Giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập trước thềm năm học mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (GDTX) và giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 01/7/2025. Quá trình tái cấu trúc này sẽ chuyển trọng tâm từ giảm cơ học sang căn cứ theo quy mô dân số, phân bổ dân cư và không gian phát triển của từng địa phương, nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8/2026. Ảnh baochinhphu.vn

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành giáo dục sẽ đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường lớp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực; gắn sắp xếp với việc cơ cấu lại đội ngũ theo hướng "giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy". Nhà nước cam kết lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục, không làm phát sinh rào cản địa lý hay chi phí, đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi và ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông theo Nghị quyết 71-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị. Tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các điểm trường lẻ không đạt chuẩn sẽ bị giải thể để tập trung xây dựng mô hình trường nội trú, bán trú tại trường chính, kết hợp với việc đầu tư nhà công vụ cho giáo viên và sử dụng linh hoạt nguồn nhân lực qua hình thức biệt phái hoặc dạy liên trường.

Đối với khối mầm non và phổ thông, việc sắp xếp sẽ hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn theo hai mô hình: Trường một cấp học quy mô lớn (hoặc Trung tâm GDTX) có các phân hiệu và Trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Cả hai mô hình này đều sử dụng chung một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và một bộ phận hành chính - nhân sự dùng chung.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm GDTX, GDNN; và không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở độc lập (hoặc trường nhiều cấp học).

Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới sẽ được quy hoạch lại để khắc phục tình trạng phân tán, trùng lắp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được duy trì tối đa không quá 03 trường dạy nghề công lập, không tính các trường tự chủ chi thường xuyên trở lên. Các trường trung cấp nghề hoạt động kém hiệu quả sẽ bị giải thể hoặc hợp nhất vào trường cao đẳng, trong khi các trung tâm GDNN và GDTX sẽ được sáp nhập thành một đầu mối chung hoạt động tại trụ sở chính và các địa điểm thực hành.

Về lộ trình thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX công lập trên địa bàn trước ngày 30/8/2026 nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học 2026 - 2027 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Kết quả sắp xếp của địa phương phải báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/9/2026. Đối với khối GDNN và trường dạy nghề, tiến độ hoàn thành được ấn định trong Quý III/2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã trước ngày 6/9/2026.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm các điều kiện, nguồn lực cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục - đào tạo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học mới 2026 - 2027.