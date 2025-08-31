Mỹ nói Châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Mỹ cho rằng một số quốc gia Châu Âu đang âm thầm cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu phi thực tế.

Theo RT ngày 30/8, Axios đưa tin, Mỹ cho rằng một số quốc gia châu Âu đang âm thầm cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu phi thực tế, mặc dù công khai ủng hộ sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Tổng thống Trump được cho là ngày càng thất vọng với những gì họ mô tả là lập trường "tối đa hóa" của Liên minh Châu ÂU (EU) và kỳ vọng của EU rằng Washington sẽ phải gánh vác gánh lớn hơn trong khi bản thân họ lại đóng góp rất ít.

"Người châu Âu không được phép kéo dài cuộc chiến này và che giấu những kỳ vọng vô lý, muốn Mỹ gánh chịu chi phí", một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX.

Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Alaska vào ngày 15/8, sau đó gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Washington. Ông chủ trương một nền hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn. Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt thuế quan và trừng phạt lên cả Ukraine và Nga nếu hai bên không đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán.

Sự thất vọng của Tổng thống Trump với cả Kiev và các đồng minh EU cũng gia tăng trong những ngày gần đây, theo tờ The Atlantic, khi tờ báo này đưa tin rằng ông Trump hiện coi Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ nước này đang cản trở một giải pháp đàm phán.

Trong các cuộc trò chuyện riêng, Tổng thống Trump được cho là đã bày tỏ sự không hài lòng trước việc ông Zelensky không sẵn lòng xem xét các nhượng bộ và việc EU từ chối ủng hộ những gì Nhà Trắng coi là một kết quả "thực tế" .

