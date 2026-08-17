Gói thầu nâng cấp đường thôn 6 ở Lạc Dương có 2 nhà thầu tham dự

Gói thầu thi công tuyến đường thôn 6, xã Lạc Dương có giá 15,2 tỷ đồng, thu hút 2 nhà thầu tham dự với mức chào giá khác nhau.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thôn 6, xã Lạc Dương” được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3369/QĐ-UBND ngày 08/07/2026.

Ngày 10/07/2026, UBND xã Lạc Dương ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Phòng Kinh tế xã Lạc Dương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư để triển khai dự án. Tiếp đó, ngày 20/07/2026, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1172/QĐ-SXD phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nguồn vốn thực hiện dự án được phân bổ từ ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 27/07/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 28/07/2026, UBND xã Lạc Dương ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mã KHLCNT PL2600236831, trên cơ sở Tờ trình số 295/TTr-PKT của Phòng Kinh tế.

Theo kế hoạch được phê duyệt, phần công việc đã thực hiện có giá trị 547.360.411 đồng, gồm chi phí khảo sát địa hình 73.003.688 đồng; lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 426.682.565 đồng; tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 46.791.783 đồng và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 882.375 đồng.

Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị 1.947.936.809 đồng, gồm chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 27.936.809 đồng và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời vật kiến trúc, cây trồng 1,92 tỷ đồng.

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có tổng giá trị 16.117.343.765 đồng, được chia thành 5 gói thầu. Trong đó, Gói thầu số 01 - Tư vấn quản lý dự án có giá 387.494.000 đồng; Gói thầu số 02 - Tư vấn giám sát thi công có giá 450.519.837 đồng; Gói thầu số 03 - Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng có giá 44.890.866 đồng; Gói thầu số 04 - Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu có giá 30.408.062 đồng.

Đáng chú ý, Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng, mã TBMT IB2600422585, có giá gói thầu 15.204.031.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 18 tháng.

Ngoài ra, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm chi phí dự phòng khối lượng phát sinh, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, tổng giá trị 887.359.015 đồng.

Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

Ngày 05/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Lạc Dương ban hành Quyết định số 75/QĐ-KT phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Tờ trình số 206/HTECO/TTr ngày 04/08/2026 của đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng - Giao thông - Thủy lợi Lâm Đồng và Báo cáo thẩm định số 18/2026/YS-BCTĐHSMT ngày 05/08/2026 của Công ty TNHH Yên Sơn.

Theo Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT, tuyến đường thuộc công trình giao thông cấp IV, cấp đường phố nội bộ, chiều dài thiết kế 841,15m, vận tốc thiết kế 20km/h. Nền đường rộng 12m, trong đó mặt đường rộng 8m và vỉa hè mỗi bên rộng 2m. Độ dốc ngang mặt đường và vỉa hè là 2%.

Kết cấu áo đường mềm có mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥133 MPa. Đoạn mở rộng sử dụng cấp phối đá dăm lớp dưới Dmax 37,5mm dày 18cm, cấp phối đá dăm lớp trên Dmax 25mm dày 18cm, tưới nhũ tương gốc axit thấm bám 1kg/m² và thảm bê tông nhựa C16 dày 7cm.

Đối với đoạn tăng cường trên mặt đường cũ, thiết kế gồm bù vênh bê tông nhựa C16, tưới nhũ tương dính bám 0,5kg/m² và thảm bê tông nhựa C16 dày 7cm. Bó vỉa sử dụng bê tông xi măng đá 1x2 M250; vỉa hè lát gạch Terrazzo 40x40x3cm trên lớp vữa xi măng M100 dày 2cm và móng bê tông đá 1x2 M150 dày 15cm.

Dự án cũng bao gồm hệ thống thoát nước dọc bằng mương BTXM đá 1x2 M200 kích thước (50x70)cm có đan BTCT và hố ga thu nước; làm mới một cống hộp ngang kích thước (80x60)cm; kè ta luy âm BTXM đá 1x2 M150 cao 2,5m để giữ ổn định nền đường.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng đèn LED công suất 155W trên trụ cao 9m, khoảng cách giữa các trụ từ 30-33m. Hệ thống an toàn giao thông thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT.

Thời gian thi công toàn bộ gói thầu là 540 ngày, tương đương 18 tháng. Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, với mức bảo hành 5% giá trị hợp đồng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Hai nhà thầu tham dự

Theo Biên bản mở thầu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu IB2600422585 đóng thầu lúc 10h ngày 14/08/2026 và hoàn thành mở thầu công khai lúc 10h18 cùng ngày. Có 2 nhà thầu tham dự.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Công ty TNHH Mai Thanh Tân chào giá 14.606.320.968 đồng, thấp hơn giá gói thầu 597.710.032 đồng, tương đương mức giảm khoảng 3,93%.

Trong khi đó, Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông chào giá 15.137.555.967 đồng, thấp hơn giá gói thầu 66.475.033 đồng, tương đương khoảng 0,44%.

Cả hai nhà thầu đều nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh trị giá 200 triệu đồng, hiệu lực 120 ngày; hồ sơ dự thầu có hiệu lực 90 ngày và cam kết thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày, tương đương 18 tháng.

Các thông tin trên là dữ liệu tại thời điểm mở thầu; việc nhà thầu có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT hay không còn phụ thuộc vào kết quả đánh giá E-HSDT của bên mời thầu và tổ chuyên gia theo quy định.

Thông tin lịch sử tham dự thầu của hai doanh nghiệp

Theo dữ liệu hồ sơ nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Mai Thanh Tân (mã định danh vn5800595838) được thành lập ngày 12/01/2009. Người đại diện theo pháp luật là ông Mai Thành Tân, Giám đốc. Doanh nghiệp có trụ sở tại Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Doanh nghiệp đã tham gia 110 gói thầu, trong đó trúng 73 gói, trượt 30 gói, 3 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu theo số liệu này khoảng 66,36%.

Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 367.263.636.814 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 212.533.267.053 đồng và vai trò liên danh là 154.730.369.761 đồng.

Trong số các gói thầu đã tham gia, 102 gói thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 97,93%.

Đối với Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông (mã định danh vn6400328420), doanh nghiệp được thành lập ngày 28/07/2015, người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Trường Tín, Giám đốc. Trụ sở doanh nghiệp tại đường Ngô Mây, Phường Nghĩa Thành (sau sáp nhập thuộc Phường Bắc Gia Nghĩa), TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Nam Việt Đắk Nông đã tham gia 55 gói thầu, trong đó trúng 46 gói, trượt 7 gói, 2 gói chưa có kết quả và không có gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu theo số liệu này khoảng 83,63%.

Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 276.535.024.752 đồng, gồm 194.299.846.752 đồng với vai trò độc lập và 82.235.178.000 đồng với vai trò liên danh.

Doanh nghiệp hoạt động tại nhiều địa bàn, gồm Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Thuận. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 99,33%.

Chờ kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu

Đánh giá về quá trình lựa chọn nhà thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 504/QĐ-UBND và E-HSMT tại Quyết định số 75/QĐ-KT cần được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạo điều kiện để các nhà thầu đủ năng lực tiếp cận và tham dự gói thầu. Gói thầu đã ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu với mức giá đề xuất khác nhau.

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết trong các bước tiếp theo, việc đánh giá E-HSDT cần được thực hiện theo đúng tiêu chí và yêu cầu đã được phê duyệt trong E-HSMT. Theo đó, tổ chuyên gia cần đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, năng lực và kinh nghiệm, hợp đồng tương tự, giải pháp kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và thiết bị theo các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Việc đánh giá cũng cần bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và yêu cầu của hồ sơ mời thầu, qua đó làm cơ sở lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kỹ thuật và giá dự thầu.

Đến thời điểm hiện tại, Gói thầu IB2600422585 đang trong quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được xác định sau khi hoàn tất các bước đánh giá, thẩm định và phê duyệt theo quy định.