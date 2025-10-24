Gói thầu gần 10 tỷ ở Phú Mỹ (TP HCM): Nhà thầu duy nhất 'về đích', tiết kiệm 'khiêm tốn'?

Công ty Bình Minh trúng gói thầu xây lắp tại Ban QLDA ĐTXD KV Phú Mỹ (TPHCM) với giá cao nhất trong các nhà thầu được đánh giá, tỷ lệ tiết kiệm 5,92%. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn đánh giá có tên gọi tương tự.

Mới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ (TP HCM) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (gói số 06), thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo các tuyến đường Khu phố Ông Trịnh (Mã TBMT: IB2500278474). Theo Quyết định số 107/QĐ-DA ký ngày 08/10/2025 bởi ông Võ Văn Trung - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Phú Mỹ, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư Phát triển xây dựng Bình Minh (MST: 3502419470, địa chỉ tại TP HCM, sau đây gọi tắt là Công ty Bình Minh).

Quyết định số 107/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (gói số 06), thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo các tuyến đường Khu phố Ông Trịnh. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu của Công ty Bình Minh là 9.689.568.197 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong 180 ngày (6 tháng). So với giá gói thầu được duyệt là 10.299.535.073 đồng (theo Quyết định phê duyệt KHLCNT số 2207/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của UBND TP Phú Mỹ), giá trúng thầu thấp hơn khoảng 610 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,92%.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu này thu hút sự tham gia của 5 nhà thầu. Biên bản mở thầu ngày 26/6/2025 ghi nhận giá dự thầu (sau giảm giá, nếu có) của các nhà thầu như sau: Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ (7,99 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát (8,1 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phạm Khang (8,25 tỷ đồng); Công ty Bình Minh (9,69 tỷ đồng) và Công ty TNHH Xây dựng HKVT (9,91 tỷ đồng). Như vậy, Công ty Bình Minh là nhà thầu có giá dự thầu cao thứ hai trong số 5 nhà thầu tham dự.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 299/2025/BCĐG-BM ngày 29/9/2025 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Minh (một pháp nhân khác với nhà thầu trúng thầu) lập, đã chỉ ra nhiều vấn đề trong hồ sơ của 4 nhà thầu còn lại.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát và Công ty TNHH Xây dựng HKVT bị loại ngay từ vòng đánh giá tính hợp lệ do các vấn đề liên quan đến Bảo đảm dự thầu. Báo cáo nêu rõ, Công ty Minh Phát không bổ sung Bảo lãnh dự thầu theo tên Bên thụ hưởng mới sau sáp nhập địa giới hành chính khi được yêu cầu làm rõ, còn Công ty HKVT không nộp Thư bảo lãnh dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT .

Đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phạm Khang, dù hồ sơ hợp lệ nhưng lại không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, cụ thể là về thiết bị thi công chủ yếu (máy lu bánh thép thay thế sau làm rõ vẫn không đủ trọng lượng tĩnh ≥ 16T theo yêu cầu). Đáng chú ý, nhà thầu này cũng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do "không có bản vẽ diễn giải đầy đủ các hạng mục thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt".

Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất là Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ (7,99 tỷ đồng) cũng bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được Tổ chuyên gia nêu là nhà thầu "không đáp ứng về Biện pháp thi công tại hạng mục hệ thống Điện chiếu sáng, diễn giải Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không phù hợp theo hồ sơ thiết kế được duyệt và theo yêu cầu E-HSMT" (đề xuất trụ bê tông, cáp treo thay vì trụ thép mạ kẽm, cáp đi ngầm trong ống nhựa xoắn).

Như vậy, Công ty Bình Minh là nhà thầu duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá. Điều đáng nói là theo Báo cáo đánh giá, Công ty Bình Minh cũng cần làm rõ và thay thế thiết bị thi công (Máy lu bánh thép tự hành – trọng lượng tĩnh ≥ 16T ban đầu kê khai là 15 tấn) và đã thực hiện thay thế phù hợp sau yêu cầu của BMT. Kết quả, nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trong 3 nhà thầu vượt qua bước đánh giá hợp lệ đã trúng thầu.

Công ty Bình Minh và "bộ sưu tập" gói thầu năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư Phát triển xây dựng Bình Minh được thành lập vào tháng 3/2020, đăng ký loại hình doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ trong năm 2025 (tính đến ngày 11/10/2025), công ty này đã tham gia tới 21 gói thầu.

Kết quả khá ấn tượng với 10 gói trúng, 10 gói trượt và 1 gói đang chờ kết quả . Hầu hết các gói thầu công ty tham gia và trúng đều tập trung tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay đã sáp nhập một phần vào TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là tại các BMT thuộc khu vực TP. Phú Mỹ, huyện Long Điền, huyện Long Đất.

Gói thầu Xây lắp (gói số 06) vừa trúng là một phần trong chuỗi hoạt động đấu thầu sôi nổi của Công ty Bình Minh trong năm 2025. Việc một doanh nghiệp nhỏ liên tục tham gia và trúng nhiều gói thầu với giá trị hàng tỷ đồng, đặc biệt trong một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và các đối thủ bị loại vì nhiều lý do khác nhau, đặt ra những câu hỏi cần được làm rõ về năng lực thực sự của nhà thầu cũng như tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả của công tác đấu thầu tại đây.

Luật Đấu thầu sửa đổi năm 2025 (bao gồm Luật 22/2023/QH15, Luật 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Việc phân tích kỹ lưỡng các gói thầu, năng lực nhà thầu và mối quan hệ giữa các bên liên quan là cần thiết để góp phần đạt được mục tiêu này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích sâu hơn về năng lực và các mối quan hệ của Công ty Bình Minh trong các kỳ tiếp theo.