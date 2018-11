Lời ăn năn hối hận và hậu quả “nhiều đời” từ vụ đánh bạc nghìn tỷ

Phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng qua mạng đang thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là hình ảnh hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhận tội trước bục xét xử và những lời ăn năn hối lỗi muộn màng để lại nhiều suy ngẫm cho dư luận.



Chiều ngày 19/11, tại phiên thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói rằng, trong lòng ông hết sức day dứt, hối hận. “Bởi vì 92 bị cáo cùng với 92 gia đình đã bị lâm vào lao lý. Không những vậy, nghiêm trọng hơn, hàng triệu triệu người khác ngoài xã hội cũng liên lụy vụ án này. Chắc chắn giờ này, họ đã và đang có những đau khổ. Như vậy đây là vụ án đặc biệt nhiêm trọng đối với xã hội, gây ra bất an. Bị cáo thấy rất là thấm thía, rất là ấn hận”.

Tại phiên tranh tụng sáng 23/11, khi tự bào chữa, ông Phan Văn Vĩnh nói rằng, sau khi nghe bản luận tội của Viện kiểm sát và quá trình diễn ra phiên tòa đã nhận thấy lỗi lầm của mình. Sau khi nghe các luật sư bào chữa và đại diện Viện kiểm sát đối đáp, một lần nữa ông Phan Văn Vĩnh nói "đã nhận ra lỗi lầm", hết sức đau xót và hối hận. Ông thừa nhận mình "đã đưa con ong vào trong tay áo" để xảy ra vụ án nghiêm trọng và xin nhận lỗi, xin “Đảng, Nhà nước, ngành công an và nhân dân tha lỗi”. “Cái sai chồng cái sai dẫn đến hậu quả này, tôi đã nhận lỗi của mình và chấp nhận những hình phạt mà HĐXX sẽ tuyên”.

Ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng nói rằng bản thân chấp nhận tất cả những điều mà Viện kiểm sát đã luận tội. Bị cáo liên tục xin lỗi và mong muốn được giảm án để về chịu tang mẹ và là chỗ dựa cho con nhỏ.

“Tôi có lời xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an vì trong quá trình công tác tôi rất muốn xây dựng một đơn vị cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao là đơn vị tiên tiến trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm nhưng trong quá trình làm việc đã không thành và tôi đã làm ảnh hưởng lớn đến ngành công an”, ông Hóa nói và bày tỏ mong muốn HĐXX thứ lỗi và đại diện VKS thứ lỗi. Tôi sẽ nhận tất cả những gì đã khai của mình và qua đây xin lỗi tất cả lực lượng chiến sỹ phòng chống tội phạm công nghệ cao. Trong thời gian làm việc cùng với tôi là người cục trưởng đầu tiên nhẽ ra phải xây dựng hình ảnh đẹp đẽ về người cảnh sát công nghệ nhưng chính tôi lại là người đã xoá đi hình ảnh này. Bây giờ dù có ân hận, xin lỗi cả ngàn lần cũng không thể quay về được. Cho nên tôi thành thật xin lỗi”, ông Nguyễn Thanh Hóa nói.

Trong phiên xét xử ngày 23/11, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng nói rằng: “Tạo hóa cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho ước mơ quá lớn, cho nên tạo ra một tham vọng trên nền tảng nhận thức bé nhỏ, dẫn đến những vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng liên lụy rất nhiều người, làm ảnh hưởng đến thanh danh của nhiều người và của ngành công an. Bây giờ, đối với cuộc đời tôi đã mất tất cả. Trước phiên tòa hôm nay, tôi thành thật xin lỗi ".

Câu nói rất chua xót nhưng đáng chú ý của luật sư Nguyễn Minh Tâm khi bào chữa cho ông Vĩnh trong phiên xử ngày 23/11: “Ông Phan Văn Vĩnh xuất phát từ vị trí của mình với tư cách người đứng đầu một Tổng cục cảnh sát có chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng bị cáo lại bị truy tố cùng với các đối tượng mà mình có trách nhiệm đấu tranh phòng, chống, đã làm ảnh hưởng không tốt đến cách nhìn nhận, đánh giá của xã hội theo chiều hướng bất lợi cho bản thân ông”.

Sự hối hận của ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa hôm nay là hệ quả của những hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra. Như lời kiểm sát viên đã nói tại tòa: “Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là quan hệ chỉ huy – phục tùng nhưng cùng thực hiện hành vi dung túng cho CNC thông qua chuỗi hành vi soạn thảo, bút phê vào văn bản, ngăn cản cấp dưới xác minh xử lý…Ông Hóa phải biết thế nào là tội phạm nhưng thực hiện một cách tích cực, sau đó còn tìm cách ngăn cản đơn vị chức năng xử lý. Còn Phan Văn Vĩnh nếu không đồng ý với cấp dưới có thể giao các cục nghiệp vụ khác xác minh”.

Hành vi vi phạm pháp luật ấy đã gây mất lòng tin của nhân dân đối với hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, uy tín của C50 - cơ quan cao nhất chống tội phạm công nghệ cao mà lại dung túng sai phạm. Từ đây dẫn đến nhiều người vướng vòng lao lý, tội tù.

Sự ăn năn hối hận của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa trước phiên tòa là sự hối hận muộn màng khi những hành vi vi phạm đã giúp sức cho "trùm" đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương suốt một thời gian dài làm cho đường dây cờ bạc "vươn vòi bạch tuộc" ra khắp các tỉnh thành, số lượng người chơi lên đến 42 triệu tài khoản, lợi nhuận đánh bạc hơn 9.000 tỷ đồng.

Biết bao gia đình đang hạnh phúc ấm êm đã lâm cảnh khốn cùng khi nhà bị bán, vợ chồng ly tán, con nhỏ bơ vơ chỉ vì tham gia đánh bạc trên Rikvip. Bản thân ông Vĩnh cũng cho biết: “hậu quả đó không phải cho hôm nay mà rất rất nhiều thời gian nữa mới có thể hết hậu quả xảy ra với các gia đình".

Biết bao chiến sĩ công an đã ngày đêm chiến đấu hi sinh trên mặt trận phòng chống tội phạm đã hai ông làm ảnh hưởng đến danh dự của ngành công an mà có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể lấy lại được niềm tin từ dân chúng.

Và tất nhiên trước những hậu quả nghiêm trọng từ hành vi của hai bị cáo để lại với xã hội, dù đã tỏ ra ăn năn, hối hận nhưng người dân vẫn đang trông đợi vào phán quyết nghiêm minh của hội đồng xét xử, để xã hội này công lý luôn được thực thi bất kể đó là ai.