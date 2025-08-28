Cần Thơ: Công ty Trường Phát trúng gói thầu xây lắp hơn 5,4 tỷ đồng

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát đã vượt qua 4 nhà thầu khác để trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ. Đáng chú ý, các đối thủ đều bị loại từ vòng đánh giá hồ sơ dự thầu với những lý do cụ thể.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp thảm nhựa mặt đường (đoạn từ Khu dân cư xã Trung Thạnh đến cầu Bắc Đuông). Vượt qua 4 nhà thầu khác, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát đã được phê duyệt trúng thầu với giá trị hơn 5,4 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng gần 17%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hành trình đi đến chiến thắng của doanh nghiệp này khi tất cả các đối thủ cạnh tranh đều bị loại vì những lý do khác nhau.

Hành trình "một mình một ngựa" về đích của Trường Phát

Gói thầu Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500231117), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ làm chủ đầu tư (trước đây là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ), có giá trị được duyệt là 6.549.535.644 VND. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Tại thời điểm đóng thầu ngày 21/06/2025, có 5 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 27/BCĐG-NCL ngày 03/07/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long, hành trình của các nhà thầu đã rẽ theo những hướng khác nhau:

• Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu (Mã định danh: vn2000379127): Bị kết luận "Không đạt" ngay từ vòng đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Lý do được nêu rõ là Bảo đảm dự thầu không hợp lệ, do không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A Chương IV, bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

• Liên danh Trung Thạnh - Bắc Đuông (Mã định danh: vn1501051712): Mặc dù E-HSDT được đánh giá hợp lệ , liên danh này đã bị loại ở vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, liên danh không đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự và không cung cấp tài liệu làm rõ, bổ sung theo yêu cầu của bên mời thầu.

• Liên danh Đông Nam Á - Lâm Giang (Mã định danh: vn6300136362): Tương tự, liên danh này cũng bị loại ở vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Lý do là không đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật (nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công) và cũng không thực hiện làm rõ E-HSDT theo yêu cầu.

• Công ty TNHH Xây dựng Bình Nguyên Xanh (Mã định danh: vn1801598175): Nhà thầu này đã vượt qua tất cả các vòng đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, với giá dự thầu 5.920.706.072 VND, cao hơn so với đối thủ, nhà thầu này chỉ được xếp hạng 2.

• Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát (Mã định danh: vn1800738824): Nhà thầu duy nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất trong số các nhà thầu được vào vòng đánh giá tài chính.

Kết quả, ngày 23/08/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ, ông Từ Nguyễn Duy Tân, đã ký Quyết định số 19/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát, với giá trúng thầu là 5.439.555.684 VND.

1 phần Quyết định số 19/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát

"Hệ sinh thái" đấu thầu của Công ty Trường Phát

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát (MST: 1800738824) có địa chỉ tại Số 1, Đường Nguyễn Hữu Trí, Phường Cái Khế, Cần Thơ, do ông Phan Thành Sang làm Giám đốc. Theo dữ liệu, đây là một nhà thầu có lịch sử tham gia đấu thầu rất "dày dặn".

Thống kê cho thấy, Trường Phát đã tham gia tổng cộng 73 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 33 gói, 2 gói chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là 136.658.175.072 VND. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 92.41%.

Điều đáng quan tâm là mối quan hệ giữa nhà thầu này và các bên mời thầu. Trường Phát có quan hệ với 35 bên mời thầu, nhưng tần suất trúng thầu tập trung đáng kể ở một số đơn vị "quen thuộc":

• Với Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long (đơn vị mời thầu gói thầu đang phân tích): Trường Phát đã tham gia 10 gói thầu do đơn vị này mời, trúng 6 gói và trượt 4 gói. Tổng giá trị trúng thầu từ bên mời thầu này là 20.344.988.724 VND.

• Với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ (Chủ đầu tư gói thầu này): Trường Phát đã tham gia 2 gói và trúng cả 2, với tổng giá trị 6.469.508.001 VND.

• Với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quận Ninh Kiều: Tham gia 7 gói, trúng 5 gói.

• Với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Tổng hợp ABC: Tham gia 7 gói, trúng 3 gói.

Hoạt động đấu thầu sôi nổi trong năm 2025

Chỉ tính riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 25/08/2025), Công ty Trường Phát đã tham gia 9 gói thầu, chủ yếu tại Cần Thơ. Ngoài gói thầu Thi công xây dựng trị giá 5.439.555.684 VND vừa trúng, công ty này còn trúng một gói thầu khác:

• Gói thầu "Thi công xây dựng" do Công ty TNHH Tư vấn Thiét kế & Xây dựng Tiến Vinh mời thầu, trúng thầu ngày 17/06/2025 với giá 6.399.964.773 VND (vai trò liên danh chính).

Bên cạnh hai chiến thắng, Trường Phát đã trượt 5 gói thầu khác và 2 gói thầu vẫn chưa có kết quả trong năm 2025. Điều này cho thấy sự năng động nhưng cũng đầy cạnh tranh trên thị trường xây lắp mà doanh nghiệp này đang tham gia.

Góc nhìn pháp lý: Đảm bảo cạnh tranh, minh bạch là yêu cầu cốt lõi

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ góc nhìn chuyên môn: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trong trường hợp gói thầu này, việc bên mời thầu và tổ chuyên gia chỉ ra các lý do cụ thể để loại từng nhà thầu như bảo đảm dự thầu không hợp lệ, không đáp ứng năng lực kinh nghiệm, hay năng lực kỹ thuật là sự vận dụng cần thiết các quy định của pháp luật. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị một bộ E-HSDT cẩn trọng, đầy đủ và chính xác từ phía các nhà thầu. Trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu là phải đánh giá một cách khách quan, công tâm, đảm bảo nhà thầu được chọn có đủ năng lực thực sự để thực hiện dự án với chất lượng và hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư công."

Kết quả của gói thầu Thi công xây dựng tại Cờ Đỏ là một ví dụ điển hình về một quy trình lựa chọn nhà thầu mà ở đó, các quy định về mặt hồ sơ, năng lực đã được áp dụng một cách nghiêm túc. Dù vậy, lịch sử trúng thầu của Công ty Trường Phát tại một số chủ đầu tư và bên mời thầu nhất định vẫn là một điểm đáng chú ý, cho thấy sự am hiểu và kinh nghiệm của doanh nghiệp này tại thị trường địa phương. Việc tiếp tục giám sát quá trình thực hiện hợp đồng sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả cuối cùng của dự án, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.