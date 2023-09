Vướng ồn ào "chim Yến", Thủy Tiên không dự phiên xét xử bà Phương Hằng

Theo Pháp Luật TP HCM, tối ngày 21/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, ca sĩ Thủy Tiên vắng mặt trong phiên xét xử bà Phương Hằng. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Thủy Tiên tung bản cover ca khúc Là tự em đa tình. Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều cư dân mạng thắc mắc lý do Thủy Tiên vắng mặt tại phiên tòa. Phía nữ ca sĩ không có bất kỳ phản hồi nào.

Thủy Tiên. Ảnh: FBNV.

Ít ngày trước phiên xét xử bà Phương Hằng, Thủy Tiên vướng ồn ào. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô chia sẻ chuyện mẹ đẻ khai thác tổ yến. Nữ ca sĩ viết: “Hôm rồi Tiên về quê chơi, thấy mẹ lấy tổ yến xong mới biết mấy bà yến này cũng chướng ghê. Chim đẻ con nở ra biết bay là cả nhà nó bỏ tổ bay đi mất rồi thì mẹ Tiên mới lấy tổ.

Mà có mấy tổ chim trong góc mẹ chưa kịp lấy tổ là mấy bà yến khác vô kiếm chỗ đẻ thì cũng không chịu ở tổ cũ đang có sẵn, mà phải tự làm cái tổ khác đè chồng lên cái tổ cũ của người ta mới chịu đẻ. Ủa cái nết gì ngộ vậy ta? Sẵn tổ cho đẻ cũng không chịu đẻ luôn”.

Dưới bài đăng của Thủy Tiên, một số cư dân mạng mỉa mai cô cướp nhà của chim yến. Nhanh chóng, nữ ca sĩ phản pháo. Cô cho hay: “Nhiều bạn không có kiến thức rồi cứ đi bình luận bảo nuôi yến là ác, là cướp nhà của chim yến.

Thật ra chim sống theo bầy trên cây hoặc là chỗ cao, nhưng khi chim mẹ muốn đẻ con thì không thể làm tổ bên ngoài mà phải vào tìm các hang động có vách để làm tổ như ngoài đảo thiên nhiên hay tìm các nhà yến. Sau khi đẻ xong con non biết bay là cả gia đình nó sẽ bỏ tổ bay theo bầy đàn.

Thật ra làm tổ bên ngoài thiên nhiên thì nguy hiểm vì chim to hay chuột, rắn sẽ trộm ăn trứng hay chim to ăn mất con khi chim bố mẹ đi tìm mồi, mình làm nhà cho nó ở an toàn cũng là làm phước mà, sau khi nó bỏ đi rồi mình phải gỡ tổ vì không lấy sau chim khác không dùng tổ cũ mà cũng không còn chỗ để làm tổ.

Tiên thấy làm nhà yến là đang giúp nó chứ chẳng sát hại hay giết cướp gì của nó mà gọi là ác cả, nói vậy rất tội cho mấy người làm yến ạ. Đất lành chim đậu, chim là loài rất khôn, nơi nào giết hay nguy hiểm chả bao giờ chúng kéo nhau đến ở hay làm tổ tiếp đâu ạ, nên những người nuôi yến người ta cưng con yến lo cho con yến còn không hết sợ nó bỏ đi, sợ nó không về nữa chứ làm gì mà gây hại hay ác với nó ạ”.

Trở lại phiên xét xử bà Phương Hằng, theo Vietnamnet, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh thông báo, cả hai quyết định rút hết yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bởi bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và yêu cầu bị cáo Hằng xin lỗi hai vợ chồng. Tuy nhiên, phía bà Phương Hằng kiên quyết không xin lỗi.