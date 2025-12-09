Bảo Nam Long "một mình một chợ" trúng gói thầu hơn 13 tỷ tại Hóc Môn

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây lắp hơn 13 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long ra sao khi liên tiếp trúng thầu tại địa phương này trong năm 2025?

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (TP HCM) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án nạo vét kênh tiêu liên xã. Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long là đơn vị trúng thầu trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh.

Trúng thầu không đối thủ

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 20/11/2025, ông Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (Ban QLDA Hóc Môn) đã ký Quyết định số 192/QĐ-BQLKVHM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp 6. Gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh (địa điểm tại xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn, TP HCM).

Quyết định số 192/QĐ-BQLKVHM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp 6. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long (gọi tắt là Công ty Bảo Nam Long). Giá trúng thầu là 13.248.062.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 13.522.275.883 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 274 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 30/10/2025, chỉ có duy nhất Công ty Bảo Nam Long nộp hồ sơ dự thầu.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 47-5/BC-TTCĐC ngày 13/11/2025 do Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng lập, Công ty Bảo Nam Long đã vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để trở thành đơn vị trúng thầu. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu tuy không vi phạm quy định pháp luật, nhưng phần nào cho thấy tính cạnh tranh tại gói thầu này chưa cao, làm giảm cơ hội lựa chọn được các nhà thầu khác có thể mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn.

Dấu ấn đậm nét tại Hóc Môn trong năm 2025

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Bảo Nam Long có địa chỉ trụ sở tại 595/35/16-18 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, TP HCM) là một gương mặt vô cùng quen thuộc tại Ban QLDA Hóc Môn.

Tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã thể hiện năng lực "đáng nể" khi liên tiếp trúng các gói thầu lớn tại chủ đầu tư này. Trước khi trúng gói Xây lắp 6 nêu trên, vào ngày 24/09/2025, Công ty Bảo Nam Long (trong vai trò liên danh chính) đã trúng Gói thầu Xây lắp 5: Đường giao thông – Thoát nước mưa – cây xanh địa bàn xã Xuân Thới Sơn cũng do Ban QLDA Hóc Môn mời thầu, với giá trúng thầu hơn 13,4 tỷ đồng.

Cùng ngày 24/09/2025, trong vai trò thành viên liên danh, Công ty Bảo Nam Long tiếp tục được công bố trúng Gói thầu Xây lắp 4: Đường giao thông – Thoát nước mưa – cây xanh địa bàn xã Xuân Thới Đông (cũng thuộc Ban QLDA Hóc Môn) với giá trị hơn 13,4 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn cuối năm 2025, Công ty Bảo Nam Long đã tham gia thi công hàng loạt gói thầu (Xây lắp 4, 5, 6) tại cùng một dự án/địa bàn huyện Hóc Môn. Tổng giá trị các gói thầu này lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngoài địa bàn Hóc Môn, năm 2025, Công ty Bảo Nam Long cũng ghi nhận kết quả trúng thầu tại các đơn vị khác như: Gói thầu Xây lắp - Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Thanh Lộc 29 (Ban QLDA khu vực Quận 12) với giá hơn 13,2 tỷ đồng.

Cần giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng

Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu xây lắp lớn trong cùng một khoảng thời gian ngắn đặt ra vấn đề về khả năng huy động nguồn lực. Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025), nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với tiến độ của từng gói thầu, tránh tình trạng dàn trải, "ôm" nhiều việc dẫn đến chậm tiến độ.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu Xây lắp 6, Tổ chuyên gia đã yêu cầu Công ty Bảo Nam Long làm rõ E-HSDT vào ngày 07/11/2025. Sau đó, nhà thầu đã có văn bản giải trình ngày 12/11/2025 và được đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn từ các gói thầu Xây lắp 4, 5, 6 đang thực hiện đồng thời, chủ đầu tư là Ban QLDA Hóc Môn cần tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ để đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết về nhân sự, máy móc, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong bối cảnh các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiêu thoát nước và nâng cấp hạ tầng giao thông khu vực.

Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng nhấn mạnh việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Việc giám sát năng lực thực tế của nhà thầu sau khi trúng thầu là bước quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.