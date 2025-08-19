Hà Nội

Thế giới

Hamas đồng ý đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza, xung đột sắp kết thúc?

Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Gaza và sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến của Israel tại dải đất này.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera ngày 18/8, lực lượng Hamas nói với các nhà trung gian rằng họ chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Gaza và sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán.

"Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian Qatar và Ai Cập đưa ra hôm 17/8”, Hamas cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn ngày 18/8. Tờ Times of Israel và Kênh 12 đưa tin Israel đã nhận được phản hồi từ Hamas.

hamas.jpg
Lực lượng Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới tại Gaza. Ảnh: Tass.

Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán nói với Al Jazeera rằng đề xuất bao gồm việc tạm ngừng các hoạt động quân sự trong 60 ngày, trong thời gian đó, Quân đội Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Ngoài ra, Hamas sẽ thả 25 con tin Israel để đối lấy tù binh Palestine.

Nguồn tin cho biết đề xuất mới này "đánh dấu sự khởi đầu của con đường hướng tới một giải pháp toàn diện".

Thông báo của Hamas được đưa ra sau khi Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tại Cairo.

Tuy vậy, theo Al Jazeera, xét theo diễn biến thất bại của các cuộc đàm phán trước đây, việc Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới không có nghĩa là xung đột sắp kết thúc.

Trong hai năm qua, Hamas đã chấp nhận các đề xuất ngừng bắn và trả tự do cho các con tin Israel, nhưng Israel không đồng ý với thỏa thuận và tiếp tục xung đột.

Điểm quan trọng vẫn là thời hạn ngừng bắn. Hamas muốn chấm dứt cuộc chiến vĩnh viễn, trong khi Israel lại muốn một lệnh ngừng bắn tạm thời có thể cho phép họ tiếp tục chiến dịch quân sự và di dời ở Gaza sau khi các con tin bị giam giữ tại vùng lãnh thổ này được trả tự do.

gaza.png
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập cho biết hơn hai triệu người sống ở Dải Gaza đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo "vượt ngoài sức tưởng tượng". Ảnh: Anadolu.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ tháng 1/2025, đã bị Israel đơn phương phá vỡ vào tháng 3. Kể từ đó, việc Israel phong tỏa nguồn cung cấp viện trợ đã dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo và nạn đói ở Gaza, khiến hơn 260 người Palestine thiệt mạng.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập cho biết hơn hai triệu người sống ở Dải Gaza đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo "vượt ngoài sức tưởng tượng".

Vòng đàm phán gián tiếp gần đây nhất giữa Israel và Hamas, được các nhà trung gian thúc đẩy tại Doha, đã kéo dài trong nhiều tuần trước khi kết thúc vào ngày 25/7 mà không đạt được kết quả nào.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza


