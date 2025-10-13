Gói thầu hơn 5,4 tỷ đồng tại phường Tân Khánh: Cuộc đua "song mã" và những dấu hỏi về năng lực

Gói thầu thi công xây lắp do UBND phường Tân Khánh,(TP HCM) mời thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu. Đáng chú ý, Liên danh Trường Sơn - Công Minh đã đưa ra mức giá sau giảm giá thấp hơn đối thủ hơn 113 triệu đồng, hé lộ một cuộc cạnh tranh thú vị về năng lực và kinh nghiệm.

Gói thầu "Thi công xây lắp" (Mã TBMT: IB2500391798) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án "Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường ĐX 18, khu phố Vĩnh Trường, phường Tân Vĩnh Hiệp", do Ủy ban nhân dân (UBND) phường Tân Khánh làm chủ đầu tư, đã hoàn thành mở thầu vào ngày 22/09/2025. Diễn biến tại buổi mở thầu cho thấy một cuộc cạnh tranh "song mã" giữa hai nhà thầu với những chênh lệch đáng chú ý cả về giá dự thầu và lịch sử đấu thầu.

Cuộc đua song mã và bất ngờ về giá

Gói thầu xây lắp này có giá trị là 5.424.755.898 đồng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Có hai nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm: Liên danh Trường Sơn - Công Minh và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Thiết kế Xây dựng Khánh Thịnh.

Biên bản mở thầu đã hé lộ những con số đầy bất ngờ:

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Thiết kế Xây dựng Khánh Thịnh (viết tắt: Công ty Khánh Thịnh) đưa ra mức giá dự thầu là 5.422.043.521 đồng, không áp dụng giảm giá (tỷ lệ giảm giá 0%). Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 2,7 triệu đồng.

(viết tắt: Công ty Khánh Thịnh) đưa ra mức giá dự thầu là 5.422.043.521 đồng, không áp dụng giảm giá (tỷ lệ giảm giá 0%). Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 2,7 triệu đồng. Liên danh Trường Sơn - Công Minh chào giá dự thầu là 5.424.755.871 đồng nhưng lại áp dụng tỷ lệ giảm giá 2,15%. Sau khi trừ đi giá trị giảm giá, giá dự thầu sau cùng của liên danh này là 5.308.123.619,77 đồng.

Như vậy, nếu chỉ xét trên yếu tố giá, Liên danh Trường Sơn - Công Minh đang có lợi thế rõ rệt khi đưa ra mức giá sau giảm giá thấp hơn đối thủ hơn 113 triệu đồng. Theo quy định của Luật Đấu thầu, giá là một trong những yếu tố quan trọng để xét duyệt trúng thầu. Tuy nhiên, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu cũng là những tiêu chí không thể bỏ qua để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

"Soi" năng lực nhà thầu: Kẻ "lão làng", người "chật vật"

Khi phân tích sâu hơn về năng lực của hai nhà thầu, sự chênh lệch lại càng trở nên rõ nét.

Liên danh Trường Sơn - Công Minh, với thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn (MSDN: 3702108063 ; người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Trọng Thùy ), có thể được xem là một nhà thầu "lão làng" trên thị trường. Theo dữ liệu, công ty này đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 18 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến 48.022.204.563 đồng. Gói thầu tại UBND phường Tân Khánh là lần đầu tiên Công ty Trường Sơn tham gia và hiện đang trong trạng thái "chưa có kết quả".

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Thiết kế Xây dựng Khánh Thịnh (MSDN: 3702534865; người đại diện pháp luật: bà Trương Thị Diễm Trinh ) lại có một lịch sử đấu thầu khá "chật vật". Công ty này đã tham gia 40 gói thầu nhưng chỉ trúng 2 gói, trong khi trượt tới 34 gói, và 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng chỉ đạt 839.187.081 đồng.

Đáng chú ý, Công ty Khánh Thịnh lại là một "gương mặt quen thuộc" tại UBND phường Tân Khánh. Dữ liệu cho thấy công ty này đã tham gia 4 gói thầu do chính chủ đầu tư này mời thầu, trong đó đã trượt 2 gói và 2 gói còn lại chưa có kết quả (bao gồm cả gói thầu đang được phân tích).

Luật Đấu thầu 2023: Cạnh tranh, minh bạch là "kim chỉ nam"

Bối cảnh pháp lý hiện hành, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP cùng Thông tư 79/2025/TT-BTC, đặt ra yêu cầu rất cao về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Chia sẻ góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhấn mạnh vai trò của việc đánh giá toàn diện năng lực nhà thầu, thay vì chỉ tập trung vào giá. Giá thấp nhất là một lợi thế quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả. Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự, uy tín của nhà thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị có khả năng thực hiện tốt nhất gói thầu, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Nhà nước."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: "Trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chuyên gia trong giai đoạn xét thầu là vô cùng quan trọng. Quá trình đánh giá phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí đã nêu trong hồ sơ mời thầu. Việc một nhà thầu quen mặt tham gia nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư không phải là điều bất thường, nhưng quá trình xét thầu cần đảm bảo không có bất kỳ sự ưu ái nào, nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Nguyên tắc trách nhiệm giải trình được quy định trong Luật Đấu thầu yêu cầu mọi quyết định phải được dựa trên cơ sở dữ liệu khách quan, minh bạch."

Cuộc đối đầu giữa một liên danh dày dạn kinh nghiệm với mức giá chào cạnh tranh và một nhà thầu "quen mặt" nhưng có tỷ lệ trúng thầu thấp đang đặt ra một bài toán cho UBND phường Tân Khánh. Dư luận đang chờ đợi một kết quả lựa chọn nhà thầu không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế cho dự án mà còn thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc tinh thần mới của pháp luật về đấu thầu, vì một thị trường mua sắm công minh bạch và hiệu quả.