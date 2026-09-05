Cả nước hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027

Sáng nay 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.

*8h30 hiệu trưởng các trường học phổ thông lên sân khâu tại các điểm trường thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới

*8h25, các điểm cầu trên cả nước thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp các xã miền núi, với hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã miền núi đã được khánh thành.

Với cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, hiện đại, bền vững và an toàn, hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp khi khánh thành, đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá đối với giáo dục vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những vùng còn nhiều khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

* Tại phường Trường Vinh, Nghệ An không khí trong lành, mát mẻ. Từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên Trường TH, THCS và THPT Trần Quốc Hoàn (gọi tắt là Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn) tập trung tại sân trường để dự lễ khai giảng.

Em Nguyễn Thị Hoa, học sinh lớp 10A3 cho biết, em rất vui và vinh dự khi được học tập trong ngôi trường mang tên cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, người chiến sĩ cách mạng trung kiên của xứ Nghệ.

*8h14, tại điểm cầu Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, phát biểu chỉ đạo

*Tọa lạc tại số 30/A1, đường Đông Hưng Thuận 21, Khu phố 28, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến là ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống trên địa bàn.

Tiền thân là Trường Tiểu học Đông Hưng Thuận 2, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 của UBND Quận 12 (cũ). Trường có lịch sử hình thành từ trước năm 1975 và được xây dựng mới vào năm 2000 trên diện tích 5.411 m². Với 30 phòng học và 11 phòng chức năng, nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày. Chất lượng giáo dục luôn được nhà trường chú trọng và không ngừng nâng cao.

Năm 2003, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; tiếp tục được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào các năm 2012, 2020 và 2025. Ngày 01/7/2025, trường được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-UBND của UBND phường Đông Hưng Thuận, mở ra chặng đường phát triển mới. Năm học 2026–2027, nhà trường có 30 lớp với 1.050 học sinh và 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Với đội ngũ giàu tâm huyết, vững chuyên môn, đoàn kết và sáng tạo, tập thể Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

*8h00, thầy và trò Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu đã trang nghiêm tham dự lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi lễ, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã xúc động lắng nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đọc toàn văn Thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Tôi đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục. Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường”, thư viết.

*Tại Lào Cai sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, dự lễ khai giảng và khánh thành Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương. Cùng dự tại điểm cầu trung tâm xã Mường Khương còn có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung.

Tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai giảng tại Trường PT DTNT tỉnh Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự lễ khai giảng.

Tại tỉnh Tuyên Quang, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự lễ khai giảng tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Thủy.

Tại tỉnh Điện Biên, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự lễ khai giảng tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Nưa.

Tại tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự lễ khai giảng tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Bình Liêu.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự lễ khai giảng tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Dục Nông.

Tại tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự lễ khai giảng.

*07h55, Bộ Truởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, ủy viên BCH Trung ương Đảng đọc Thư của Chủ tịch nước - Tổng bí thư Tô Lâm tới các thầy cô giáo, học sinh trên cả nước trong lễ khai giảng năm học 2026-2027.

*Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cũng là năm đầu tiên, ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh triển khai sắp xếp mạng lưới trường lớp học, kiện toàn tổ chức và đội ngũ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

*7h45, Khoảnh khắc học sinh Trường THCS &THPT Nguyễn Siêu đón lễ khai giảng trực tuyến cùng các điểm cầu cả nước. Đây là năm học đặc biệt của Nguyễn Siêu khi thầy trò nhà trường vinh dự nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn, Đội. Nhân dịp Khai giảng, Tổng Bí thư BCH TW Đảng, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng thầy trò nhà trường lẵng hoa cùng những trái bóng đá, với mong muốn phát triển phong trào thể dục thể thao học đường. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trực tiếp tới dự và trao tặng 20 suất học bổng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng những chiếc khăn quàng đỏ cho các Đội viên Nguyễn Siêu.

*7h40, Phát biểu tại Lễ Khai giảng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ: "Tôi xin được chúc mừng toàn thể các em học sinh toàn thể các giáo viên và các bậc phụ huynh đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu những công việc trong năm học trước, cái học sinh đã đạt được những thành tích xuất sắc nhất, khẳng định rằng trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên luôn là môi trường dẫn đầu về giáo dục, là bước đệm vững chắc cho con đường sau này của các em." Ngoài ra, tại buổi lễ còn tổ chức trao bằng khen cho các em học sinh đã có những thành tích xuất sắc, đạt những giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế của năm học vừa qua, với tinh thần khích lệ động viên cho những em học sinh đang theo học và các em học sinh mới vào trường có thêm động lực để phát huy tốt hơn nữa khả năng và thế mạnh của mình.

*Nhà giáo Đào Thị Hồng Hạnh - hiệu trưởng trường THCS Kim Liên phát biểu cảm ơn đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh đã chung tay với cô và trò của trường THCS Kim Liên để sẵn sàng, điều kiện tốt nhất cho năm học mới

*7h30 ngày 5/9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai giảng đặc biệt. Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức từ 7h30 đến 8h30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Lễ khai giảng được kết hợp tổ chức cùng Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền. Trên cầu truyền hình trực tiếp, mở đầu cho lễ khai giảng là chương trình văn nghệ, với bài hát "Niềm vui của em" tại điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương (Lào Cai) mờ đầu cho chương trình khai giảng hôm nay.

*Hòa chung không khí hân hoan ngày tựu trường, cô Lê Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A7, Trường THCS Trung Hòa (Cầu Giấy,Hà Nội) chia sẻ, cũng như các em học sinh, các thầy cô giáo đều bước vào năm học mới với tâm thế vô cùng hào hứng và mong chờ. Bắt gặp những gương mặt rạng rỡ, tươi vui của học sinh trong ngày đầu tiên đến trường là niềm hạnh phúc lớn của người làm giáo dục. Cô Hằng kỳ vọng cô và trò sẽ cùng nhau tạo nên một khởi đầu tuyệt vời và một hành trình học tập rực rỡ trong năm học này.

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày khai giảng năm học mới, em Huyền Phương, học sinh lớp 6A6, không giấu được niềm hân hoan khi bước vào cổng trường. Huyền Phương bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi gắm ước mong lễ khai giảng diễn ra thật trọn vẹn, vui vẻ, đánh dấu một năm học mới nhiều may mắn và thành công.

Cùng chung niềm hân hoan ngày tựu trường, em Minh Trí, học sinh lớp 7A11, không giấu được sự xúc động khi được trở về gắn bó với ngôi trường quen thuộc sau thời gian phải sang học tạm tại cơ sở khác để phục vụ công tác sửa chữa. Trở lại không gian lớp học vừa được chỉnh trang sạch đẹp, Minh Trí chia sẻ bản thân cảm thấy rất vui mừng, bồi hồi và mong muốn trong năm học mới này sẽ cùng bạn bè gặt hái được nhiều thành tích tốt, lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường đã được khoác lên diện mạo mới.

* Hai học sinh lớp 1, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM phát biểu cảm nghĩ trong lễ khai giảng.

* Bí thư phường Sài Gòn tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

*Đến dự lễ khai giảng của thầy trò trường THCS Kim Liên có đại diện của UBND phường Kim Liên và Công an Phường Kim Liên.

* Ông Bùi Xuân Cường, Bí thư phường Sài Gòn tham dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn

* Không khí náo nhiệt tại Trường tiểu học Phú Định, phường Bình Phú, TP.HCM.

*Trường THCS Kim Liên - Hà Nội: Công tác chuyển bị cho ngày khai trường sớm được hoàn chỉnh để lễ khai giảng được diễn ra đúng giờ. Giáo viên hiệu trưởng Đào Thị Hồng Hạnh chia sẻ: "Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh đã chuẩn bị rất sớm. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của các đ/c Công an phường đã sớm giúp ổn định trật tự giao thông do trường nằm tại vị trí gần chợ và bệnh viện lớn. Với sự nỗ lực của tất cả, tôi tin tưởng lễ khai giải sẽ diễn ra tốt đẹp, đúng theo thời gian".

*Tại Hà Tĩnh, hòa cùng không khí ngày hội khai trường của hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở 235 trường học cũng chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Điểm cầu chính của tỉnh Hà Tĩnh được đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1), kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm của Bộ GD&ĐT tại Lào Cai. Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) sẽ kết nối trực tuyến với điểm cầu chính của tỉnh.

*6h58: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm, TP.HCM - các công tác chuẩn bị cuối cùng đã sẵn sàng.

Ảnh: Mai Oanh.

Ảnh: Mai Oanh.

*6h50: Trường cấp 2 Võ Trường Toản, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM, học sinh nô nức, rạng rỡ ngày khai trường

* Cô giáo Hồng Vân, trường tiểu học Dịch Vọng A cho biết: “Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, các thầy cô đã tập trung hoàn thiện từng phần việc, từ trang trí sân khấu, khu vực tổ chức đến chương trình văn nghệ. Đội văn nghệ của nhà trường cũng tích cực tập luyện trong những ngày qua, với mong muốn mang đến một tiết mục vui tươi, sôi động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh trong ngày đầu năm học mới.” “Điều chúng tôi mong muốn nhất là các con có một lễ khai giảng thật vui và đáng nhớ. Vì vậy, giáo viên và học sinh trong đội văn nghệ đã dành nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị trang phục, tiết mục và sân khấu. Mọi người đều rất háo hức chờ đón giây phút khai giảng.”

* Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư chúc mừng thầy cô và các em học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư chúc mừng gửi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân. Đây là năm học đánh dấu mốc son có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình hình thành, phát triển các Trường Văn hóa Công an nhân dân; năm đầu tiên được thành lập, tiếp nhận, nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng.

* Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn (xã Anh Sơn) được lựa chọn làm điểm cầu chính diễn ra lễ khai giảng năm học mới của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong 10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An được khánh thành, đưa vào sử dụng dịp này.

*6h30: Không khí buổi sáng khai giảng tại trường tiểu học Cầu Giấy A, Hà Nội

Phụ huynh học sinh hào hứng cho buổi lễ khai giảng.

* Trước Lễ khai giảng năm học 2026-2027, Trường Phổ thông dân tộc Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Khuôn viên, phòng học, khu nội trú và các không gian sinh hoạt được sắp xếp đồng bộ; học sinh đã tựu trường, tạo nên không khí rộn ràng trước ngày khai giảng.

Đây là địa điểm đặt điểm cầu trung tâm của chương trình Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm tại trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố trên cả nước bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với Điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Trong thời gian diễn ra chương trình, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng. Tại những trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên đủ điều kiện, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng cũng được tiến hành cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm.

Điểm nhấn đáng chú ý, tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đánh trống khai giảng năm học mới đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ.

Sau chương trình chung, các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh, không kéo dài phần lễ. Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học.

Năm học 2026- 2027 bắt đầu với nhiều đổi mới đưa ngành giáo dục phát triển bứt phá. Đây là năm chuyển trạng thái, tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo với chủ đề: "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất".

Đây là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và là năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, điểm nhấn, là ngành giáo dục thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, không chỉ giảm đầu mối mà còn giúp sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đồng thời tạo điều kiện đổi mới mô hình quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ và nền tảng số. Cùng với đó, cũng là năm thực hiện giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; quản trị giáo dục bằng dữ liệu; thực hiện các luật về giáo dục, luật Nhà giáo với chính sách xếp lương giáo viên cao nhất trong các đơn vị sự nghiệp sẽ được ban hành.

Đáng chú ý, năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên cả nước, cùng với lộ trình miễn phí sách giáo khoa được triển khai ở nhiều địa phương.

Một điểm sáng khác,cùng với tiếp tục mở rộng chính sách miễn học phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ học phí đối với khối tư thục, ngoài công lập, chính sách học bổng cho 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt sẽ thu hút người giỏi vào các lĩnh vực STEM, hướng tới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, việc đưa vào hoạt động 108 trường phổ thông nội trú khu vực biên giới là một trong những giải pháp cụ thể nhằm mở rộng cơ hội học tập cho học sinh ở địa bàn đặc thù, từng bước thu hẹp chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền, để nơi nào học sinh cũng có cơ hội học tập và phát triển.

Năm học 2026-2027, ngành giáo dục xác định chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", thể hiện rõ việc chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện và tạo ra những kết quả thực chất.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, năm học mới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất ở từng nhà trường, lớp học và đối với mỗi người học. Ngành giáo dục sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để chuyển từ hoàn thiện cơ chế, chính sách sang tổ chức thực hiện và tạo ra những kết quả cụ thể, thực chất; thước đo cuối cùng là người học có thêm cơ hội, học tốt hơn, nhà giáo có điều kiện dạy tốt hơn và nhà trường hoạt động hiệu quả hơn.

Trong đó, ngành sẽ tiếp tục bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên, hướng tới “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”. Đây là điều kiện thiết yếu để mở rộng cơ hội học tập công bằng, có chất lượng cho mọi người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đối với các nhóm yếu thế.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; tăng cường kỷ cương, phòng, chống bệnh thành tích, gian lận và tiêu cực trong học tập, thi cử, đánh giá để chất lượng giáo dục đi vào thực chất; tập trung nguồn lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ then chốt, chiến lược, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành thể hiện ngay trong chủ đề năm học mới, đó là: "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất". Tôi tin tưởng rằng đội ngũ nhà giáo với tâm huyết, trách nhiệm nghề nghiệp vì sự phát triển chung của ngành Giáo dục và sự phát triển, tiến bộ người học sẽ cố gắng hết mình để chuyển hóa những chính sách, những cơ chế thành kết quả cụ thể, thực chất”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.