Gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bà Rịa: Cuộc đua về giá giữa hai nhà thầu

Tại gói thầu xây lắp hơn 12 tỷ đồng thuộc dự án Đường số 40, xã Hòa Long (TP HCM), hai nhà thầu tham dự đã thể hiện chiến lược giá đối lập, đặt ra bài toán cân não cho chủ đầu tư về tính hiệu quả kinh tế.

Biên bản mở thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường số 40, xã Hòa Long vừa hé lộ cuộc cạnh tranh song mã giữa hai nhà thầu quen thuộc tại khu vực phía Nam. Sự chênh lệch đáng kể trong tỷ lệ tiết kiệm thông qua giá dự thầu đang là tâm điểm chú ý, đòi hỏi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa cần đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn đơn vị trúng thầu xứng đáng nhất.

Diễn biến mở thầu và bài toán về giá

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 09 giờ 03 phút ngày 17/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa (Chủ đầu tư) đã hoàn thành mở thầu gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500470055). Đây là gói thầu thuộc dự án Đường số 40, xã Hòa Long, được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Trước đó, ngày 22/10/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa đã ký Quyết định số 94/QĐ-BQL về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó, ngày 11/11/2025, đơn vị này ban hành Quyết định số 104/QĐ-BQL phê duyệt điều chỉnh E-HSMT (Hồ sơ mời thầu điện tử), tạo cơ sở pháp lý cho quá trình mời thầu.

Biên bản mở thầu ghi nhận giá gói thầu được phê duyệt là 12.323.213.931 đồng. Cuộc đua song mã diễn ra giữa hai nhà thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thái Bình và Công ty Cổ phần Đông Việt.

Biển bản mở thầu. Nguồn: MSC

Dữ liệu mở thầu cho thấy một bức tranh đối lập về chiến lược giá. Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thái Bình dự thầu với giá 11.238.686.868 đồng. So với giá gói thầu, mức giá này giảm hơn 1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 8,8%.

Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần Đông Việt đưa ra mức giá dự thầu là 12.288.888.888 đồng. Con số này chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 34 triệu đồng, tạo ra một tỷ lệ tiết kiệm rất khiêm tốn (khoảng 0,27%).

Nếu chỉ xét thuần túy trên yếu tố giá thấp nhất (sau khi sửa lỗi hiệu chỉnh số học và trừ đi giảm giá nếu có), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thái Bình đang nắm giữ lợi thế lớn về mặt điểm số tài chính. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu hiện hành quy định giá không phải là tiêu chí duy nhất; năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật mới là những yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của một nhà thầu.

Năng lực nhà thầu: Những gam màu sáng tối

Để có cái nhìn toàn diện hơn, cần đi sâu phân tích "hồ sơ sức khỏe" của hai doanh nghiệp này dựa trên các dữ liệu hoạt động đấu thầu trong năm 2025.

Về phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thái Bình (Mã số doanh nghiệp: 3500905796), doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký kinh doanh (sau khi sáp nhập địa giới hành chính từ 01/7/2025) tại số 513 Khu Phố Hòa Hội, Xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty được thành lập từ năm 2011 với quy mô nhân sự kê khai khoảng 10 người.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy năm 2025 là một năm đầy thách thức với nhà thầu này. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thái Bình đã tham gia nhiều gói thầu nhưng ghi nhận kết quả trượt thầu liên tiếp tại nhiều chủ đầu tư khác nhau. Đơn cử như việc trượt Gói thầu xây lắp (gói số 06) và một gói thầu Xây lắp khác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ vào tháng 07/2025 và tháng 06/2025; hay trượt Gói thầu số 01 (Xây lắp + Thiết bị) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Đất vào tháng 06/2025. Việc liên tục không thành công tại các gói thầu xây lắp trong khu vực đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh thực tế hoặc chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp này.

Đối thủ trong gói thầu này là Công ty Cổ phần Đông Việt (Mã số doanh nghiệp: 3501403929), có địa chỉ tại 134 Đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này thành lập năm 2013 với số lượng nhân viên khoảng 32 người.

Khác với đối thủ, hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Đông Việt trong năm 2025 ghi nhận những kết quả khả quan hơn nhưng cũng không thiếu những lần thất bại. Điểm nhấn là việc doanh nghiệp này trúng gói thầu Xây lắp trị giá hơn 14,6 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức vào tháng 06/2025. Tuy nhiên, Công ty cũng từng trượt thầu tại chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức vào tháng 05/2025.

Sự tương quan này cho thấy, dù Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thái Bình có lợi thế về giá dự thầu thấp hơn tại dự án Đường số 40, nhưng lịch sử trượt thầu dày đặc trong năm 2025 có thể là một điểm trừ khi Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Ngược lại, Công ty Cổ phần Đông Việt dù bỏ giá cao ("sát sàn") nhưng lại có kinh nghiệm trúng thầu các gói tương tự gần đây.

Trao đổi về tình huống này dưới góc độ pháp lý, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều nhấn mạnh nguyên tắc hiệu quả kinh tế nhưng không đánh đổi chất lượng. Một mức giá thấp là tốt cho ngân sách, nhưng Tổ chuyên gia cần xem xét kỹ lưỡng đơn giá chi tiết, biện pháp thi công để đảm bảo nhà thầu không bỏ giá thấp rồi thi công cầm chừng, ảnh hưởng tiến độ dự án".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ thêm về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch theo Thông tư 79/2025/TT-BTC: "Trong bối cảnh hiện nay, việc đánh giá E-HSDT cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí trong E-HSMT đã được phê duyệt. Mọi hành vi cài cắm tiêu chí để hạn chế nhà thầu (nếu có) hoặc đánh giá không khách quan, thiên vị cho nhà thầu có giá cao hơn mà không dựa trên cơ sở kỹ thuật vượt trội đều là vi phạm pháp luật. Sự cạnh tranh công bằng, minh bạch là cốt lõi để chọn được nhà thầu thực sự có năng lực".

Việc một gói thầu chỉ có 02 nhà thầu tham dự với hai thái cực về giá khác nhau là cơ hội để Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc sử dụng vốn ngân sách. Liệu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thái Bình sẽ lội ngược dòng nhờ lợi thế giá rẻ, hay Công ty Cổ phần Đông Việt sẽ chiến thắng nhờ hồ sơ năng lực dù giá dự thầu cao ngất ngưởng?

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đường số 40, xã Hòa Long sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho tính minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu tại địa phương này. Dư luận và cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi một kết quả công tâm từ phía Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn liên quan.