao đổi về tình trạng các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự với mức tiết kiệm thấp, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, pháp luật không cấm trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự. Nếu hết thời điểm đóng thầu mà chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ thì chủ đầu tư có quyền gia hạn hoặc mở thầu ngay để đánh giá. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nằm ở 'Hiệu quả kinh tế'. Mức tiết kiệm dưới 0,5% là con số rất đáng suy ngẫm về tính thực chất của việc đấu thầu rộng rãi".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích dưới góc độ pháp lý cập nhật: "Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC đang đặt ra yêu cầu rất cao về tính Minh bạch và Trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, cơ quan thanh tra, kiểm toán hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về công tác lập giá gói thầu và thẩm định giá. Liệu giá gói thầu có được xây dựng sát với thị trường hay không, hay đã được 'tính đủ' để một nhà thầu cụ thể có thể bỏ giá sát nút mà vẫn đảm bảo lợi nhuận?"

Luật sư Vũ cũng nhấn mạnh, chủ đầu tư là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá E-HSDT, đặc biệt là xem xét kỹ năng lực, kinh nghiệm và tính hợp lệ của Liên danh C.I.I.D - ĐẠI NAM. Việc trúng thầu (nếu có) phải dựa trên năng lực thực sự, đảm bảo chất lượng công trình thang máy phục vụ hàng ngàn sinh viên, giảng viên, chứ không chỉ đơn thuần là "người duy nhất có mặt".

Hiện tại, gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực của Liên danh C.I.I.D - ĐẠI NAM cũng như tính hiệu quả trong công tác đấu thầu của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về kết quả của gói thầu này.