Gói thầu 18 tỷ ở Đồng Tháp: Một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 2,29%

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành vừa được công bố trúng gói thầu hơn 18 tỷ đồng do Ban QLDA ĐTXD Khu vực 1 (Tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư, với tư cách là nhà thầu duy nhất tham gia.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (Tỉnh Đồng Tháp) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5: Xây lắp hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thuộc dự án cùng tên. Đơn vị được công bố trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước được ghi nhận ở mức "khiêm tốn".

Một kịch bản "một mình một ngựa"

Theo các tài liệu được công bố, Gói thầu số 5 (Mã TBMT: IB2500387636-00) được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ ngân sách nhà nước (vốn từ nguồn sử dụng đất).

Ngày 10/09/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (Tỉnh Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 118/QĐ-QLDAĐTXDKV1, phê duyệt E-HSMT cho gói thầu này. Giá gói thầu được phê duyệt là 18.144.569.000 đồng (Mười tám tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Đơn vị được giao lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long.

Dự án này trước đó đã được UBND thành phố Cao Lãnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định 167/QĐ-UBND từ ngày 08/12/2023. Tuy nhiên, theo một tờ trình điều chỉnh (số 110/TTr-KTKT ngày 05/09/2025), do đến 30/7/2025 dự án mới được bố trí vốn nên thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh sang Quý III năm 2025.

Sau thời gian phát hành E-HSMT, Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long lập cho thấy, đến thời điểm đóng thầu (11:00 ngày 19/09/2025), chỉ có 01 nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành (MST: 3600582482).

Căn cứ theo báo cáo đánh giá, nhà thầu duy nhất này đã vượt qua các bước kiểm tra về tư cách hợp lệ, năng lực - kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Giá dự thầu của Công ty Nhơn Thành sau khi trừ giảm giá (nếu có) là 17.728.803.112,3422 đồng.

Trên cơ sở này, ngày 09/10/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã ký Quyết định số 141/QĐ-QLDAĐTXDKV1, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5.

Quyết định số 141/QĐ-QLDAĐTXDKV1, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5. Nguồn: MSC

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành đã chính thức trúng thầu. Giá trúng thầu (được làm tròn theo quy định) là 17.728.803.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm hai mươi tám triệu, tám trăm linh ba nghìn đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 75 ngày.

Hiệu quả kinh tế có thực sự đạt được?

Đối chiếu giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm được cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại gói thầu này là 415.766.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,29%.

Việc một gói thầu xây lắp quy mô hơn 18 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách, được tổ chức đấu thầu rộng rãi, nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn" đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) ra đời với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo bốn trụ cột: "cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Tinh thần của Luật Đấu thầu, cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều nhấn mạnh việc phải tối đa hóa tính cạnh tranh trong đấu thầu. Cạnh tranh được xem là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu cuối cùng là "hiệu quả kinh tế", tức là tiết kiệm và tối ưu hóa nguồn lực cho nhà nước.

Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ thu hút được một nhà thầu duy nhất, yếu tố "cạnh tranh" dường như chưa được thể hiện rõ nét. Điều này có thể dẫn đến việc giá trúng thầu sát với giá dự toán, và tỷ lệ tiết kiệm chưa đạt như kỳ vọng.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Về đơn vị trúng thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành có mã số thuế 3600582482, do ông Võ Văn Mẫu làm Giám đốc. Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký tại Tổ 18, đường Trần Phú (đường 319B cũ), ấp Bến Cam, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Theo dữ liệu công khai, Công ty Nhơn Thành là một nhà thầu có lịch sử hoạt động lâu năm và tham gia nhiều gói thầu xây lắp, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, dữ liệu ghi nhận Công ty Nhơn Thành tham gia (với tư cách độc lập và liên danh) khoảng 18 gói thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao. Đáng chú ý, công ty này có tần suất trúng thầu khá dày đặc tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là tại các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (cùng thuộc Tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư.

Việc liên tục trúng thầu cho thấy năng lực và kinh nghiệm nhất định của Công ty Nhơn Thành. Tuy nhiên, việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng lại vắng bóng cạnh tranh như tại Gói thầu số 5 nêu trên vẫn là một thực trạng cần được nhìn nhận khách quan.

Liệu E-HSMT của gói thầu (do Công ty Hưng Long lập) đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng nhất để thu hút các nhà thầu có năng lực khác cùng tham gia, hay có yếu tố nào khác khiến các nhà thầu "ngại" nộp hồ sơ?

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và tinh thần thượng tôn pháp luật của Luật Đấu thầu 2023, dư luận mong chờ sự minh bạch hơn nữa từ phía chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.