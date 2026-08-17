Mức độ cạnh tranh thực tế qua 2 gói thầu của Xây dựng Bắc Ninh tại xã Hiệp Phước [Kỳ 2]

Cùng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, nhưng hai gói thầu xây dựng cầu có tổng giá trị hơn 24 tỷ tại xã Hiệp Phước đều chỉ ghi nhận duy nhất Công ty Xây dựng Bắc Ninh tham dự và trúng thầu, tiết kiệm ngân sách ở mức 1,26% và 1,35%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh (Mã số thuế: 0313104744, mã định danh: vn0313104744) là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở đăng ký tại Phường An Nhơn, TP HCM, do ông Nguyễn Văn Tân làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Kịch bản "một mình một ngựa" tại các gói thầu thi công xây lắp

Cụ thể, tại Gói thầu số 01: Xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Trạm Xá (mã TBMT: IB2600342739), giá gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước phê duyệt là 14.107.527.985 đồng. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 101/QĐ-BQLDA ngày 03/07/2026.

Tại thời điểm đóng mở thầu lúc 09:00 ngày 13/07/2026, Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh nộp E-HSDT. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 27/BCXT ngày 25/07/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ONECONS lập xác định nhà thầu này đạt toàn bộ các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Đến ngày 28/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước Nguyễn Văn Hải ký Quyết định số 167/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh trúng thầu với giá 13.930.231.796 đồng.

Nguồn: MSC

Tình trạng không có đối thủ cạnh tranh tiếp diễn tại Gói thầu số 02: Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo cầu Giồng Chồn (mã TBMT: IB2600341748), giá gói thầu được duyệt là 10.366.529.391 đồng. E-HSMT được ban hành theo Quyết định số 100/QĐ-BQLDA ngày 03/07/2026.

Khi mở thầu cùng thời điểm ngày 13/07/2026, Hệ thống cũng chỉ ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh nộp hồ sơ. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 26/BCXT ngày 27/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ONECONS đánh giá nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Ngày 28/07/2026, Giám đốc Nguyễn Văn Hải ký Quyết định số 168/QĐ-BQLDA phê duyệt cho đơn vị này trúng thầu với giá 10.226.961.658 đồng.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý về tính cạnh tranh

Bóc tách sâu hơn về đơn vị tư vấn tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ONECONS là đơn vị đảm nhận vai trò lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho cả 2 gói thầu. Đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Công Nghệ Mới.

Đánh giá dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra mục tiêu bảo đảm tính cạnh tranh bình đẳng, rộng rãi nhằm lựa chọn nhà thầu tối ưu nhất về năng lực và giá thành.

Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích: "Hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng được triển khai công khai trên Hệ thống e-GP nhằm thu hút tối đa nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, khi các gói thầu thi công xây lắp hạ tầng thông thường quy mô trên chục tỷ đồng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, tính cạnh tranh giảm giá bị suy giảm rõ rệt. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại 2 gói thầu này chỉ đạt 1,26% và 1,35%. Điều này đòi hỏi các cơ quan chuyên môn cần rà soát lại các tiêu chuẩn đánh giá trong E-HSMT để bảo đảm tính rộng mở, không tạo rào cản vô hình thu hẹp sự tham gia của các doanh nghiệp khác".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.