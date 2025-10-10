Nga - Mỹ tạm dừng đối thoại về giải quyết xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine đang "tạm dừng".

RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/10 lưu ý rằng không có tiến triển nào trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Peskov, các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về việc giải quyết vấn đề này đang "tạm dừng".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.

Được biết, các phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau nhiều lần trước đó trong năm nay. Trong vòng đàm phán gần đây nhất tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7/2025, hai bên đã nhất trí thành lập 3 nhóm công tác để xây dựng một kế hoạch giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết "không có gì tiến triển". Vị quan chức Nga cho rằng Ukraine không có ý định theo đuổi một tiến trình hòa bình và vẫn còn nuôi hy vọng hão huyền rằng họ có thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường dù niềm tin này không thực tế.

"Lập trường của Ukraine đang được thúc đẩy bởi châu Âu", ông Peskov lưu ý, đồng thời nói thêm rằng phương Tây tiếp tục khuyến khích Ukraine từ chối đối thoại trong khi vẫn tiếp tục duy trì các động thái quân sự gây cản trở các nỗ lực hòa bình.

Gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, động lực mạnh mẽ, được tạo ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, để giải quyết xung đột Ukraine đã "không còn nữa".

Ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ vào giữa tháng 8/2025, một số nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã tới Washington cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ đứng về phía châu Âu trong cuộc xung đột.

Moscow tái khẳng định rằng họ luôn sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng lợi ích an ninh quốc gia của Nga cũng như thực tế lãnh thổ hiện tại trên thực địa.

