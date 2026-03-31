Gói thầu công viên tại xã Kiến Hải: Tiết kiệm "nhỏ giọt", nhà thầu vượt rào ngoạn mục [Kỳ 1]

Duy nhất Công ty TNHH Phú Hương (TP Hải Phòng) dự thầu và trúng gói thầu hơn 12,7 tỷ đồng tại xã Kiến Hải với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp, dù trước đó hồ sơ bị đánh giá thiếu hụt nhiều năng lực then chốt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/3/2026, ông Bùi Trọng Hải, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kiến Hải đã ký Quyết định số 98/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Xây lắp + thiết bị. Đây là gói thầu thuộc dự án Xây dựng Công viên, vườn hoa, cây xanh, cảnh quan, kết hợp thể thao thôn Đại Lộc, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Phú Hương (có mã số thuế 0200268759; địa chỉ tại TP Hải Phòng). Giá trúng thầu của doanh nghiệp này được ấn định ở mức 12.757.968.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 12.821.572.870 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức khiêm tốn, chỉ khoảng 0,49%.

Đáng chú ý, biên bản mở thầu ngày 25/3/2026 cho thấy, dù gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng đến thời điểm đóng thầu, chỉ duy nhất Công ty TNHH Phú Hương nộp hồ sơ dự thầu. Việc "một mình một chợ" tham gia và trúng thầu sát nút giá dự toán khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của dự án này.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống qua các hồ sơ đánh giá cho thấy, con đường trúng thầu của Công ty TNHH Phú Hương không hề bằng phẳng. Trong quá trình chấm thầu, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Lê Chân đã phát hiện hàng loạt điểm "hổng" trong hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của doanh nghiệp này.

Cụ thể, tại Công văn số 13/CV-BQLDA ngày 26/3/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kiến Hải đã phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu làm rõ vì hồ sơ bộc lộ nhiều sai sót. Về năng lực tài chính, nhà thầu bị yêu cầu bổ sung tờ khai thuế năm 2024. Về nhân sự, hồ sơ kinh nghiệm của ông Bùi Văn Thuyết (Cán bộ phụ trách an toàn lao động) bị đánh giá là không thống nhất giữa kê khai và tài liệu đính kèm.

Nghiêm trọng hơn, về thiết bị thi công, Công ty TNHH Phú Hương ban đầu đề xuất máy đào có công suất 1,8m3, vượt quá yêu cầu của hồ sơ mời thầu, đồng thời không cung cấp cam kết thuê máy rải bê tông nhựa. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 giờ sau yêu cầu làm rõ, nhà thầu đã nhanh chóng "vá" hồ sơ bằng cách bổ sung các hợp đồng thuê thiết bị và kê khai lại nhân sự để đáp ứng yêu cầu.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Việc chỉ có một nhà thầu tham gia gói thầu rộng rãi là một tín hiệu cần đặc biệt lưu tâm. Dù Luật Đấu thầu 2023 cho phép mở thầu ngay trong trường hợp này, nhưng Chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn về việc xây dựng hồ sơ mời thầu, liệu có các tiêu chí nào gây rào cản cho các nhà thầu khác hay không. Đặc biệt, khi hồ sơ ban đầu của nhà thầu duy nhất bộc lộ nhiều sai sót về nhân sự và thiết bị chính, việc cho phép bổ sung làm rõ cần đảm bảo đúng quy định, tránh việc hợp thức hóa cho một nhà thầu đã được định sẵn."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhấn mạnh, tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5% tại một gói thầu hơn 12,7 tỷ đồng là con số "biết nói". Theo ông Việt, mục tiêu của đấu thầu là tìm ra nhà thầu tốt nhất với giá cạnh tranh nhất, nhưng với kịch bản "một mình một ngựa", mục tiêu hiệu quả kinh tế dường như đã chưa đạt được như kỳ vọng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung nhà thầu Phú Hương: "Trúng thầu tuyệt đối" và những dấu hỏi về tính cạnh tranh

Đầu tư công cho hạ tầng giao thông nông thôn luôn là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, song song với mục tiêu hoàn thành tiến độ dự án, bài toán quản lý dòng vốn ngân sách sao cho Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu. Mới đây, kết quả lựa chọn nhà thầu tại một dự án giao thông trên địa bàn xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đang thu hút sự chú ý của giới quan sát chuyên môn, đặc biệt là khi kết quả ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0%.

Cụ thể, ngày 17/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Ly đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đường giao thông từ làng Mun đến làng Phung. Căn cứ theo quyết định này, đơn vị được xướng tên nhận thầu là Công ty TNHH Việt Phú An. Giá trị phê duyệt của gói thầu là 1.479.525.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Cuộc đua "song mã" tại gói thầu dịch vụ công ích xã Hỏa Lựu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trên địa bàn xã Hỏa Lựu giai đoạn 2026-2028" (Mã số gói thầu: BP2600127373) đã chính thức hoàn thành công tác mở thầu vào lúc 09 giờ 14 phút ngày 26/03/2026. Gói thầu này do Phòng Kinh tế xã Hỏa Lựu làm chủ đầu tư, với giá dự toán được phê duyệt là 7.211.213.000 đồng.

Việc lựa chọn nhà thầu cho công trình Nâng cấp láng nhựa đường bờ Tây kênh Rọc Bùi do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư đang tiến vào giai đoạn xét thầu quan trọng. Thông tin từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu này đang ghi nhận một kịch bản ít tính cạnh tranh khi chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu tính đến thời điểm đóng thầu ngày 26/03/2026.

