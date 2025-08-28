Gói thầu 13,2 tỷ ở Cần Thơ: Liên danh Đại Bảo Ngọc - Thịnh Vượng thắng thế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ vừa chọn Liên danh Đường GTNT Tuyến Kênh KH6 cho gói thầu thi công xây dựng hơn 13,2 tỷ đồng. Một nhà thầu trong liên danh thắng thầu là "gương mặt thân quen" tại các gói thầu do cùng một bên mời thầu tổ chức.

Dự án Đường GTNT tuyến Kênh KH6 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện Cờ Đỏ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ) làm chủ đầu tư vừa tìm được nhà thầu thi công. Liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Đại Bảo Ngọc và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thịnh Vượng đã vượt qua các đối thủ để trúng gói thầu trị giá hơn 13,2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm đáng kể. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử đấu thầu của các thành viên, đặc biệt là mối quan hệ với bên mời thầu, lại cho thấy những quy luật đáng quan tâm.

"Chân dung" nhà thầu vừa trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ đồng

Theo Quyết định số 11/QĐ-BQLDA ngày 20/08/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ, ông Từ Nguyễn Duy Tân, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường GTNT tuyến Kênh KH6.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh đường GTNT tuyến kênh KH6 với giá trúng thầu là 11.583.797.299 đồng. Liên danh này bao gồm hai thành viên:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Đại Bảo Ngọc (đại diện liên danh), do ông Trần Bá Chủ làm Giám đốc.

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thịnh Vượng, do ông Đỗ Ngọc Tuyền làm Giám đốc.

Gói thầu này có giá trị được duyệt là 13.214.495.924 đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,63 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 12,34%.

Diễn biến gói thầu: Một nhà thầu bị loại vì "nhân sự không phù hợp"

Gói thầu Thi công xây dựng (mã thông báo mời thầu IB2500279457) được mời thầu rộng rãi qua mạng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ , và đơn vị được thuê làm bên mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng.

Nguồn MSC

Tại thời điểm đóng thầu ngày 04/07/2025, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm:

1. Liên danh đường GTNT tuyến kênh KH6

2. Liên danh gói thầu Đường GTNT tuyến Kênh KH6

3. Liên danh Tuyến Kênh KH6

4. Liên danh đường GTNT Kênh KH6

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 89/BCĐG-HĐT ngày 15/07/2025 của Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng cho thấy, cả 4 nhà thầu đều đạt ở bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.

Tuy nhiên, ở vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Liên danh gói thầu Đường GTNT tuyến Kênh KH6 đã bị kết luận "Không đạt". Lý do được tổ chuyên gia đưa ra là các nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, cụ thể:

Chỉ huy trưởng công trình Lý Ái Quốc: Tốt nghiệp đại học ngành không phù hợp.

Kỹ thuật phụ trách thi công phần đường Lý Nhất Trường: Tốt nghiệp đại học ngành không phù hợp.

Kỹ thuật phụ trách thi công phần cầu Nguyễn Thị Tiên: Tốt nghiệp đại học ngành không phù hợp.

Báo cáo cũng nêu rõ, nhà thầu này đã không bổ sung nhân sự thay thế theo yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu.

Ba nhà thầu còn lại đều vượt qua vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Kết quả xếp hạng cuối cùng dựa trên giá dự thầu sau giảm giá, theo phương pháp giá thấp nhất.

Liên danh đường GTNT tuyến kênh KH6 xếp thứ nhất với giá 11.583.797.299 đồng và được đề nghị trúng thầu.

Năng lực nhà thầu và những mối quan hệ "sân nhà"

Phân tích dữ liệu đấu thầu của hai thành viên trong liên danh trúng thầu cho thấy những bức tranh tương phản nhưng có điểm chung đáng chú ý.

Công ty TNHH TM DV và Đầu tư Xây dựng Đại Bảo Ngọc là một doanh nghiệp tương đối mới, được phê duyệt tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 3/2024. Dù vậy, công ty đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi tham gia 9 gói thầu và trúng 5 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng hơn 55%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) của Đại Bảo Ngọc là hơn 15,7 tỷ đồng. Toàn bộ 9 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia đều tại địa bàn Cần Thơ.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng là một "lão làng" trên thị trường với lịch sử hoạt động dày dặn. Tính đến cuối tháng 8/2025, công ty đã tham gia tới 169 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 103 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên đến hơn 421,7 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động của Thịnh Vượng rất rộng, trải dài khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó Cần Thơ là thị trường lớn nhất với 107 gói thầu đã tham gia.

Một điểm chung đặc biệt giữa hai nhà thầu này chính là mối quan hệ với bên mời thầu của gói thầu Kênh KH6 - Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng.

Dữ liệu cho thấy, đây là gói thầu duy nhất mà Đại Bảo Ngọc tham gia do Hưng Đại Thắng mời thầu, và đã trúng ngay lập tức.

Đối với Thịnh Vượng, đây là một "gương mặt thân quen". Doanh nghiệp này đã tham gia 5 gói thầu do Hưng Đại Thắng mời, và đã trúng tới 4 gói. Mối quan hệ hợp tác thành công này cho thấy sự quen thuộc và tín nhiệm giữa hai bên.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh và minh bạch

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đặt ra những yêu cầu rất cao về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu bị loại vì nhân sự không đáp ứng yêu cầu là minh chứng cho thấy tổ chuyên gia đã bám sát hồ sơ mời thầu. Đây là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng công trình."

Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên gia đấu thầu, ông Vũ Bảo Thông cho rằng: "Việc một nhà thầu có tần suất trúng thầu cao tại các gói do một bên mời thầu nhất định tổ chức là hiện tượng cần được các chủ đầu tư quan sát. Mặc dù không vi phạm quy định, nhưng nó có thể tiềm ẩn nguy cơ làm giảm tính cạnh tranh thực chất. Các quy định sửa đổi bổ sung trong Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 cũng đang hướng tới việc siết chặt hơn nữa các quy trình để ngăn chặn tình trạng 'sân trước, sân sau', đảm bảo mọi doanh nghiệp có năng lực đều có cơ hội bình đẳng."

Gói thầu Thi công xây dựng dự án Đường GTNT tuyến Kênh KH6 đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy trình được ghi nhận trong hồ sơ. Việc liên danh Đại Bảo Ngọc - Thịnh Vượng trúng thầu với mức giá cạnh tranh đã mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để thị trường đấu thầu ngày càng minh bạch và hiệu quả, việc phân tích, theo dõi các "quy luật" trong lịch sử trúng thầu của các doanh nghiệp và mối quan hệ với các bên mời thầu vẫn là một công việc cần thiết và quan trọng.