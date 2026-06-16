Gói thầu hơn 8,2 tỷ tại Đức Huệ tiết kiệm 0,29%, hai đối thủ bị loại vì lỗi hồ sơ

Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ Tây Ninh vừa giao gói thầu hơn 8,2 tỷ đồng cho Huy Hoàng Đức Huệ. Tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, các đối thủ trượt thầu vì dùng tài liệu giả và lỗi sơ đẳng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ - Trần Đăng Khoa đã ký Quyết định số 369/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng Tuyến Quảng Hữu Bờ Nam (Điểm đầu: ĐT 816 - Điểm cuối: Sông VCĐ). Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Huy Hoàng Đức Huệ với giá trúng thầu là 8.197.000.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Quyết định số 369/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá dự toán gói thầu được duyệt là 8.221.075.000 đồng, mức giá trúng thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước vỏn vẹn khoảng 24 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,29%.

Đối thủ trượt thầu do sử dụng tài liệu không chính xác và lỗi cơ bản

Đi sâu vào Báo cáo đánh giá E-HSDT số 22/2026/BCĐG-ATP do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng An Thành Phát lập ngày 23/5/2026, bức tranh về sự cạnh tranh tại gói thầu Tuyến Quảng Hữu Bờ Nam được thể hiện rất rõ ràng. Biên bản mở thầu ghi nhận có 03 doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, bao gồm: Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng (giá dự thầu 7.756.848.092 đồng); Công ty TNHH Huy Hoàng Đức Huệ (giá dự thầu 8.197.000.000 đồng) và Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Ngân Hồng Phát (giá dự thầu 8.219.293.059 đồng).

Dù Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất, tạo khoảng cách cạnh tranh lên tới gần 500 triệu đồng so với giá dự toán, doanh nghiệp này lại bị loại ngay tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Báo cáo đánh giá E-HSDT xác nhận nhân sự Võ Quốc Giang, được nhà thầu bố trí vào vị trí Cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác đo đạc, định vị, trắc đạt công trình, không đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân cốt lõi là nhà thầu đã cung cấp Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động số 78/N2/2025 không có thật.

Cụ thể, qua công tác xác minh chéo, Công ty TNHH Huấn luyện Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Công văn số 08/CVTL2026, khẳng định đơn vị này không hề tổ chức huấn luyện và không cấp giấy chứng nhận nêu trên cho học viên Võ Quốc Giang. Hành vi sử dụng tài liệu không có thật để chứng minh năng lực nhân sự đã trực tiếp khiến hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng bị đánh giá không đạt và không được xem xét thay thế nhân sự khác.

Đối thủ còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Ngân Hồng Phát cũng trượt thầu từ vòng đánh giá năng lực do mắc hàng loạt thiếu sót cơ bản đối với một nhà thầu tham gia dự án vốn nhà nước. Về năng lực tài chính, doanh nghiệp này không cung cấp Thuyết minh Báo cáo tài chính các năm 2023, 2024, 2025. Về nhân sự chủ chốt, cả hai cán bộ kỹ thuật được đề xuất là ông Lý Minh Tân và ông Huỳnh Thanh Sang đều không có Căn cước công dân đính kèm; bằng tốt nghiệp đại học nộp kèm cũng thiếu trang. Về thiết bị thi công (như máy đầm, máy lu bánh thép tự hành, ô tô tưới nước, ô tô tải), nhà thầu hoàn toàn không có tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Sự việc hai nhà thầu bị loại vì các lỗi nghiêm trọng như sử dụng tài liệu không có thật và thiếu sót hồ sơ sơ đẳng đã khiến tính cạnh tranh của gói thầu bị thu hẹp. Kết quả, Công ty TNHH Huy Hoàng Đức Huệ trở thành đơn vị duy nhất vượt qua các bước đánh giá và trúng thầu với mức giá rất sát giá dự toán.

Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Huy Hoàng Đức Huệ

Tìm hiểu hồ sơ dữ liệu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Huy Hoàng Đức Huệ (Mã số doanh nghiệp 1101728453), có địa chỉ tại số 207, Ấp 3, Xã Đông Thành, Tây Ninh, được thành lập năm 2013 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2016 do Lê Thanh Hải là người đại diện pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính là Hàng hóa, Xây lắp

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 22 gói thầu, trong đó trúng 16 gói, trượt 4 gói, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 51.566.777.606 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 17.102.910.606 đồng, với vai trò liên danh: 34.463.867.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 93.61%

Góc nhìn chuyên gia: Cần rà soát tính minh bạch và cạnh tranh

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, "thực trạng các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, dưới 0,5%, xuất hiện cùng lúc với việc đối thủ cạnh tranh bị loại do sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc mắc lỗi sơ đẳng là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý nhà nước rà soát kỹ lưỡng. Việc này nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu".

Dự án Tuyến Quảng Hữu Bờ Nam do Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ làm Chủ đầu tư cần được các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ quy trình. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ và phê duyệt kết quả cần đảm bảo tuân thủ đúng Luật Đấu thầu hiện hành, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và đặc biệt là Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, nâng cao trách nhiệm giải trình của các bên liên quan.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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