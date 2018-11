Tuyên án vụ 'bốc hơi' 264 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng tại Eximbank

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thủy (nguyên giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân) mức án 4 năm 6 tháng tù. 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan (cùng là nguyên giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Nguyễn Thị Thi (nguyên kiểm soát viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Cao Lan Phương (nguyên Phó Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Lương Quốc Anh (nguyên nhân viên ngân quỹ).

Hội đồng xét xử nhận định, trên cơ sở hồ sơ vụ án và quá trình thẩm vấn, tranh luận công khai tại tòa, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo. Do quá tin tưởng bị can Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đang bị truy nã) nên không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, giải quyết rút tiền và chi quỹ tiền mặt, tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng tại 13 sổ tiết kiệm của 3 khách hàng do Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh quản lý, gồm: 11 sổ tiết kiệm trị giá hơn 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm hơn 10 tỷ đồng và sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí hơn 8,9 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại và mất uy tín cho ngân hàng Eximbank . Xét các bị cáo phạm tội có phần hạn chế, nhân thân tốt, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử… nên cần thiết cho 5 bị cáo hưởng án treo đã tạo được tính răn đe, phòng ngừa cho xã hội. Đối với Hồ Thị Ngọc Thủy, do phạm tội nhiều lần nên phải nhận mức án tù mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử nhận định toàn bộ số tiền thiệt hại đều do Hưng chiếm đoạt, nhưng hiện Hưng đang bỏ trốn và bị truy nã nên nội dung này sẽ được tách ra, khi nào bắt được Hưng thì giải quyết sau.

Liên quan đến các sổ tiết kiệm 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình, Hội đồng xét xử yêu cầu ngân hàng Eximbank phải đối chiếu các chứng từ để tất toán số tiền tiết kiệm gốc cùng lãi suất phát sinh cho bà Bình. Trước đó, Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh mới chỉ tạm ứng 245 tỷ tiền gốc vào tài khoản của bà này.