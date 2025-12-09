Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Bảo Nam Long "một mình một chợ" trúng gói thầu hơn 13 tỷ tại Hóc Môn

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây lắp hơn 13 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long ra sao khi liên tiếp trúng thầu tại địa phương này trong năm 2025?

Hải Đăng - Hà Linh

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (TP HCM) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án nạo vét kênh tiêu liên xã. Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long là đơn vị trúng thầu trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh.

Trúng thầu không đối thủ

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 20/11/2025, ông Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (Ban QLDA Hóc Môn) đã ký Quyết định số 192/QĐ-BQLKVHM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp 6. Gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh (địa điểm tại xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn, TP HCM).

qd.jpg
Quyết định số 192/QĐ-BQLKVHM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp 6. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long (gọi tắt là Công ty Bảo Nam Long). Giá trúng thầu là 13.248.062.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 13.522.275.883 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 274 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 30/10/2025, chỉ có duy nhất Công ty Bảo Nam Long nộp hồ sơ dự thầu.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 47-5/BC-TTCĐC ngày 13/11/2025 do Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng lập, Công ty Bảo Nam Long đã vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để trở thành đơn vị trúng thầu. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu tuy không vi phạm quy định pháp luật, nhưng phần nào cho thấy tính cạnh tranh tại gói thầu này chưa cao, làm giảm cơ hội lựa chọn được các nhà thầu khác có thể mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn.

Dấu ấn đậm nét tại Hóc Môn trong năm 2025

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Bảo Nam Long có địa chỉ trụ sở tại 595/35/16-18 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, TP HCM) là một gương mặt vô cùng quen thuộc tại Ban QLDA Hóc Môn.

Tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã thể hiện năng lực "đáng nể" khi liên tiếp trúng các gói thầu lớn tại chủ đầu tư này. Trước khi trúng gói Xây lắp 6 nêu trên, vào ngày 24/09/2025, Công ty Bảo Nam Long (trong vai trò liên danh chính) đã trúng Gói thầu Xây lắp 5: Đường giao thông – Thoát nước mưa – cây xanh địa bàn xã Xuân Thới Sơn cũng do Ban QLDA Hóc Môn mời thầu, với giá trúng thầu hơn 13,4 tỷ đồng.

Cùng ngày 24/09/2025, trong vai trò thành viên liên danh, Công ty Bảo Nam Long tiếp tục được công bố trúng Gói thầu Xây lắp 4: Đường giao thông – Thoát nước mưa – cây xanh địa bàn xã Xuân Thới Đông (cũng thuộc Ban QLDA Hóc Môn) với giá trị hơn 13,4 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn cuối năm 2025, Công ty Bảo Nam Long đã tham gia thi công hàng loạt gói thầu (Xây lắp 4, 5, 6) tại cùng một dự án/địa bàn huyện Hóc Môn. Tổng giá trị các gói thầu này lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngoài địa bàn Hóc Môn, năm 2025, Công ty Bảo Nam Long cũng ghi nhận kết quả trúng thầu tại các đơn vị khác như: Gói thầu Xây lắp - Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Thanh Lộc 29 (Ban QLDA khu vực Quận 12) với giá hơn 13,2 tỷ đồng.

Cần giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng

Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu xây lắp lớn trong cùng một khoảng thời gian ngắn đặt ra vấn đề về khả năng huy động nguồn lực. Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025), nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với tiến độ của từng gói thầu, tránh tình trạng dàn trải, "ôm" nhiều việc dẫn đến chậm tiến độ.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu Xây lắp 6, Tổ chuyên gia đã yêu cầu Công ty Bảo Nam Long làm rõ E-HSDT vào ngày 07/11/2025. Sau đó, nhà thầu đã có văn bản giải trình ngày 12/11/2025 và được đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn từ các gói thầu Xây lắp 4, 5, 6 đang thực hiện đồng thời, chủ đầu tư là Ban QLDA Hóc Môn cần tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ để đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết về nhân sự, máy móc, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong bối cảnh các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiêu thoát nước và nâng cấp hạ tầng giao thông khu vực.

Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng nhấn mạnh việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Việc giám sát năng lực thực tế của nhà thầu sau khi trúng thầu là bước quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

#TP. Hồ Chí Minh #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn #dự án nạo vét kênh tiêu liên xã #Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long #Gói thầu Xây lắp 6 #xã Xuân Thới Sơn

Bài liên quan

Bạn đọc

An Phát được chỉ định gói thầu gần 1,8 tỷ nâng cấp đài truyền thanh xã Củ Chi

Công ty An Phát được UBND xã Củ Chi (TP HCM) chỉ định gói thầu gần 1,8 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm 5%.

Gói thầu thuộc dự án nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, xã Phước Vĩnh An có tổng mức đầu tư 2,236 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là đồng bộ hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới và phục vụ nhu cầu truyền tải thông tin đến nhân dân được nhanh chóng.

Theo đó, gói thầu xây lắp và thiết bị có giá 1,853 tỷ đồng, ngày 1/12, UBND xã Củ Chi đã phê duyệt Quyết định 3492/QĐ-UBND chỉ định thầu cho Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát trúng thầu với giá 1,759 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: Thiên Phú Gia "một mình một chợ" trúng gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Phú Gia đã dễ dàng trúng gói thầu nâng cấp đường tại phường Chánh Hiệp với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 2%.

Ngày 22/11/2025, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Chánh Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án "Nâng cấp BTNN và Xây dựng hệ thống thoát nước đường tổ 11, khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Phú Gia.

qd-9154.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Vĩnh Long: “Giải mã” chiến thắng của Huy Nam tại gói thầu Cải tạo Sở Tài chính cũ

Tại gói thầu thi công Sở Tài chính cũ do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, 4/7 nhà thầu bị loại vì lý do tài chính, giúp Công ty Huy Nam rộng cửa trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 27%.

Gói thầu xây lắp quy mô hơn 3,2 tỷ đồng tại Vĩnh Long ghi nhận sự tham gia của 7 nhà thầu, tuy nhiên 4 đơn vị đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực tài chính do cách hiểu về "cam kết tín dụng", tạo điều kiện cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huy Nam trúng thầu.

Ngày 20/11/2025, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Ban QLDA DD&CN Vĩnh Long) đã ký Quyết định số 1035/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 1: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài chính cũ".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.