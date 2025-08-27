Phước Tiến Phát: Năng lực thực sự phía sau những gói thầu tiết kiệm "khủng"

Liên tiếp trúng các gói thầu tại Cần Thơ với tỷ lệ giảm giá ấn tượng, năng lực của Công ty Phước Tiến Phát và mối quan hệ với chủ đầu tư đang là tâm điểm chú ý.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Phước Tiến Phát (MSDN: 1801625647) lại một lần nữa được xướng tên trúng thầu tại một dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ làm chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên đến gần 20%. Sự trỗi dậy nhanh chóng của một doanh nghiệp còn khá non trẻ, cùng tần suất trúng thầu dày đặc tại một chủ đầu tư duy nhất đang đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực sự, tính cạnh tranh và sự minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.

"Cú đúp" ấn tượng và tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý

Ngày 20/08/2025, ông Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ (BQLDA khu vực Cờ Đỏ) đã ký Quyết định số 15/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè Trung tâm xã Đông Thắng. Theo đó, Công ty TNHH MTV Phước Tiến Phát đã vượt qua 3 nhà thầu khác để trúng thầu với giá 1.520.993.144 đồng, trong khi giá gói thầu là 1.901.005.060 đồng. Đáng chú ý, Phước Tiến Phát đã chào giảm giá đến 20%, mang lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách gần 20%, một con số khá ấn tượng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 90/BCĐG-HĐT ngày 15/07/2025, trong 4 nhà thầu tham gia, Công ty TNHH MTV Thiết bị Xây dựng Nhật Thanh đã bị loại vì "không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm". Hai nhà thầu còn lại có giá dự thầu cao hơn nên đã không được lựa chọn.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2025 Công ty Phước Tiến Phát trúng thầu tại BQLDA khu vực Cờ Đỏ. Cũng trong ngày 20/08/2025, Giám đốc Nguyễn Duy Tân đã ký Quyết định số 13/QĐ-BQLDA phê duyệt cho liên danh Phước Tiến Phát - Hoàng Anh trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Đường GTNT tuyến Kênh Tư Pho. Liên danh này đã trúng thầu với giá 2.568.300.617 đồng so với giá gói thầu 3.155.078.144 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 18,6%.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng 2 gói thầu lớn của cùng một chủ đầu tư trong cùng một ngày là điều không thường xuyên xảy ra, đặc biệt với một doanh nghiệp chỉ mới thành lập từ tháng 01/2019 như Phước Tiến Phát.

Soi chiếu năng lực nhà thầu và mối quan hệ với chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Phước Tiến Phát, do bà Lâm Thị Kiều Tiên làm Giám đốc, có địa chỉ tại Ấp Thới Hiệp, Thị Trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cũ. Dù mới hoạt động hơn 6 năm, dữ liệu cho thấy Phước Tiến Phát đã tham gia 10 gói thầu và trúng đến 7 gói, tất cả đều trên địa bàn TP Cần Thơ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đã lên tới hơn 14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu tâm nhất chính là mối quan hệ "khăng khít" giữa Phước Tiến Phát và BQLDA khu vực Cờ Đỏ. Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 3 gói thầu do BQLDA khu vực Cờ Đỏ (tên cũ là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ) mời thầu và trúng 2 gói. Nếu tính cả 2 gói thầu vừa trúng trong năm 2025, Phước Tiến Phát đã có 4 lần "ca khúc khải hoàn" tại các dự án của chủ đầu tư này.

Một chi tiết thú vị khác là cả hai gói thầu năm 2025 đều do một bên mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng đứng ra tổ chức lựa chọn nhà thầu. Và dữ liệu cũng chỉ ra rằng, Phước Tiến Phát đã tham gia 2 gói thầu do Hưng Đại Thắng mời và trúng cả 2. Sự lặp lại của bộ ba: BQLDA khu vực Cờ Đỏ (Chủ đầu tư) - Hưng Đại Thắng (Bên mời thầu) - Phước Tiến Phát (Nhà thầu trúng thầu) tạo ra một quy luật đáng để suy ngẫm.

Liệu năng lực của một doanh nghiệp quy mô nhỏ, với khoảng 20 nhân viên, có thực sự vượt trội để liên tiếp giành được các dự án có giá trị hàng tỷ đồng?

Dưới góc nhìn pháp luật: Cạnh tranh có thực sự?

Xét về bề mặt, quy trình lựa chọn nhà thầu của hai gói thầu trên có vẻ tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc đấu thầu qua mạng theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã đảm bảo thông tin được công khai. Mỗi gói thầu đều có 4 nhà thầu tham dự, tạo ra hình ảnh về một cuộc cạnh tranh sòng phẳng. Tỷ lệ tiết kiệm cao cũng là một điểm cộng, cho thấy hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh không chỉ nằm ở số lượng nhà thầu tham gia hay con số tiết kiệm. Điều 3 của Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là "cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế". Việc một nhà thầu bị loại vì lý do năng lực, kinh nghiệm là điều bình thường. Nhưng khi một nhà thầu "quen mặt" liên tục chiến thắng trước các đối thủ khác tại cùng một chủ đầu tư, cần phải xem xét kỹ lưỡng liệu các tiêu chí đánh giá có đang tạo ra một "sân chơi" thực sự bình đẳng hay không.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, nhận định: "Việc một doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu tại một chủ đầu tư không phải là hành vi bị pháp luật cấm. Nếu quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn, kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn được công nhận. Tỷ lệ tiết kiệm cao trong các gói thầu gần đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy có sự cạnh tranh về giá.

Tuy nhiên, để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật và một môi trường đấu thầu lành mạnh, các cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm tra làm rõ năng lực tài chính, máy móc, nhân sự thực tế của nhà thầu trúng thầu có tương xứng với quy mô các gói thầu đã và đang thực hiện hay không. Việc giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công các công trình do Phước Tiến Phát thực hiện là hết sức cần thiết để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước và niềm tin của người dân."

Sự trỗi dậy của Công ty Phước Tiến Phát là một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường xây lắp tại Cần Thơ. Những con số về tỷ lệ trúng thầu và giá trị tiết kiệm có thể là minh chứng cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự "quen mặt" đến mức gần như tuyệt đối tại các dự án của BQLDA khu vực Cờ Đỏ đòi hỏi một sự nhìn nhận đa chiều và sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng.

Minh bạch trong đấu thầu không chỉ là công khai thông tin, mà còn là tạo ra một sân chơi thực sự bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp có năng lực. Đó mới chính là con đường bền vững để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần xây dựng một thị trường cạnh tranh, công bằng và hiệu quả.