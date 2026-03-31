Cần Thơ: Cạnh tranh tại gói thầu DVCI xã Hỏa Lựu, nhà thầu nào chiếm ưu thế?

Dư luận đang quan tâm đến gói thầu dịch vụ công ích hơn 7,2 tỷ đồng tại xã Hỏa Lựu khi biên bản mở thầu hé lộ cuộc đua sát sao giữa hai doanh nghiệp có năng lực dày dạn

Cuộc đua "song mã" tại gói thầu dịch vụ công ích xã Hỏa Lựu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trên địa bàn xã Hỏa Lựu giai đoạn 2026-2028" (Mã số gói thầu: BP2600127373) đã chính thức hoàn thành công tác mở thầu vào lúc 09 giờ 14 phút ngày 26/03/2026. Gói thầu này do Phòng Kinh tế xã Hỏa Lựu làm chủ đầu tư, với giá dự toán được phê duyệt là 7.211.213.000 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Biên bản mở thầu ghi nhận sự góp mặt của hai nhà thầu: Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Phước và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang. Đáng chú ý, cả hai doanh nghiệp đều đưa ra mức giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu, mở ra kỳ vọng về một kết quả tiết kiệm ngân sách hiệu quả cho địa phương.

Áp lực cạnh tranh từ yếu tố giá

Phân tích số liệu từ biên bản mở thầu, Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Phước đang tạm thời chiếm ưu thế về mặt con số khi đưa ra mức giá dự thầu là 6.600.050.136 đồng. So với giá dự toán 7.211.213.000 đồng, mức giá này thấp hơn khoảng 611 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 8,4%.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tham dự với mức giá 6.850.658.859 đồng. Mức giá này cao hơn đối thủ trực tiếp khoảng 250 triệu đồng nhưng vẫn nằm trong ngưỡng tiết kiệm so với giá gói thầu (thấp hơn khoảng 360 triệu đồng).

Nếu chỉ xét thuần túy trên phương diện giá thấp nhất, Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Phước đang có lợi thế bước đầu. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành, giá chỉ là một trong các yếu tố then chốt. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu còn phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật, nhân sự và các tiêu chuẩn khắt khe về dịch vụ công ích mà chủ đầu tư đưa ra.

Bản lĩnh của những nhà thầu "thiện chiến"

Nhìn lại lịch sử đấu thầu, cả hai doanh nghiệp đều cho thấy sự bền bỉ và kinh nghiệm dày dạn.

Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Phước: (MSDN: vn3801283972), có địa chỉ tại Đường Phú Hưng, Khu Đô Thị Cát Tường Phú Hưng, Khu Phố Tiến Hưng 6, Phường Bình Phước, Đồng Nai, tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2023, người đại diện pháp luật là ông Lê Sỹ Quyền. Trong lịch sử đấu thầu, tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 55 gói thầu, trúng 31 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 27 tỷ đồng.

Riêng trong giai đoạn 2025 và 2026, công ty này duy trì nhịp độ ổn định với tỷ lệ trúng thầu khá cao tại các địa bàn như Đồng Nai và Bình Dương.

Gói thầu: Chi phí dịch vụ chăm sóc tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Chơn Thành, trị giá 2.830.064.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trên địa bàn phường Bình Phước tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước, trị giá 3.576.067.000 đồng (tháng 11/2025)

Gói thầu: Thi công duy trì đèn chiếu sáng, vệ sinh công viên, duy trì cây xanh, hoa, thảm cỏ và hồ cảnh tại Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Phú Giáo, trị giá 4.123.574.976 đồng (tháng 02/2025)

Đối trọng nặng ký là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang: (MSDN: vn1800544868), có địa chỉ tại số 263, Trần Hưng Đạo, Phường Vị Tân, Cần Thơ, được thành lập năm 2004 do ông Bùi Trọng Lực làm người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 03/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 6 gói, 10 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy là: 329.928.217.497 đồng.

Tính riêng giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này đã tham gia 20 gói, trong đó trúng 10 gói, trượt 1 gói, còn lại 9 gói đang chờ kết quả, trong 10 gói được công bố trúng chủ yếu là các gói thầu dịch vụ công ích. Cụ thể:

Gói thầu đấu thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Vị Tân năm 2026 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vị Tân, trị giá 31.455.261.529 đồng (tháng 01/2026)

Gói thầu: Đấu thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Vị Thanh năm 2026 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vị Thanh, trị giá 14.021.744.044 đồng (tháng 01/2026)

Gói thầu: Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn các phường thành phố Ngã Bảy năm 2025 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, trị giá 14.562.247.000 đồng (tháng 01/2025)

Gói thầu: Dịch vụ công ích đô thị huyện Phụng Hiệp năm 2025 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Phụng Hiệp, trị giá 15.198.962.577 đồng (tháng 01/2025)

Gói thầu: Dịch vụ công ích đô thị huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang năm 2025. Hạng mục: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; Duy trì hệ thống thoát nước; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; Duy trì cây xanh đô thị tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Vị Thủy, trị giá 10.771.507.484 đồng (tháng 01/2025)

Sự xuất hiện đồng thời của hai nhà thầu này tại một gói thầu cấp xã cho thấy sức hút và tính cạnh tranh ngày càng cao của phân khúc dịch vụ công ích đô thị.

Mối quan hệ "đan xen" và yếu tố minh bạch

Một chi tiết đáng quan tâm trong hồ sơ pháp lý là vai trò của các đơn vị tư vấn. Theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Hỏa Lựu, Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án (PMC) là các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Dữ liệu cho thấy, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang từng có mối quan hệ khá "thân thiết" với bên mời thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An. Cụ thể, nhà thầu này đã từng tham gia 5 gói thầu do đơn vị này mời và trúng cả 5 gói với tổng giá trị hơn 51,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 1,89%. Việc tiếp tục gặp lại "người quen" trong vai trò đơn vị tư vấn tại gói thầu xã Hỏa Lựu khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính khách quan, dù mọi quy trình đều đang được thực hiện qua mạng.

Chia sẻ về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Dù nhà thầu có mối quan hệ công tác trước đó với đơn vị tư vấn, nhưng khi đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mọi dữ liệu đều được công khai và lưu vết. Điều quan trọng là bên mời thầu và tổ chuyên gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đánh giá trong HSMT đã được phê duyệt".

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) bổ sung thêm: "Việc các doanh nghiệp địa phương hoặc lân cận am hiểu địa bàn tham gia thầu là điều bình thường. Tuy nhiên, với các gói thầu dịch vụ công ích sử dụng ngân sách thường xuyên, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là rất lớn. Các tiêu chí về năng lực thiết bị, nhân sự thực tế tại địa phương phải được hậu kiểm kỹ lưỡng để tránh tình trạng trúng thầu bằng giá nhưng chất lượng dịch vụ không đảm bảo".

Hiện tại, gói thầu vẫn đang trong giai đoạn xét thầu. Với mức giá bỏ thầu chênh lệch gần 250 triệu đồng giữa hai ứng viên, cuộc đấu tại xã Hỏa Lựu sẽ là bài kiểm tra về tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của Phòng Kinh tế xã Hỏa Lựu trong việc lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ công ích cho địa phương trong 3 năm tới.