Gian lận thầu tại Cần Thơ: Trách nhiệm của Chủ đầu tư và cái giá phải trả của nhà thầu [Kỳ 2]

Sau khi bóc mẽ hành vi "cắt dán" hồ sơ của Liên danh do Công ty Cổ phần Quốc tế MBA đứng đầu, dư luận đang chờ đợi động thái quyết liệt từ Chủ đầu tư trong việc xử lý vi phạm theo đúng tinh thần Luật Đấu thầu 2023.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vụ việc Liên danh do Công ty Cổ phần Quốc tế MBA làm đại diện bị phát hiện làm giả hồ sơ tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)" thuộc dự án trang thiết bị bàn ghế học sinh tại TP Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn. Đây không chỉ là câu chuyện về một hồ sơ bị loại, mà là bài toán về tính nghiêm minh trong thực thi Luật Đấu thầu 2023.

Một phần báo cáo đánh giá E-HSDT số 49/BCĐG.MSHH ngày 08/11/2025, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nam Việt. Nguồn MSC

Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá số 49/BCĐG.MSHH ngày 08/11/2025, Tổ chuyên gia đã kết luận Liên danh này vi phạm Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 khi dùng phần mềm cắt dán chữ ký, con dấu của cả bên bán và bên mua trong Biên bản nghiệm thu và Thanh lý hợp đồng tương tự. Các thành viên trong liên danh này bao gồm: Công ty Cổ phần Quốc tế MBA, Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị công nghiệp Đại Cát và Công ty TNHH Nghe nhìn Toàn Cầu.

Đáng chú ý, khi bị phát hiện, nhà thầu đã giải trình rằng do "sơ suất của thành viên liên danh đã đính kèm nhầm bản lưu nội bộ". Tuy nhiên, quan điểm của Tổ chuyên gia rất rõ ràng: Mọi tài liệu đính kèm theo E-HSDT nhà thầu phải chịu trách nhiệm kiểm tra tính xác thực. Việc sử dụng phần mềm để can thiệp vào tài liệu pháp lý là hành vi gian lận không thể biện minh.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hành vi gian lận là một trong những hành vi bị nghiêm cấm hàng đầu. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Việc xử lý nhà thầu có hành vi gian lận không chỉ đơn thuần là loại hồ sơ hay tịch thu bảo đảm dự thầu. Căn cứ theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo và kiến nghị người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhà thầu này từ 3 năm đến 5 năm trên phạm vi quản lý của ngành hoặc địa phương. Đây là công cụ quan trọng để làm sạch môi trường đấu thầu"

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 511/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ đã chính thức loại liên danh vi phạm này do không đạt các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực và kỹ thuật.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong trường hợp này rất nặng nề. Khi đã xác định có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi, Chủ đầu tư cần kiên quyết thực hiện các bước hậu kiểm và kiến nghị xử lý mạnh tay. Nếu chỉ dừng lại ở việc loại hồ sơ, sẽ vô tình tạo tiền lệ xấu cho các nhà thầu khác tiếp tục thử vận may bằng các thủ đoạn tinh vi hơn trên môi trường mạng"

Việc kiên quyết loại bỏ những đơn vị "thiếu trung thực" đã giúp các nhà thầu tuân thủ đúng quy định có cơ hội trúng thầu minh bạch. Kết quả, Liên danh của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát và đối tác đã được lựa chọn trúng thầu với giá 15.574.680.000 đồng. Tuy nhiên, liệu nhà thầu trúng thầu có thực sự "hoàn hảo" như những con số thể hiện?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.