Gói thầu hơn 5 tỷ tại P.Tân Tạo, Công ty Bách Khoa “một mình một ngựa” về đích

Tại gói thầu xây lắp sửa chữa trường lớp hơn 5 tỷ đồng do UBND phường Tân Tạo làm chủ đầu tư, Công ty Bách Khoa là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu, tiếp nối chuỗi thắng lớn trong năm 2025.

Mới đây, bà Hà Thị Hồng Năm, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Tạo (TP HCM) đã ký Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 21/11/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Sửa chữa trường lớp phục vụ năm học 2025-2026 phường Tân Tạo".

Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 21/11/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Sửa chữa trường lớp phục vụ năm học 2025-2026 phường Tân Tạo". Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bách Khoa (gọi tắt là Công ty Bách Khoa). Giá trúng thầu được phê duyệt là 5.022.761.095 đồng, giảm khoảng 155 triệu đồng so với giá gói thầu (5.177.202.265 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 2,9%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 17/11/2025 (hoàn thành lúc 10:06), Công ty Bách Khoa là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Do không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để trở thành đơn vị trúng thầu.

Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 18/11/2025 do Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa lập, Công ty Bách Khoa được đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí. Về năng lực tài chính, nhà thầu chào giá 5.022.761.095 đồng, không có thư giảm giá, bằng đúng giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh.

Dữ liệu từ báo cáo đánh giá cũng cho thấy, gói thầu này bao gồm nhiều hạng mục sửa chữa lớn tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn như: Mầm non Cát Đằng, Mầm non Hồng Ngọc, Mầm non Tân Tạo A, Mầm non Thiên Tuế, Tiểu học Bình Tân, Tiểu học Lê Quý Đôn và THCS Tân Tạo. Các hạng mục thi công chủ yếu gồm tháo dỡ trần, lát nền, lắp đặt thiết bị vệ sinh, sơn tường, chống thấm...

Năng lực "bách phát bách trúng" trong năm 2025

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bách Khoa được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302541534. Địa chỉ đăng ký kinh doanh ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Võ Thủ Minh.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Bách Khoa là một nhà thầu "quen mặt" tại khu vực quận Bình Tân và các đơn vị lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 15 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 59,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự "thăng hoa" của Công ty Bách Khoa khi tham gia 9 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 9 gói (tỷ lệ 100%).

Ngoài gói thầu hơn 5 tỷ đồng tại UBND phường Tân Tạo vừa nêu, chỉ trong tháng 10 và 11 năm 2025, nhà thầu này đã liên tiếp được công bố trúng thầu tại nhiều đơn vị khác nhau, phần lớn là các gói thầu xây lắp, sửa chữa trường học.

Điển hình, ngày 18/11/2025, Công ty Bách Khoa trúng gói thầu Xây lắp trị giá hơn 3,9 tỷ đồng do Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Hưng Hòa làm chủ đầu tư. Cùng ngày, nhà thầu này cũng được Trường Mầm Non Hương Sen phê duyệt trúng gói thầu trị giá hơn 484 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 10/2025, Công ty Bách Khoa liên tiếp "gặt hái" các gói thầu: Thi công xây dựng công trình tại Trường tiểu học An Lạc 1 (hơn 470 triệu đồng); Sửa chữa trường mầm non Bình Trị Đông B (hơn 464 triệu đồng); Xây lắp tại Trường Tiểu học Lê Công Phép (hơn 182 triệu đồng); Xây lắp tại Trường THCS An Lạc (hơn 309 triệu đồng)...

Cần đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn nhấn mạnh nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu trong một thời gian ngắn, đặc biệt là tình trạng thường xuyên tham gia với tư cách "nhà thầu duy nhất" như trường hợp của Công ty Bách Khoa tại gói thầu của phường Tân Tạo, tuy đúng quy trình nhưng cũng đặt ra những băn khoăn về mức độ cạnh tranh thực sự tại các dự án này.

Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư không có cơ hội để so sánh về giá và chất lượng kỹ thuật giữa các đơn vị, từ đó khó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 3% tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng nêu trên là một con số khiêm tốn.

Bên cạnh đó, việc trúng thầu dồn dập trong khoảng thời gian ngắn (tháng 10 và 11/2025) với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực thực sự vững mạnh về tài chính, nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ thi công đồng thời tại nhiều điểm trường, nhiều phường khác nhau (Tân Tạo, Bình Hưng Hòa, An Lạc...).

Chất lượng thi công và tiến độ thực hiện các dự án trường học, đặc biệt là các hạng mục phục vụ năm học, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường giáo dục và an toàn của học sinh. Do đó, vai trò giám sát của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng là vô cùng quan trọng.

