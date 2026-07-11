Liên danh 3 thành viên trúng gói thầu hơn 34 tỷ tại Trường THPT Hùng Vương

Liên danh Vĩnh Trinh - Tạo Lập - Hoàng Oanh vừa trúng gói thầu xây dựng trường Hùng Vương, sau khi chủ đầu tư bổ sung quy chuẩn kỹ thuật PCCC vào hồ sơ mời thầu.

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Linh (tỉnh Lâm Đồng) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường THPT Hùng Vương, xã Đức Linh.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói.

Theo Quyết định số 49/QĐ-BQLDA ngày 24/6/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Linh Cao Quốc Dương ký, Liên danh Vĩnh Trinh - Tạo Lập - Hoàng Oanh (gồm Công ty TNHH Xây lắp Vĩnh Trinh, Công ty TNHH Xây lắp và Trồng rừng Tạo Lập, Công ty TNHH Trang thiết bị PCCC Hoàng Oanh) được phê duyệt trúng thầu với giá 34.219.710.971 đồng.

Theo dữ liệu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 7,82%, tương ứng phần kinh phí tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, nhằm đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo cơ sở vật chất Trường THPT Hùng Vương, bao gồm khối phòng học, phòng chức năng cùng các hạng mục phụ trợ và thiết bị kèm theo.

Điều chỉnh hồ sơ mời thầu để bổ sung hồ sơ PCCC

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hồ sơ mời thầu được phát hành ngày 29/5/2026.

Đến ngày 3/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Linh ký Quyết định số 42/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu.

Nội dung điều chỉnh là bổ sung bản vẽ thiết kế phòng cháy, chữa cháy vào Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật do trong quá trình đăng tải ban đầu còn thiếu tài liệu này. Đồng thời, thời điểm đóng thầu được gia hạn đến ngày 16/6/2026 để các nhà thầu có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ sau khi điều chỉnh.

Việc điều chỉnh hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Một phần quyết định 49/QĐ-BQLDA, phê duyệt cho Liên danh Vĩnh Trinh-Tạo Lập-Hoàng Oanh trúng thầu hơn 34 tỷ đồng. Nguồn: MSC.

Năng lực các thành viên liên danh trúng thầu

Theo dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây lắp Vĩnh Trinh (mã số doanh nghiệp 3400178018) được thành lập ngày 20/7/1999, có trụ sở tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng, do ông Lê Xuân Nhứt làm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp đã tham gia khoảng 124 gói thầu, trúng 99 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 348 tỷ đồng.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Linh, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 40 gói thầu và được công bố trúng 37 gói. Theo dữ liệu đấu thầu, giá trúng thầu trung bình đạt khoảng 98,37% giá dự toán các gói thầu đã trúng.

Thành viên thứ hai là Công ty TNHH Xây lắp và Trồng rừng Tạo Lập (mã số doanh nghiệp 3400404098), thành lập ngày 31/12/2012, trụ sở tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Hữu Thanh làm đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp đã tham gia khoảng 66 gói thầu và trúng 42 gói với tổng giá trị hơn 251 tỷ đồng.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Trang thiết bị PCCC Hoàng Oanh (mã số doanh nghiệp 3401124752), thành lập ngày 5/4/2016, có trụ sở tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Đức Hoàng làm đại diện theo pháp luật.

Theo dữ liệu đấu thầu, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 91 gói thầu, trúng 61 gói với tổng giá trị hơn 388 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận ba nhà thầu tham dự. Trong đó, hai liên danh không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bị loại ở bước đánh giá hồ sơ kỹ thuật; Liên danh Vĩnh Trinh - Tạo Lập - Hoàng Oanh là nhà thầu đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt trúng thầu.

Bình luận về cấu trúc thị trường này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc các doanh nghiệp bản địa kết hợp thành liên danh để đấu thầu rộng rãi và giành chiến thắng trước các nhà thầu ngoại tỉnh ở phân khúc dân dụng, trường học là hiện tượng kinh tế dễ hiểu . Các đơn vị nội tỉnh luôn nắm giữ lợi thế vượt trội về khoảng cách di chuyển, am hiểu sâu sắc địa chất, có sẵn nguồn lực thiết bị thi công và nhân sự tại chỗ để tối ưu hóa giá thành dự thầu ở mức thấp nhất .

Tuy nhiên, Luật sư Lập cũng lưu ý rằng dưới hành lang pháp lý của Luật Đấu thầu sửa đổi năm 2025 và các chỉ dẫn đanh thép tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư luôn phải đặt lên hàng đầu .

Dù cuộc thầu ghi nhận hai liên danh đối thủ bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật và Liên danh Vĩnh Trinh-Tạo Lập-Hoàng Oanh giành chiến thắng, chủ đầu tư đã thực hiện việc đăng tải công khai toàn bộ lý do loại bỏ và báo cáo đánh giá tổng hợp trên hệ thống e-GP . Sự giám sát chặt chẽ của dư luận và các cơ quan báo chí sẽ là động lực quan trọng để dòng vốn đầu tư công tại Lâm Đồng tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả kinh tế và tính sòng phẳng theo đúng bản chất của đấu thầu qua mạng rộng rãi .

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.