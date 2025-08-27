Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Phước Tiến Phát: Năng lực thực sự phía sau những gói thầu tiết kiệm "khủng"

Liên tiếp trúng các gói thầu tại Cần Thơ với tỷ lệ giảm giá ấn tượng, năng lực của Công ty Phước Tiến Phát và mối quan hệ với chủ đầu tư đang là tâm điểm chú ý.

Hải Đăng

Mới đây, Công ty TNHH MTV Phước Tiến Phát (MSDN: 1801625647) lại một lần nữa được xướng tên trúng thầu tại một dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ làm chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên đến gần 20%. Sự trỗi dậy nhanh chóng của một doanh nghiệp còn khá non trẻ, cùng tần suất trúng thầu dày đặc tại một chủ đầu tư duy nhất đang đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực sự, tính cạnh tranh và sự minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.

"Cú đúp" ấn tượng và tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý

Ngày 20/08/2025, ông Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ (BQLDA khu vực Cờ Đỏ) đã ký Quyết định số 15/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè Trung tâm xã Đông Thắng. Theo đó, Công ty TNHH MTV Phước Tiến Phát đã vượt qua 3 nhà thầu khác để trúng thầu với giá 1.520.993.144 đồng, trong khi giá gói thầu là 1.901.005.060 đồng. Đáng chú ý, Phước Tiến Phát đã chào giảm giá đến 20%, mang lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách gần 20%, một con số khá ấn tượng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 90/BCĐG-HĐT ngày 15/07/2025, trong 4 nhà thầu tham gia, Công ty TNHH MTV Thiết bị Xây dựng Nhật Thanh đã bị loại vì "không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm". Hai nhà thầu còn lại có giá dự thầu cao hơn nên đã không được lựa chọn.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2025 Công ty Phước Tiến Phát trúng thầu tại BQLDA khu vực Cờ Đỏ. Cũng trong ngày 20/08/2025, Giám đốc Nguyễn Duy Tân đã ký Quyết định số 13/QĐ-BQLDA phê duyệt cho liên danh Phước Tiến Phát - Hoàng Anh trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Đường GTNT tuyến Kênh Tư Pho. Liên danh này đã trúng thầu với giá 2.568.300.617 đồng so với giá gói thầu 3.155.078.144 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 18,6%.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng 2 gói thầu lớn của cùng một chủ đầu tư trong cùng một ngày là điều không thường xuyên xảy ra, đặc biệt với một doanh nghiệp chỉ mới thành lập từ tháng 01/2019 như Phước Tiến Phát.

Soi chiếu năng lực nhà thầu và mối quan hệ với chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Phước Tiến Phát, do bà Lâm Thị Kiều Tiên làm Giám đốc, có địa chỉ tại Ấp Thới Hiệp, Thị Trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cũ. Dù mới hoạt động hơn 6 năm, dữ liệu cho thấy Phước Tiến Phát đã tham gia 10 gói thầu và trúng đến 7 gói, tất cả đều trên địa bàn TP Cần Thơ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đã lên tới hơn 14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu tâm nhất chính là mối quan hệ "khăng khít" giữa Phước Tiến Phát và BQLDA khu vực Cờ Đỏ. Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 3 gói thầu do BQLDA khu vực Cờ Đỏ (tên cũ là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ) mời thầu và trúng 2 gói. Nếu tính cả 2 gói thầu vừa trúng trong năm 2025, Phước Tiến Phát đã có 4 lần "ca khúc khải hoàn" tại các dự án của chủ đầu tư này.

Một chi tiết thú vị khác là cả hai gói thầu năm 2025 đều do một bên mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng đứng ra tổ chức lựa chọn nhà thầu. Và dữ liệu cũng chỉ ra rằng, Phước Tiến Phát đã tham gia 2 gói thầu do Hưng Đại Thắng mời và trúng cả 2. Sự lặp lại của bộ ba: BQLDA khu vực Cờ Đỏ (Chủ đầu tư) - Hưng Đại Thắng (Bên mời thầu) - Phước Tiến Phát (Nhà thầu trúng thầu) tạo ra một quy luật đáng để suy ngẫm.

Liệu năng lực của một doanh nghiệp quy mô nhỏ, với khoảng 20 nhân viên, có thực sự vượt trội để liên tiếp giành được các dự án có giá trị hàng tỷ đồng?

screen-shot-2025-08-27-at-102521.png
Ảnh minh hoạ

Dưới góc nhìn pháp luật: Cạnh tranh có thực sự?

Xét về bề mặt, quy trình lựa chọn nhà thầu của hai gói thầu trên có vẻ tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc đấu thầu qua mạng theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã đảm bảo thông tin được công khai. Mỗi gói thầu đều có 4 nhà thầu tham dự, tạo ra hình ảnh về một cuộc cạnh tranh sòng phẳng. Tỷ lệ tiết kiệm cao cũng là một điểm cộng, cho thấy hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh không chỉ nằm ở số lượng nhà thầu tham gia hay con số tiết kiệm. Điều 3 của Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là "cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế". Việc một nhà thầu bị loại vì lý do năng lực, kinh nghiệm là điều bình thường. Nhưng khi một nhà thầu "quen mặt" liên tục chiến thắng trước các đối thủ khác tại cùng một chủ đầu tư, cần phải xem xét kỹ lưỡng liệu các tiêu chí đánh giá có đang tạo ra một "sân chơi" thực sự bình đẳng hay không.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, nhận định: "Việc một doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu tại một chủ đầu tư không phải là hành vi bị pháp luật cấm. Nếu quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn, kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn được công nhận. Tỷ lệ tiết kiệm cao trong các gói thầu gần đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy có sự cạnh tranh về giá.

Tuy nhiên, để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật và một môi trường đấu thầu lành mạnh, các cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm tra làm rõ năng lực tài chính, máy móc, nhân sự thực tế của nhà thầu trúng thầu có tương xứng với quy mô các gói thầu đã và đang thực hiện hay không. Việc giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công các công trình do Phước Tiến Phát thực hiện là hết sức cần thiết để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước và niềm tin của người dân."

Sự trỗi dậy của Công ty Phước Tiến Phát là một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường xây lắp tại Cần Thơ. Những con số về tỷ lệ trúng thầu và giá trị tiết kiệm có thể là minh chứng cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự "quen mặt" đến mức gần như tuyệt đối tại các dự án của BQLDA khu vực Cờ Đỏ đòi hỏi một sự nhìn nhận đa chiều và sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng.

Minh bạch trong đấu thầu không chỉ là công khai thông tin, mà còn là tạo ra một sân chơi thực sự bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp có năng lực. Đó mới chính là con đường bền vững để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần xây dựng một thị trường cạnh tranh, công bằng và hiệu quả.

#Phước Tiến Phát #đấu thầu công khai #giảm giá xây dựng #năng lực nhà thầu #tiết kiệm ngân sách #bảo vệ cạnh tranh

Bài liên quan

Bạn đọc

Môi trường Việt An trúng thầu Bệnh viện Trưng Vương: "Bí quyết" từ hợp đồng tương tự

Dù không có giá chào thấp nhất, Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Việt An vẫn vượt qua 2 đối thủ để trúng gói thầu 1,545 tỷ đồng tại Bệnh viện Trưng Vương. "Chìa khóa" chiến thắng nằm ở tiêu chí năng lực và kinh nghiệm chuyên biệt mà các đối thủ không đáp ứng được.

Vừa qua, Bệnh viện Trưng Vương đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quan trọng về xử lý môi trường. Theo đó, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An đã chính thức được lựa chọn, dù không phải là nhà thầu bỏ giá thấp nhất. Phân tích sâu hồ sơ cho thấy, năng lực và kinh nghiệm chuyên ngành đã trở thành yếu tố quyết định, phản ánh đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

Ngày 14/08/2025, Bệnh viện Trưng Vương đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BVTV, do BS.CKII Huỳnh Ngọc Hớn ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3: "Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động sau xử lý cho hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m³/ngày đêm của Bệnh viện Trưng Vương".

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu tại Đắk Nông cũ: Nâng cao hiệu quả từ việc tuân thủ luật

Loạt bài đã phân tích một trường hợp điển hình tại Đắk Mil cũ, không nhằm chỉ trích, mà để cùng nhìn lại quy trình, vai trò của các bên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Loạt bài viết vừa qua đã đi sâu phân tích hoạt động đấu thầu tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông cũ) thông qua các dữ liệu công khai liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng và các bên liên quan. Với mục tiêu xây dựng, ở kỳ cuối, các chuyên gia và luật sư sẽ cùng chia sẻ về các quy định của Luật Đấu thầu, từ đó gợi mở những giải pháp để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu phối hợp đồng bộ, giúp hoạt động đầu tư công ngày càng hiệu quả hơn.

Nhìn lại những đặc điểm từ thực tiễn

Xem chi tiết

Bạn đọc

BR-VT cũ: Nhà thầu duy nhất bị loại, Minh Phát trúng gói thầu hơn 6,6 tỷ

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát được phê duyệt trúng Gói thầu Xây lắp (gói số 06) với giá 6,676 tỷ đồng. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh duy nhất dù bỏ giá thấp hơn khoảng 1,38 tỷ đồng đã bị loại vì lý do kỹ thuật, đặt ra những câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế.

Một gói thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ vừa tìm được đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát. Quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận sự tham gia của chỉ hai doanh nghiệp, trong đó, nhà thầu bỏ giá thấp hơn đáng kể đã bị loại vì một lý do kỹ thuật, làm dấy lên những phân tích về hiệu quả của công tác đấu thầu.

Ngày 22/08/2025, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ (Bên mời thầu), đã ký Quyết định số 36/QĐ-DA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (gói số 06). Gói thầu này thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường Võ Trường Toản, khu phố Lam Sơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" , trị giá 11,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Gói thầu chỉ có một đối thủ tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.