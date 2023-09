Á hậu Huyền My thay đổi theo thời gian, ngày càng xinh

Khi còn tuổi teen, Á hậu Huyền My là người mẫu được yêu thích nhất và đắt show quảng cáo cho các hãng ô tô danh tiếng. Ảnh: Dân Việt. Nàng hậu sinh năm 1995 đoạt giải thưởng người mẫu ăn ảnh tại cuộc thi Siêu mẫu châu Á năm 2011. Ảnh: Dân Việt. Hàm răng khểnh là thương hiệu của Huyền My. Ảnh: Dân Việt. Năm 2014, Huyền My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, cô cao 1m74, nặng 54 kg, số đo ba vòng 83- 62- 93 cm. Ảnh: FBNV. Người đẹp giành danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Ảnh: FBNV. Giữa năm 2015, Huyền My nhổ bỏ chiếc răng khểnh. Ảnh: FBNV. Nàng hậu khéo giữ thân hình gợi cảm với 3 vòng hoàn hảo. Ảnh: FBNV. Năm 2017, Huyền My lọt top 10 Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ảnh: FBNV. Cô từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 do TC Candler bình chọn. Ảnh: FBNV. Huyền My chuộng mặc trang phục gợi cảm thay vì phong cách thanh lịch, dịu dàng khi còn là hot girl. Ảnh: FBNV. Cô cũng chọn phong cách trang điểm đậm và quyến rũ. Ảnh: FBNV. Nàng hậu khoe gương mặt mộc đẹp không tỳ vết. Ảnh: FBNV. Mới đây, gương mặt của Huyền My trông khác lạ. Trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, đại diện Á hậu Huyền My không trả lời về vấn đề này. Ảnh: Dân Trí. Xem video: "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

