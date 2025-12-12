Giao tranh ở Congo, hơn 400 dân thường thiệt mạng

Hơn 400 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn ở tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

AP đưa tin ngày 11/12, các quan chức khu vực cho biết, hơn 400 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn tăng cường các cuộc tấn công ở tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

"Hơn 413 người dân đã thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên, do đạn pháo và bom tại các khu vực giữa Uvira và Bukavu, thủ phủ khu vực", người phát ngôn chính quyền Nam Kivu cho biết trong tuyên bố vào tối 10/12.

Nhóm vũ trang M23 đã kiểm soát phần lớn thành phố Goma, tỉnh Bắc Kivu, hồi tháng 1/2025. Ảnh: AP.

Nhóm M23 tuyên bố đã kiểm soát được thành phố chiến lược Uvira ở miền đông Congo vào chiều 10/12, sau một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Cuộc tấn công mới nhất của M23 diễn ra bất chấp thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian được ký kết giữa Tổng thống Congo và Rwanda tại Washington. Thỏa thuận này không bao gồm M23, nhóm vũ trang đang đàm phán riêng với Congo và đã đồng ý ngừng bắn hồi đầu năm nay, nhưng cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận. Tuy nhiên, thỏa thuận buộc Rwanda phải ngừng hỗ trợ các nhóm vũ trang và nỗ lực chấm dứt xung đột.

"Theo thông tin thu thập được, các lực lượng hiện diện trong thành phố (Uvira) bao gồm lực lượng đặc nhiệm Rwanda và một số lính đánh thuê nước ngoài của họ, vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn cũng như các thỏa thuận Washington và Doha, hoàn toàn coi thường các cam kết đã đưa ra", tuyên bố của chính quyền Nam Kivu cho biết thêm.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres vô cùng lo ngại trước sự leo thang bạo lực ở Nam Kivu và những hậu quả nhân đạo mà cuộc giao tranh gây ra, đồng thời kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện các hành động thù địch".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lo ngại an ninh trước làn sóng bắt cóc ở Nigeria