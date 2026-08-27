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Xã hội

Bắc Ninh hủy kết quả thi của thủ khoa khối D01 vì nghi vấn gian lận

Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã hủy kết quả thi của thủ khoa khối D01 tại Lương Tài do nghi vấn gian lận và liên quan đến các bài đăng trên mạng xã hội.

Bình Nguyên

Bắc Ninh hủy kết quả thi của thủ khoa khối D01

Dẫn theo Báo Tiền Phong đưa tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Đây là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Trường THPT Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh)/ Nguồn tienphong.vn

Trường THPT Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh)/ Nguồn tienphong.vn

Liên quan vụ việc nghi vấn gian lận tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT Lương Tài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định hủy kết quả thi đối với thí sinh H.P.N do vi phạm quy chế thi.

Mạng xã hội từng lan truyền những thông tin gì?

Theo danviet.vn, trước khi cơ quan chức năng xác nhận bước đầu có vi phạm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng đặt nghi vấn về việc một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lương Tài được giám thị hỗ trợ trong quá trình làm bài các môn Toán và Tiếng Anh.

Một số nội dung lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thí sinh H.T.P.N đạt điểm rất cao, gồm Toán 10 điểm, Tiếng Anh 9,75 điểm, Ngữ văn 8,25 điểm và Địa lý 9,5 điểm, đồng thời được cho là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Các bài đăng này còn đưa ra thông tin cho rằng thí sinh được “ưu ái” trong phòng thi do có quan hệ với lãnh đạo nhà trường. Ngoài ra, mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin về một thí sinh khác ngồi gần và bị cho là đã “chép bài”, sau đó đạt điểm cao môn Toán.

Sau phản ánh trên mạng xã hội, Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.

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Ảnh minh họa/Internet

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