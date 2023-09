Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh đến dự phiên xét xử bà Phương Hằng

Theo Vietnamnet, ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân cùng 3 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Vietnamnet. "Ông hoàng nhạc Việt" tươi rói khi xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: Người Đưa Tin. Trước đó, Mr Đàm yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm nam ca sĩ. Ảnh: Báo Giao Thông. Vy Oanh cũng đến dự phiên xét xử bà Phương Hằng. Ảnh: Dân Trí. Giọng ca Đồng xanh diện váy trắng, tỏ ra khá bình thản. Nhiều người cho rằng diện mạo của Vy Oanh trông khác lạ. Nữ ca sĩ đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Ảnh: Tiền Phong. Theo Dân Trí, đầu tháng 9, Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tới TAND TPHCM, kiến nghị tòa xác định là "bị hại" thay vì "người liên quan" trong phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng. Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh cho rằng đã bị bà Hằng có những hành động, lời nói tác động trực tiếp, gây thiệt hại về thể chất và tinh thần - đáp ứng đủ điều kiện để được xác định là bị hại trong vụ án theo quy định ở khoản 1 Điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Vy Oanh không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi do có các phát ngôn xúc phạm. Ảnh: Dân Việt. Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh vắng mặt trong phiên xét xử bà Phương Hằng. Cả hai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: FBNV. Hồi tháng 4, Thủy Tiên chia sẻ, thông tin vợ chồng cô yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ là chưa chính xác. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, cô không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14,9 tỷ như thông tin lan truyền, mà chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế mà bà Hằng gây ra cho công ty quản lý. Ảnh: FBNV. Giống vợ chồng Thủy Tiên, Hoài Linh cũng không có mặt trong phiên xét xử bà Hằng. Ảnh: FBNV. Trước đó, nam nghệ sĩ yêu cầu bà Hằng xin lỗi. Ảnh: FBNV. Xem video: "Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng đến phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng"

