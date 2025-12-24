Hà Nội

Bạn đọc

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú: Một năm 2025 "bách chiến bách thắng" [Kỳ 1]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các gói thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (mã số doanh nghiệp: 3701692114) có trụ sở tại số 311/30, đường Nguyễn An Ninh, khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, TP HCM. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận một hiệu suất trúng thầu đạt mức đáng kinh ngạc. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này tham gia 15 gói thầu và trúng toàn bộ 15 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong lịch sử đấu thầu chỉ đạt khoảng 0,94%, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,06%. Thực trạng trúng thầu sát giá này diễn ra hệ thống tại nhiều địa bàn trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũ. Điển hình là tại UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM), chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 11/2025, doanh nghiệp này cùng các đối tác liên danh đã được phê duyệt trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp.

Cụ thể, ngày 14/11/2025, tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND do ông Võ Văn Giàu, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp ký, liên danh có sự tham gia của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đã trúng gói thầu "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)" thuộc công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Cây Da và Cây Da/10 với giá 6.693.566.663 đồng (Mã TBMT: IB2500429908). So với giá gói thầu là 6.701.418.627 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt khoảng 7,8 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,11%.

z7359701442735-ba82b8e87bd3fdfd9a8db6abf564da88.jpg
Nguồn: MSC

Liên tiếp các ngày sau đó, nhà thầu này "càn quét" loạt gói thầu hạ tầng tại địa phương. Ngày 15/11/2025, Khang Phú tiếp tục trúng gói thầu xây dựng tại đường Bùi Thị Xuân/4, 8, 23 với giá 4.484.522.081 đồng (Mã TBMT: IB2500431113), giá dự toán là 4.500.643.386 đồng, tiết kiệm chưa đầy 0,4%. Cũng trong ngày này, liên danh của Khang Phú trúng tiếp gói thầu xây dựng 04 tuyến đường với giá 5.549.331.117 đồng (Mã TBMT: IB2500431940), tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 5 triệu đồng so với giá dự toán.

Bình luận về hiện tượng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết:

"Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mục tiêu cốt lõi là tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách. Khi tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức 'siêu thấp' (dưới 1%), cơ quan chức năng cần xem xét kỹ lưỡng tính minh bạch trong công tác lập giá dự toán và tính cạnh tranh thực chất của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, tránh tình trạng đấu thầu hình thức."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] TP HCM: "Lạ lùng" kịch bản một ngày trúng 5 gói thầu tại phường Dĩ An

