Khánh Hòa: Chỉ định gói thầu xây lắp tại xã Bắc Ninh Hòa, tiết kiệm 5%

UBND xã Bắc Ninh Hòa vừa ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng tường rào nhà làm việc Đảng ủy, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Ninh An, điểm phụ trường tiểu học Ninh Thọ. Theo quyết định do Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa ký, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát.

Giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 11/05/2026) là 1.999.461.000 đồng. Giá chỉ định thầu chính thức được phê duyệt là 1.899.488.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Như vậy, giá trị tiết kiệm ngân sách thông qua quy trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đạt mức 5%, tương đương giảm chi hơn 99.900.000 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm này tuân thủ định hướng điều hành tài chính công công khai tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói, nguồn vốn từ ngân sách xã (bổ sung có mục tiêu năm 2026).

Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng tường rào nhà làm việc Đảng ủy, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Ninh An, điểm phụ trường tiểu học Ninh Thọ. (Nguồn MSC)

Quy mô đầu tư và quy trình phê duyệt pháp lý

Trước đó, ngày 24/03/2026, Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa đã ký Quyết định số 583/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên với tổng mức đầu tư sau khi làm tròn là 2.278.910.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.999.461.000 đồng. Dự án nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, cải tạo khuôn viên cảnh quan tại ba địa điểm gồm: nhà làm việc Đảng ủy xã, khuôn viên nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Ninh An và điểm trường phụ thuộc trường tiểu học Ninh Thọ trên địa bàn xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Việc triển khai lựa chọn nhà thầu được thực hiện thông qua quy trình chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp chính. Các gói thầu phụ trợ khác phục vụ dự án như quản lý dự án, giám sát thi công và bảo hiểm công trình cũng được phân tách cụ thể trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo tính chuyên môn hóa và kiểm soát tiến độ chất lượng thi công theo đúng quy chuẩn pháp luật hiện hành.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống quản lý đấu thầu công khai, Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát (mã số thuế 4201615113, có trụ sở chính đăng ký tại thôn Bình Thành, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa) là một doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng sở hữu bề dày lịch sử tham gia đấu thầu đáng chú ý.

Thống kê lịch sử cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 39 gói thầu công sở, hạ tầng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó ghi nhận trúng thầu tới 35 gói, trượt 2 gói và 2 gói hiện chưa công bố kết quả chính thức. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng 40.593.305.636 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập đạt khoảng 37.002.734.042 đồng.

Đảm bảo hiệu quả kinh tế dưới góc nhìn chuyên gia

Phân tích về quy trình chỉ định thầu rút gọn và đặc trưng về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trong đầu tư công cấp xã, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các công trình quy mô nhỏ bằng nguồn vốn ngân sách địa phương cần phải bám sát mục tiêu tối thượng về tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng quy định. Việc cơ quan quản lý nhà nước áp dụng hạn mức chỉ định thầu rút gọn nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, song quy trình thương thảo giá và xác minh năng lực thực tế luôn đóng vai trò quyết định để tối ưu hóa nguồn lực tài chính công.

Cũng theo phân tích pháp lý, việc thực hiện tiết kiệm 5% tại gói thầu số 02 của UBND xã Bắc Ninh Hòa là một điểm sáng ghi nhận tinh thần nghiêm túc chấp hành các văn bản điều hành của ngành tài chính trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu công năm 2026. Tuy nhiên, các cơ quan giám sát và cộng đồng cần giám sát đa chiều nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng tương xứng với giá trị đầu tư, thúc đẩy trách nhiệm giải trình tối đa của chủ đầu tư và các bên liên quan theo tinh thần đổi mới của hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện hành.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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