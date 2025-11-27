Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật: Kịch bản "một mình một chợ" và bài toán tiết kiệm ngân sách

Tại gói thầu hơn 14,3 tỷ đồng do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư, Liên danh C.I.I.D - Đại Nam là nhà thầu duy nhất tham dự với tỷ lệ giảm giá “siêu thấp”, đặt ra nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 11 giờ 22 phút ngày 18/11/2025, Hệ thống đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị công trình" (mã thông báo mời thầu IB2500502766). Đây là gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500281606 - Dự án "Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy tòa nhà C, D và E Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh".

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày. Chủ đầu tư là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Biên bản mở thầu ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu (08 giờ 30 phút ngày 18/11/2025), chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Đó là Liên danh nhà thầu C.I.I.D - ĐẠI NAM.

bb-6527.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm “tượng trưng” chưa đến 0,13%

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy, giá gói thầu được phê duyệt là 14.390.922.508 đồng. Nhà thầu tham dự là Liên danh nhà thầu C.I.I.D - ĐẠI NAM chào giá dự thầu là 14.373.583.533,951 đồng.

Đáng chú ý, nhà thầu này không có thư giảm giá (tỷ lệ giảm giá 0%). Như vậy, so với giá gói thầu, giá dự thầu của Liên danh C.I.I.D - ĐẠI NAM chỉ thấp hơn khoảng 17.338.974 đồng.

Nếu con số này được chấp thuận, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt mức 0,12%, một con số cực kỳ khiêm tốn. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu luôn hướng tới mục tiêu hiệu quả kinh tế, việc một gói thầu quy mô hơn 14 tỷ đồng chỉ tiết kiệm được hơn 17 triệu đồng là vấn đề cần được chủ đầu tư xem xét kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Việc chỉ có một nhà thầu tham dự (dù là đấu thầu rộng rãi) thường dẫn đến tình trạng "kém cạnh tranh" về giá. Nhà thầu không chịu áp lực phải giảm giá sâu để cạnh tranh với các đối thủ khác, dẫn đến mức giá dự thầu thường neo sát giá trần (giá gói thầu).

Bức tranh năng lực của C.I.I.D: Năm 2025 đầy biến động

Thành viên đứng đầu liên danh tham dự gói thầu này là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này có mã số thuế 0302180895, địa chỉ trụ sở đăng ký tại 1017/28 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Trí Cao, chức vụ Giám đốc. Công ty được thành lập từ tháng 12/2000.

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D có một năm hoạt động với kết quả đan xen giữa thành công và thất bại.

Tính đến thời điểm xét thầu gói thầu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 6 gói thầu, trong đó:

  • Trúng thầu 2 gói:
    1. Gói thầu XL02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk mời thầu (vai trò liên danh phụ), giá trúng thầu hơn 83,7 tỷ đồng (tháng 9/2025).
    2. Gói thầu Xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân mời thầu (vai trò liên danh chính), giá trúng thầu hơn 32,5 tỷ đồng (tháng 5/2025).
  • Trượt thầu 3 gói:
    1. Gói thầu số 3: Cải tạo trụ sở làm việc tại số 152 Lý Chính Thắng do Văn phòng Bộ Tài chính mời thầu (tháng 10/2025).
    2. Gói thầu Thi công xây dựng do Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây mời thầu (tháng 10/2025).
    3. Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị do Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM mời thầu (tháng 7/2025).

Việc trượt thầu liên tiếp tại các gói thầu có tính cạnh tranh cao (có từ 3 đến 6 nhà thầu tham dự) cho thấy năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D khi đứng độc lập hoặc đối đầu trực tiếp không phải lúc nào cũng vượt trội. Điển hình như tại gói thầu của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, nhà thầu này đã phải cạnh tranh với 6 nhà thầu khác và kết quả là trượt thầu.

Tuy nhiên, khi xét trên bình diện tổng thể lịch sử hoạt động, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 39 gói thầu, trúng 22 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 617 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 97,21%.

Tại gói thầu đang xét của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D liên danh cùng nhà thầu Đại Nam được xem là động thái nhằm gia tăng năng lực tài chính và kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Cần xem xét kỹ trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế

Trao đổi về tình trạng các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự với mức tiết kiệm thấp, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, pháp luật không cấm trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự. Nếu hết thời điểm đóng thầu mà chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ thì chủ đầu tư có quyền gia hạn hoặc mở thầu ngay để đánh giá. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nằm ở 'Hiệu quả kinh tế'. Mức tiết kiệm dưới 0,5% là con số rất đáng suy ngẫm về tính thực chất của việc đấu thầu rộng rãi".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích dưới góc độ pháp lý cập nhật: "Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC đang đặt ra yêu cầu rất cao về tính Minh bạch và Trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, cơ quan thanh tra, kiểm toán hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về công tác lập giá gói thầu và thẩm định giá. Liệu giá gói thầu có được xây dựng sát với thị trường hay không, hay đã được 'tính đủ' để một nhà thầu cụ thể có thể bỏ giá sát nút mà vẫn đảm bảo lợi nhuận?"

Luật sư Vũ cũng nhấn mạnh, chủ đầu tư là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá E-HSDT, đặc biệt là xem xét kỹ năng lực, kinh nghiệm và tính hợp lệ của Liên danh C.I.I.D - ĐẠI NAM. Việc trúng thầu (nếu có) phải dựa trên năng lực thực sự, đảm bảo chất lượng công trình thang máy phục vụ hàng ngàn sinh viên, giảng viên, chứ không chỉ đơn thuần là "người duy nhất có mặt".

Hiện tại, gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực của Liên danh C.I.I.D - ĐẠI NAM cũng như tính hiệu quả trong công tác đấu thầu của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về kết quả của gói thầu này.

#TP.Hồ Chí Minh #Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị công trình #Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh #Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu 5,8 tỷ ở Đồng Tháp: 7/8 nhà thầu 'rơi rụng' vì một lý do

8 nhà thầu nộp E-HSDT gói thầu IB2500263673, nhưng 7 nhà thầu bị loại vì lý do giống hệt nhau, "dọn đường" cho nhà thầu duy nhất còn lại trúng thầu?

Quá trình lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 02: Nền, mặt đường, di dời trụ điện và chi phí ATGT (Mã TBMT: IB2500263673) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (viết tắt là Ban QLDA KV2, tỉnh Đồng Tháp) mời thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh. Dù thu hút 8 nhà thầu nộp hồ sơ, nhưng 7 đơn vị đã bị loại ở vòng đánh giá tính hợp lệ vì một lý do giống hệt nhau.

Gói thầu nêu trên thuộc dự án Nâng cấp đường bờ tây kênh 307 - bờ bắc kênh Cả Bắc (từ Đường Hồ Chí Minh - kênh Ông Hai). Dự án được UBND huyện Tháp Mười phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 21/5/2025, do ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện ký. Giá gói thầu được duyệt là 5.823.982.000 đồng, sử dụng vốn Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Liên danh Khang Phú – Vista trúng gói thầu tại Tân Đông Hiệp với tỷ lệ tiết kiệm 0,4%

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu nâng cấp đường giao thông tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM), Liên danh Khang Phú – Vista đã đưa mức giá dự thầu sát giá gói thầu, giúp ngân sách tiết kiệm hơn 16 triệu đồng cho dự án trị giá 4,5 tỷ đồng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 15/11/2025, ông Trần Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 1134/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)". Đây là gói thầu chính thuộc công trình "Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước Đường Bùi Thị Xuân/4; Bùi Thị Xuân/8 và Bùi Thị Xuân/23".

qd-8032.jpg
Quyết định số 1134/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhà thầu Đỉnh Cao trúng gói xây lắp gần 2 tỷ tại Đồng Nai, tiết kiệm 3,14%

Công ty Xây dựng Đỉnh Cao vừa trúng gói thầu xây lắp gần 2 tỷ đồng tại Đồng Nai. Tỷ lệ tiết kiệm 3,14% đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế.

Ban Quản lý dự án khu vực 06 (Đồng Nai) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng, thuộc dự án Mương thoát nước Đường Cộng Đồng (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao với giá trúng thầu hơn 1,93 tỷ đồng, thông qua hình thức chỉ định thầu.

Điều đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này chỉ đạt mức 3,14%, đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế trong bối cảnh các quy định mới về đấu thầu vừa có hiệu lực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Điều chỉnh E-HSMT gói vật tư xét nghiệm 1,4 tỷ, 3 nhà thầu tham gia

Điều chỉnh E-HSMT gói vật tư xét nghiệm 1,4 tỷ, 3 nhà thầu tham gia

Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II đã được mở thầu, ghi nhận 3 nhà thầu tham gia. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ 896.650.000 đồng, thấp hơn gần 500 triệu đồng so với giá gói thầu 1.404.218.098 đồng.