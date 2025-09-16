Hà Nội

Xã hội

Gieo rắc cái chết trắng, ba đối tượng lĩnh hơn 30 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Trần Đình Vân, Nguyễn Đức Nam và Nguyễn Thị Oanh bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt hơn 30 năm tù.

Hạo Nhiên

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến các bị cáo, gồm: Trần Đình Vân (SN 1977, ở xã Sơn Kim 2); Nguyễn Đức Nam (SN 2002, ở phường Thành Sen) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Oanh (SN 2002, ở xã Hương Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 20/3, Nguyễn Đức Nam bán cho Nguyễn Thị Oanh 100g ma túy dạng “cỏ” với giá 1,5 triệu đồng, số ma túy này sau đó được Oanh sử dụng hết. Tiếp đó, ngày 2/4, Nam tiếp tục bán cho Oanh 100g ma túy dạng “cỏ” với mức giá cũ.

ma-tuy-1.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Nguyễn Thị Oanh dùng số ma túy này (100g) để đổi cho Trần Đình Vân lấy 10 viên hồng phiến (có khối lượng 0,99g methamphetamine). Khi Oanh đang tàng trữ 0,99g methamphetamine để sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tiến hành khám xét nhà ở của các đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện tại nhà Nguyễn Thị Oanh tàng trữ hơn 59g ma túy dạng “cỏ” để chờ bán lại cho người khác; Trần Đình Vân tàng trữ 99,62g methamphetamine và 0,45g heroine cũng nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Đình Vân 20 năm tù; Nguyễn Đức Nam 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Oanh 3 năm tù.

