Gói thầu in vé số BR-VT 82 tỷ: Xổ số kiến thiết TP HCM “một mình một ngựa” về đích?

Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu in vé số 2026 của Xổ số kiến thiết BR-VT, giá dự thầu tiết kiệm 2,61%. Năng lực và "lịch sử đấu" đang được quan tâm.

Ngày 22/10/2025, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (XSKT BR-VT) đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu "In vé số truyền thống phát hành năm 2026 (bao gồm vật tư giấy và công in)", mã thông báo mời thầu IB2500388613. Điều đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, gói thầu có giá trị lên tới 82.432.000.000 đồng này chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một nhà thầu.

Giá dự thầu tiết kiệm 2,61% so với giá gói thầu

Theo biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu duy nhất tham dự là Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TP.HCM), mã số doanh nghiệp 0300507182, địa chỉ tại số 77 Trần Nhân Tôn, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực từ 01/07/2025).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Giá dự thầu của XSKT TP.HCM là 80.282.880.000 đồng, thấp hơn 2.149.120.000 đồng so với giá gói thầu (82.432.000.000 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,61%. Nhà thầu không đề xuất giảm giá, hiệu lực hồ sơ dự thầu là 90 ngày, và giá trị bảo đảm dự thầu là 1.500.000.000 đồng với hiệu lực 120 ngày .

Đáng lưu ý, giá gói thầu này được phê duyệt tại Quyết định số 1345/QĐ-XSKT ngày 03/10/2025 do chính XSKT BR-VT ban hành. Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) "In vé số truyền thống Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành năm 2026", phê duyệt tại Quyết định số 1142/QĐ-XSKT ngày 15/08/2025 do ông Dương Minh Tú, Giám đốc XSKT BR-VT ký . Nguồn vốn thực hiện là vốn kinh doanh của công ty. Thời gian thực hiện gói thầu là 425 ngày .

Cần nói thêm, dự toán mua sắm cho KHLCNT này được phê duyệt trước đó là 86.825.760.000 đồng. So với dự toán mua sắm, giá dự thầu của XSKT TP.HCM thấp hơn khoảng 6,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,53%.

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia một gói thầu đấu thầu rộng rãi đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu, dù về mặt thủ tục, việc lựa chọn nhà thầu vẫn có thể diễn ra theo quy định.

Năng lực nhà thầu XSKT TP.HCM: Kinh nghiệm dày dặn, tỷ lệ trúng thầu cao

Theo dữ liệu phân tích, XSKT TP.HCM, do ông Trương Vĩnh Tùng làm Tổng Giám đốc, là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm và kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực in ấn, đặc biệt là in vé số. Dữ liệu tổng hợp cho thấy nhà thầu này đã tham gia 40 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 30 gói, trượt 6 gói, 2 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trên số gói đã có kết quả (36 gói) đạt khoảng 83,3%.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới 922.267.038.000 đồng. Riêng với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 364.716.719.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán/gói thầu đạt 95,79%, cho thấy mức độ tiết kiệm trung bình qua đấu thầu không quá cao.

Tính riêng trong năm 2025 (tính đến thời điểm mở thầu gói IB2500388613), XSKT TP.HCM đã tham gia 3 gói thầu. Trong đó, đã trúng 1 gói thầu "In vé xổ số cào biết kết quả ngay" tại Cần Thơ với vai trò liên danh phụ, giá trúng thầu 1.680.000.000 đồng. Hai gói thầu còn lại đang chờ kết quả, bao gồm gói thầu IB2500388613 tại BR-VT và gói thầu "In vé xổ số truyền thống Bình Phước năm 2026", cả hai đều tham gia với tư cách độc lập .

Mối quan hệ "quen thuộc" với Chủ đầu tư BR-VT

Đáng chú ý là mối quan hệ giữa nhà thầu XSKT TP.HCM và chủ đầu tư XSKT BR-VT. Dữ liệu cho thấy, trước gói thầu đang xét, XSKT TP.HCM đã tham gia 6 gói thầu do XSKT BR-VT mời thầu và trúng cả 6 gói . Tổng giá trị trúng thầu từ chủ đầu tư này là 175.971.381.000 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán/gói thầu tại các gói này là 92,43%, tương đương mức tiết kiệm trung bình 7,57%.

Các gói thầu XSKT TP.HCM đã trúng tại XSKT BR-VT trước đây chủ yếu liên quan đến công in hoặc bao gồm cả vật tư giấy và công in vé số cho các năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong nhiều gói thầu trước đó, XSKT TP.HCM tham gia với tư cách thành viên liên danh (liên danh chính hoặc phụ), không phải độc lập như gói thầu IB2500388613 đang xét.

Việc một nhà thầu "quen mặt" và có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một chủ đầu tư, nay lại là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu lớn tiếp theo do chủ đầu tư đó mời, là một yếu tố cần được xem xét trong bối cảnh đảm bảo tính cạnh tranh của hoạt động đấu thầu.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh là cốt lõi

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình .

Hình thức đấu thầu rộng rãi, theo Điều 21 Luật Đấu thầu, được định nghĩa là hình thức lựa chọn nhà thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự, và là hình thức ưu tiên áp dụng cho hầu hết các gói thầu . Mục tiêu của đấu thầu rộng rãi chính là tạo ra sự cạnh tranh tối đa để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Việc chỉ có một nhà thầu tham gia gói thầu đấu thầu rộng rãi, dù không vi phạm trực tiếp quy định về số lượng tối thiểu để mở thầu, nhưng rõ ràng không phản ánh đúng tinh thần cạnh tranh của Luật Đấu thầu. Cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố như quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, việc công khai thông tin mời thầu có đảm bảo tiếp cận rộng rãi đến các nhà thầu tiềm năng hay không. Các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu có vô tình hay hữu ý tạo ra rào cản, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu?".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã có những điều chỉnh nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả. Chẳng hạn, Thông tư 79 quy định rõ trách nhiệm đăng tải thông tin thuộc về chủ đầu tư, bỏ bớt một số khâu thẩm định để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, đặc biệt trong trường hợp chỉ có một nhà thầu, càng cần phải được thực hiện cẩn trọng, khách quan, tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn đánh giá đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo nhà thầu duy nhất này thực sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, cũng như giá cả hợp lý, trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là rất quan trọng trong trường hợp này."

Gói thầu IB2500388613 hiện đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc XSKT TP.HCM có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm được nêu trong hồ sơ mời thầu hay không. Tuy nhiên, việc chỉ có một nhà thầu tham gia trong một cuộc đấu thầu rộng rãi với giá trị lớn chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình xét duyệt và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sắp tới của XSKT BR-VT.