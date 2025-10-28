Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu 4,9 tỷ ở Cà Mau: Sửa HSMT sau kiến nghị, 2 nhà thầu cạnh tranh

Sau khi nhà thầu có văn bản kiến nghị về các tiêu chí bị cho là hạn chế cạnh tranh, Bên mời thầu đã sửa đổi HSMT gói thầu sơn chống ăn mòn trị giá 4,9 tỷ đồng.

Thục Anh
1.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Từ những kiến nghị "nảy lửa" về Hồ sơ mời thầu

Gói thầu “Sơn chống ăn mòn support đỡ đường ống khu vực lò thu hồi nhiệt Nhà máy điện Cà Mau 2” (Mã TBMT: IB2500447865) đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Gói thầu này được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 759/QĐ-ĐLDKCM-KHVT ngày 17/09/2025 do ông Đoàn Công Đức, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau ký, với giá trị là 4.902.740.811 đồng.

Tuy nhiên, sau khi E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 852/QĐ-ĐLDKCM-KHVT ngày 10/10/2025 do Phó Giám đốc Bạch Quốc Trịnh ký, một số nhà thầu đã có văn bản kiến nghị, cho rằng hồ sơ mời thầu (HSMT) có nhiều nội dung gây hạn chế cạnh tranh.

Cụ thể, các kiến nghị tập trung vào các vấn đề sau:

  • Yêu cầu nhân sự quá lớn: HSMT yêu cầu số lượng nhân sự chủ chốt lên đến 52 người, bao gồm 01 Chỉ huy trực tiếp, 01 Giám sát an toàn, 01 Chuyên gia giám sát giàn giáo, 10 kỹ thuật viên giàn giáo và 38 thợ sơn. Con số này bị cho là "cao bất thường" và "vượt nhu cầu thực tế" đối với quy mô công việc.
  • Chứng chỉ chuyên môn đặc thù: Các vị trí chủ chốt bị yêu cầu phải có những chứng chỉ quốc tế/chuyên sâu như "chứng chỉ Kiểm tra tính chất sơn (Coating Inspector Level 1 của NACE International)" hay "chứng chỉ kiểm tra giàn giáo theo tiêu chuẩn BS 5973 do MOGIT cấp". Nhà thầu cho rằng đây là các chứng chỉ không phổ biến tại Việt Nam, gây khó khăn cho đa số đơn vị muốn tham gia.
  • Định hướng vật tư, thương hiệu: HSMT bị cáo buộc đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn quá cụ thể, thậm chí nêu rõ mã sản phẩm “Product Number R7K15 / R8KP1; ‘Sherwin-Williams hoặc tương đương’”. Đồng thời, yêu cầu thợ sơn phải có chứng chỉ do chính nhà sản xuất sơn đào tạo cũng bị xem là một hình thức "ưu ái trá hình", hạn chế các nhà thầu sử dụng sản phẩm sơn của hãng khác.
  • Thiết bị yêu cầu thông số cao: Yêu cầu về thiết bị như 02 máy nén khí động cơ diesel ≥600 m³/h bị cho là cao hơn mức cần thiết, có thể làm khó các nhà thầu vừa và nhỏ.
1-4343.jpg
1a.jpg
Nguồn MSC

Động thái điều chỉnh của Bên mời thầu

Trước những phản ánh trên, ngày 21/10/2025, Phó Giám đốc Bạch Quốc Trịnh đã ký Quyết định số 879/QĐ-ĐLDKCM-KHVT về việc sửa đổi, bổ sung E-HSMT. Nội dung sửa đổi bao gồm:

  • Giảm yêu cầu kinh nghiệm của Chuyên gia giám sát giàn giáo từ "tối thiểu 03 năm" xuống "tối thiểu 02 năm".
  • Mở rộng yêu cầu chứng chỉ của Kỹ thuật viên thi công sơn thành "được cấp bởi nhà sản xuất sơn/đơn vị có chức năng", thay vì chỉ do nhà sản xuất sơn cấp.
  • Giảm số lượng máy nén khí động cơ diezel tối thiểu 600 m³/h từ 02 cái xuống còn 01 cái.

Hai nhà thầu "so găng"

Theo biên bản mở thầu lúc 14:03 ngày 24/10/2025, gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm:

  1. Công ty CP công nghệ và xây dựng Phương Bắc (Mã định danh: vn0102963793) với giá dự thầu 3.794.141.429 đồng.
  2. Công ty CP hóa dầu công nghệ cao HI-PEC (Mã định danh: vn1800565113) với giá dự thầu 3.799.023.444 đồng.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP. HCM) phân tích: "Theo Luật Đấu thầu 2023, việc xây dựng HSMT phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc đưa ra các yêu cầu quá cao hoặc mang tính định hướng có thể là hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu. Động thái sửa đổi HSMT của Bên mời thầu cho thấy sự cầu thị, tuy nhiên, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu sau đó mới là yếu tố quyết định tính minh bạch của cả gói thầu."

Hiện gói thầu vẫn đang trong giai đoạn đánh giá và chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng. Dư luận đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo, kỳ vọng vào một kết quả công tâm, lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và giá cả.

