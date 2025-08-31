Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ nói Châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Mỹ cho rằng một số quốc gia Châu Âu đang âm thầm cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu phi thực tế.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 30/8, Axios đưa tin, Mỹ cho rằng một số quốc gia châu Âu đang âm thầm cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu phi thực tế, mặc dù công khai ủng hộ sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Tổng thống Trump được cho là ngày càng thất vọng với những gì họ mô tả là lập trường "tối đa hóa" của Liên minh Châu ÂU (EU) và kỳ vọng của EU rằng Washington sẽ phải gánh vác gánh lớn hơn trong khi bản thân họ lại đóng góp rất ít.

"Người châu Âu không được phép kéo dài cuộc chiến này và che giấu những kỳ vọng vô lý, muốn Mỹ gánh chịu chi phí", một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX.

Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Alaska vào ngày 15/8, sau đó gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Washington. Ông chủ trương một nền hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn. Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt thuế quan và trừng phạt lên cả Ukraine và Nga nếu hai bên không đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán.

Sự thất vọng của Tổng thống Trump với cả Kiev và các đồng minh EU cũng gia tăng trong những ngày gần đây, theo tờ The Atlantic, khi tờ báo này đưa tin rằng ông Trump hiện coi Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ nước này đang cản trở một giải pháp đàm phán.

Trong các cuộc trò chuyện riêng, Tổng thống Trump được cho là đã bày tỏ sự không hài lòng trước việc ông Zelensky không sẵn lòng xem xét các nhượng bộ và việc EU từ chối ủng hộ những gì Nhà Trắng coi là một kết quả "thực tế" .

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska ngày 15/8

Nguồn video: RT
#xung đột Ukraine #chính sách Mỹ Ukraine #EU cản trở hòa bình Ukraine #nguyên nhân xung đột Ukraine #vai trò của EU trong xung đột Ukraine #đàm phán hòa bình Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Trump thất vọng với EU và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng với EU và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Theo RT ngày 28/8, The Atlantic đưa tin, Tổng thống Trump đã tỏ ra thất vọng với liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu.
Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Đại sứ mới tại Mỹ

Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới của UKraine tại Mỹ.

RT đưa tin ngày 27/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới tại Mỹ.

ukraine.png
Bà Olga Stefanishina được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Ảnh: eu-ua.kmu.gov.ua.
Xem chi tiết

Thế giới

Quan chức Mỹ nói về "hạn chót mới" chấm dứt xung đột ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Washington hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết trước cuối năm 2025.

RT đưa tin, phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Donald Trump ngày 26/8, Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết ông sẽ tham dự cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác trong suốt tuần này.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được các cuộc xung đột trước cuối năm nay", ông Witkoff nói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới