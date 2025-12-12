Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Giao tranh ở Congo, hơn 400 dân thường thiệt mạng

Hơn 400 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn ở tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 11/12, các quan chức khu vực cho biết, hơn 400 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn tăng cường các cuộc tấn công ở tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

"Hơn 413 người dân đã thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên, do đạn pháo và bom tại các khu vực giữa Uvira và Bukavu, thủ phủ khu vực", người phát ngôn chính quyền Nam Kivu cho biết trong tuyên bố vào tối 10/12.

congo.jpg
Nhóm vũ trang M23 đã kiểm soát phần lớn thành phố Goma, tỉnh Bắc Kivu, hồi tháng 1/2025. Ảnh: AP.

Nhóm M23 tuyên bố đã kiểm soát được thành phố chiến lược Uvira ở miền đông Congo vào chiều 10/12, sau một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Cuộc tấn công mới nhất của M23 diễn ra bất chấp thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian được ký kết giữa Tổng thống Congo và Rwanda tại Washington. Thỏa thuận này không bao gồm M23, nhóm vũ trang đang đàm phán riêng với Congo và đã đồng ý ngừng bắn hồi đầu năm nay, nhưng cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận. Tuy nhiên, thỏa thuận buộc Rwanda phải ngừng hỗ trợ các nhóm vũ trang và nỗ lực chấm dứt xung đột.

"Theo thông tin thu thập được, các lực lượng hiện diện trong thành phố (Uvira) bao gồm lực lượng đặc nhiệm Rwanda và một số lính đánh thuê nước ngoài của họ, vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn cũng như các thỏa thuận Washington và Doha, hoàn toàn coi thường các cam kết đã đưa ra", tuyên bố của chính quyền Nam Kivu cho biết thêm.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres vô cùng lo ngại trước sự leo thang bạo lực ở Nam Kivu và những hậu quả nhân đạo mà cuộc giao tranh gây ra, đồng thời kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện các hành động thù địch".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lo ngại an ninh trước làn sóng bắt cóc ở Nigeria

Nguồn video: VTV
#Xung đột vũ trang Congo #Vai trò của nhóm M23 #Ảnh hưởng của Rwanda #Tình hình chiến sự Nam Kivu #Vai trò của quốc tế trong xung đột

Bài liên quan

Thế giới

Hamas đồng ý đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza, xung đột sắp kết thúc?

Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Gaza và sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến của Israel tại dải đất này.

Theo Al Jazeera ngày 18/8, lực lượng Hamas nói với các nhà trung gian rằng họ chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Gaza và sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán.

"Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian Qatar và Ai Cập đưa ra hôm 17/8”, Hamas cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn ngày 18/8. Tờ Times of Israel và Kênh 12 đưa tin Israel đã nhận được phản hồi từ Hamas.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ nói Châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Mỹ cho rằng một số quốc gia Châu Âu đang âm thầm cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu phi thực tế.

Theo RT ngày 30/8, Axios đưa tin, Mỹ cho rằng một số quốc gia châu Âu đang âm thầm cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu phi thực tế, mặc dù công khai ủng hộ sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Tổng thống Trump được cho là ngày càng thất vọng với những gì họ mô tả là lập trường "tối đa hóa" của Liên minh Châu ÂU (EU) và kỳ vọng của EU rằng Washington sẽ phải gánh vác gánh lớn hơn trong khi bản thân họ lại đóng góp rất ít.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga - Mỹ tạm dừng đối thoại về giải quyết xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine đang "tạm dừng".

RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/10 lưu ý rằng không có tiến triển nào trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Peskov, các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về việc giải quyết vấn đề này đang "tạm dừng".

untitled-1830.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới