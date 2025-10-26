Gói thầu 4,1 tỷ ở Trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai: Vì sao tiết kiệm chỉ 1,34%?

Gói thầu số 01 tại Trường THPT Thống Nhất A (Đồng Nai) có giá 4,169 tỷ đồng, Công ty Bảo Ngọc Phát trúng thầu với giá 4,113 tỷ, tiết kiệm chỉ 1,34%.

Ngày 13/10/2025, bà Bạch Thanh Lụa, Hiệu trưởng Trường THPT Thống Nhất A (Đồng Nai), đã ký Quyết định số 404/QĐ-THPT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (xây dựng): Thi công xây dựng công trình. Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Thống Nhất A, huyện Trảng Bom cũ.

Theo Quyết định 404/QĐ-THPT, Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát (MSDN 3603360625) đã được phê duyệt trúng thầu. Gói thầu có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2500381059-00, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Nguồn MSC

Giá gói thầu được phê duyệt là 4.169.264.400 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát trúng thầu với giá 4.113.483.000 đồng. So với giá gói thầu, mức giá trúng thầu này chỉ tiết kiệm được 55.781.400 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 1,34%.

Đối thủ duy nhất trượt vì "không đáp ứng biện pháp thi công"

Để làm rõ hơn về tính cạnh tranh của gói thầu, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BC-TPĐN ngày 03/10/2025, do Công ty TNHH Tân Phong ĐN (đơn vị tư vấn) lập, cung cấp chi tiết quá trình đánh giá.

Theo Báo cáo đánh giá, tại thời điểm đóng thầu, có 02 nhà thầu nộp E-HSDT, bao gồm:

Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát (Giá dự thầu: 4.113.483.994 đồng). Liên danh Trường Thống Nhất A (Giá dự thầu: 3.796.005.752 đồng).

Cả hai nhà thầu đều được đánh giá là "Đạt" ở bước đánh giá tính hợp lệ và đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Báo cáo đánh giá E-HSDT kết luận:

Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát: "Đạt".

Liên danh Trường Thống Nhất A: "Không Đạt".

Lý do được tổ chuyên gia đưa ra cho việc Liên danh Trường Thống Nhất A bị loại là: "Nhà thầu không đáp ứng biện pháp thi công".

Với việc đối thủ duy nhất bị loại, Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật, được xem xét và đề nghị trúng thầu.

Chân dung nhà thầu trúng thầu Công ty Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát (MSDN 3603360625) được thành lập ngày 01/03/2016. Doanh nghiệp đăng ký quy mô là "Doanh nghiệp siêu nhỏ".

Sau đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội , địa chỉ trụ sở chính của công ty được cập nhật tại H4, Khu Dân Cư Liên Kế Chung Cư Quốc Lộ 1K, Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Mỹ (Giám đốc).

Dù có quy mô khiêm tốn, dữ liệu thống kê (tính đến ngày 23/08/2025) cho thấy Công ty Bảo Ngọc Phát có lịch sử đấu thầu đáng chú ý. Doanh nghiệp đã tham gia 88 gói thầu, trong đó trúng 77 gói, trượt 7 gói và 4 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu tổng thể đạt 87,5%.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 39.287.837.016 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình chung của các gói thầu này là 7,86%.

Riêng trong năm 2025, Công ty Bảo Ngọc Phát đã được công bố trúng 14 gói thầu (tính đến 23/10/2025), với tổng giá trị hơn 10,37 tỷ đồng, chủ yếu là các gói thầu tư vấn (giám sát, thẩm tra, lập hồ sơ) và xây lắp quy mô nhỏ tại Đồng Nai .

Góc nhìn chuyên gia: Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15), cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã có nhiều thay đổi nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và đặc biệt là đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu sửa đổi 2025 (Luật số 90/2025/QH15) đã có những điều chỉnh quan trọng. Đáng chú ý là việc bãi bỏ quy định về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Điều 40, 41 Luật Đấu thầu sửa đổi). Điều này đồng nghĩa với việc trao toàn bộ quyền và trách nhiệm lập, phê duyệt KHLCNT cho chủ đầu tư."

Theo Luật sư Lập, việc này giúp giảm thủ tục hành chính, nhưng đòi hỏi năng lực và trách nhiệm giải trình cao hơn từ phía chủ đầu tư. Chủ đầu tư, như Trường THPT Thống Nhất A trong trường hợp này, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc phê duyệt KHLCNT (theo Quyết định 329/QĐ-THPT) và phê duyệt KQLCNT (theo Quyết định 404/QĐ-THPT ).

Dưới góc độ chuyên gia đấu thầu, ông Đào Giang phân tích: "Mục tiêu cao nhất của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Điều 13 Luật Đấu thầu). Tỷ lệ tiết kiệm 1,34% là một con số đáng lưu tâm. Mặc dù pháp luật không quy định mức tiết kiệm tối thiểu, nhưng một tỷ lệ tiết kiệm thấp, cộng với việc đối thủ duy nhất bị loại vì một lý do kỹ thuật cơ bản, đặt ra câu hỏi về chất lượng của công tác lập hồ sơ mời thầu và tính cạnh tranh thực chất của gói thầu."

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, Luật Đấu thầu (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) , chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu. Ngay cả khi sử dụng đơn vị tư vấn (như Công ty TNHH Tân Phong ĐN), trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về chủ đầu tư là Trường THPT Thống Nhất A.