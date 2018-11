Vũ Khắc Tiệp: Trong showbiz... không ai “sạch” như Ngọc Trinh

- Chúng ta lại tiếp tục câu chuyện nhưng về showbiz và Ngọc Trinh. Hình như người ta nhớ đến anh và gà cưng Ngọc Trinh đều cho rằng cả hai chiêu trò. Họ đề cao chữ “sạch”. Anh nghĩ sao?



- Chữ "sạch" là chữ "xạo" ở trong showbiz. Con người ở trong showbiz thực tế cũng sẽ có những người sạch. Tôi khẳng định, tôi là người dính nhiều scandal. Nếu như tôi sạch, tôi đã đi làm văn phòng, tôi đi làm thuê, tôi không làm ông trùm hay không đi lên từ khó khăn này sang khó khăn khác. Những đứa tôi ghét nhất cuộc đời là hay nói với cả thiên hạ là không đại gia, không scandal, không cám dỗ nhưng thực tế các bạn ấy như thế nào, hầu như ai cũng biết. Còn bàn về chữ sạch và thật, tôi khẳng định chỉ có mỗi Ngọc Trinh. Tôi khẳng định không phải vì là người của tôi. Nói về làm gái họ cứ mặc định là người mẫu Ngọc Trinh nhưng để một đứa đàng hoàng nhất trong cái showbiz không ai như Trinh, không ai sạch như Trinh. Còn chuyện Trinh yêu những người có gia đình lúc nào cô ấy lên báo cũng thừa nhận, đó là cái thật của Trinh. Liệu có ai trong showbiz thật đến như vậy không? Tôi cũng chưa bao giờ dám nói bên mình không có đại gia. Cuộc sống của tôi có rất nhiều những đại gia giúp đỡ tôi, vì thế tôi mới có được ngày hôm nay. Còn việc trao đổi tiền bằng thân xác không bao giờ nằm trong phạm vi của tôi. Tôi hay bảo các bạn trẻ rằng: “Trong cuộc sống, các em muốn cặp với ai là quyền của em nhưng đừng bao giờ mình phải hạ giá với ai trả tiền”. Showbiz có những người sạch lắm, nhiều người sạch nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Còn nhiều người dùng từ “sạch” để che đậy bản thân.

- Anh vừa nói Ngọc Trinh thật nhất showbiz nhưng cái thật đó có phải do anh định hướng ngay từ đầu hay do tính của Trinh?

- Tôi không định hướng mà do bản tính của Trinh đã như thế. Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm vậy. Tôi không được thật như Trinh, cái không thật của tôi không ảnh hưởng đến người khác, không làm trái với quy luật. Cái thật của Trinh rất hiếm có, đặc biệt. Cô ấy không bao giờ tự nói dối bản thân bất kì điều gì và không bao giờ làm giá trị bản thân đi sai với giá trị cuộc sống. Ví dụ tôi nói: “Trinh ơi, khoảng 2-3 năm nữa em nên tích luỹ tài sản, anh sợ mấy năm nữa khi em hết tên tuổi, em không có tài sản là chết, anh nhìn thấy bao nhiêu đứa rồi”. Trinh lại bảo: “Thôi anh lo cho bản thân anh trước đi, không bao giờ trời cho em khổ đâu vì em sống tử tế, em không đặt ra chỉ tiêu sống của mình quá cao nên em sẽ không bị áp lực vì điều đó. Có bao nhiêu em xài bấy nhiêu cũng được”. Đến thời điểm này, 100 người chơi với cô ấy chưa một người nào có một lí do để giận. Tất cả là do cách sống đấy. Trinh rất cẩn thận, không bao giờ làm điều gì để người khác đánh giá mình. Tôi không học được điều đó ở Trinh vì đó đã là bản chất con người em ấy. Không phải ai cũng thật như Trinh, tự nhận mình là người thứ ba, trong khi cả showbiz gần như đa phần đều là người thứ ba nhưng vẫn thanh minh bản thân sạch.

- Vậy do anh đã tạo ra một Ngọc Trinh như hôm nay hay Ngọc Trinh vốn có những tố chất đó, anh và cô ấy chỉ hợp tác cộng hưởng để có thành công như hôm nay?

- Tôi có định hướng, tôi có cơ hội, cộng với Trinh có tố chất tạo nên một Ngọc Trinh của hôm nay. Định hướng, cơ hội là của tôi, tố chất là của Trinh. Ví dụ tôi có cơ hội, tôi tặng cho cô bé không có tố chất, làm việc rất vớ vẩn, chắc chắn không bao giờ tạo ra được một “Nữ hoàng nội y” thú vị đến vậy.

- Nếu nói anh là người phát hiện và là người ơn của Ngọc Trinh thì có đúng không?

- Tất nhiên. Trinh biết và trân trọng điều đó. Đó là lý do Trinh đối xử với tôi rất tử tế, thậm chí trên mức tử tế đối với người khác. Tôi nghĩ đó là cô gái sống biết điều. Mặc dù trong thời gian qua, tôi có nhiều lỗi lầm với Trinh. Hôm trước tôi có phỏng vấn một báo hỏi về việc gây lỗi lầm với Trinh, tôi bảo tôi gây quá nhiều. Con bé này hình như nó không cho ai cái cơ hội để bắt lỗi. Tôi ngồi tìm ra một cái lỗi ở Trinh, tôi chỉ thấy Trinh là một người bảo thủ, nhất là về thời trang. Tôi thấy chưa đẹp nhưng Trinh vẫn bảo là đẹp. Chỉ duy nhất điều đấy thôi. Tôi có quá nhiều lỗi lầm với Trinh nhưng cô ấy vẫn tha thứ cho tôi. Có những cái vấn đề mà đối với người khác Trinh sẽ kết thúc mối quan hệ luôn, nhưng đối với tôi Trinh vẫn mở ra.

- Anh thấy dễ chịu vì điều đó không?

- Tôi thấy rất biết ơn vì điều đó. Trinh luôn luôn là cô gái mà tôi cảm thấy xứng đáng để hi sinh.

- Anh có bao giờ nghĩ là anh sẽ tạo ra một hiện tượng giống như Ngọc Trinh lần thứ 2 không?

- Tôi sẽ không tạo ra một hiện tượng như Ngọc Trinh, tôi sẽ tạo ra một tài năng khác để khẳng định vị thế trong showbiz. Ngọc Trinh đã là một hiện tượng độc nhất trong lịch sử showbiz. Có thể Trinh không phải là cô gái tạo ra những sản phẩm tài năng nhất định nhưng vẫn là một cô gái có lượt view rất cao vì cô ấy là một hiện tượng, một điều gì đó đặt biệt.

Tôi đã và đang tạo ra một nhân tố mới nhưng không phải để so sánh với Ngọc Trinh. Tôi muốn cô gái mới của tôi khẳng định được tài năng và là một ngôi sao. Nếu mong muốn tạo ra người hơn Trinh thì có Ngọc Trinh để làm gì. Tôi nghĩ Ngọc Trinh hãy là Ngọc Trinh thôi, tôi không muốn ai vượt qua Ngọc Trinh hết. Tôi tin rằng, nhân tố mới của tôi đang có hướng đi chín chắn. Khi có sản phẩm, tôi sẽ làm truyền thông và khi sản phẩm thành công thì truyền thông mới mạnh. Còn sản phẩm không thành công, tôi nghĩ truyền thông sẽ ở mức độ vừa phải.

- Thời của Ngọc Trinh, hướng đi và chiêu trò vẫn chưa tinh vi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, showbiz đã bội thực chiêu trò. Anh có nghĩ nhân tố mới mà anh đào tạo sẽ phải chuyển hướng đi hay dùng chiêu trò cho hợp thời?

- Tôi chưa bao giờ lặp lại hướng đi của chính mình. Tôi sẽ không phải là người đi sau bất kì một ai hết. Tôi luôn là người tiên phong cho hướng đi của mình. Với Quỳnh, tôi đang xây dựng một thuật ngữ điện ảnh, có tài năng và được công nhận. Bạn ấy đã nhận được 3 phim điện ảnh với toàn vai chính trong một năm nhưng cái không may là 3 phim đấy không hay. Đâu phải phim điện ảnh nào ra cũng thành công nhưng 3 phim đó đã tạo cho bạn ấy những kinh nghiệm về diễn xuất. Đến bây giờ bạn ấy đang tham gia bộ phim dài tập, tôi chưa xem nhưng họ đã cho Ngọc Trinh xem. Trinh bảo: “Anh nhìn xem sự lột xác này đi nha. Một sự lột xác kinh khủng”. Ngày xưa, tôi hay làm bộ ảnh sự xuất hiện này nọ nhưng bây giờ thì không, tôi phải đợi đúng sản phẩm thành công mới đẩy mạnh truyền thông cho bạn ấy. Tôi tin bởi bạn có tố chất của một ngôi sao thực thụ, không phải tố chất của một ngôi sao ảo.

- Đẩy một ngôi sao thực lực sẽ mất thời gian khá dài đấy?

- Rất dài. Đến thời điểm này, tôi nhìn nhận mọi thứ từ giao tiếp, ứng xử, bạn ấy đã có tất cả mọi yếu tố. Bạn ấy không yếu điểm nào và được lòng tất cả mọi người. Với một cô gái có tài năng, có đam mê, có nỗ lực và sự khôn ngoan trong giao tiếp nhưng thật chứ không diễn. Tôi không cho bạn ấy dính đến bất kì một thứ gì về tiền. Bạn ấy có thể ở nhà thuê, khi hết tiền vẫn có thể bảo với tôi, còn chi tiêu và chi phí mỗi lần xuất hiện đến 90% được hỗ trợ từ các đàn chị như: Ngọc Trinh... Một bộ đồ hay một cái túi bạn ấy dùng không quá 3-5 triệu. Bạn ấy lại cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và không bị áp lực về đồng tiền. Vì thế, bạn ấy sẽ tập trung vào tài năng của chính mình.

- Đầu tư vào giá trị thật như thế liệu anh đủ kiên nhẫn đi đến cùng?

- Tôi tự tin khẳng định mình đủ kiên nhẫn. Đầu tư vào một giá trị thật và bền vừng phải đi chính thống và từ từ.

- Ngọc Trinh từ một giá trị ảo nhưng hiện tại cô ấy cũng đang bước và thành công với những giá trị thật như: học diễn xuất, có kênh youtube riêng về tư vấn làm đẹp... Liệu đây có phải là sự can thiệp định hướng của anh cho Ngọc Trinh?

- Không, trong vòng hai năm nay, công việc của Trinh đều do cô ấy tự quyết định. Chúng tôi chỉ tương tác với nhau mỗi ngày. Trinh làm bất cứ điều gì cũng nói với tôi nhưng định hướng chính là do cô ấy tự suy nghĩ, tự sáng tạo ra. Mọi người sẽ không tưởng tượng ra, từ xưa đến nay, Ngọc Trinh đều thế, đều là một người có lối sống chỉn chu, lành mạnh và cực hay. Khi cô ấy thích hay đam mê điều gì, cô ấy sẽ làm rất tốt. Lịch học một tuần của Trinh chưa bao giờ ngơi nghỉ một ngày nào. Tôi gọi điện cho Trinh, cô ấy bảo: “Em đang học. Lát nữa em gọi lại nha”. Gọi điện cho Trinh cực khó. Tôi trêu cô ấy rằng: “Học gì học hoài vậy. 30 tuổi rồi, lấy chồng đi”. Học xong về nhà, 9h là Trinh lên giường ngủ, 6h sáng dậy lại đi chơi thể thao. Tôi hẹn người khác bất kể khi nào họ cũng đồng ý. Cuộc sống của tôi 24/24 là ngồi cafe nên muốn gặp tôi lúc nào cũng được. Còn Trinh, cô ấy phải xem lịch học, lịch làm việc. Xem lịch xong cô ấy sẽ gọi cho tôi bảo sẽ gặp nhau được ở những thời điểm nào rồi chốt.

- Nói như thế sự can thiệp của anh trong công việc và cuộc sống của Ngọc Trinh đã giảm đi khá nhiều?

- Đến thời điểm này, anh em nói chuyện với nhau chỉ để chia sẻ. Còn về công việc, Trinh luôn có định hướng cho riêng cô ấy. Hướng đi của cô ấy hiện tại đã sâu sắc hơn nhiều.

- Nhắc đến anh, người ta vẫn nhớ đến bóng dáng Ngọc Trinh và ngược lại. Có khi nào anh muốn tách biệt hai cái tên Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh không?

- Tôi chưa bao giờ muốn điều đó. Tôi và Trinh đã xác nhận với nhau điều đó. Ví dụ khi đi đến bất kì một sự kiện nào, Trinh cũng bảo sẽ đợi tôi đi cùng. Cô ấy luôn hỏi tôi đến lúc mấy giờ để cô ấy xuất hiện cùng tôi. Anh em chúng tôi không cần phải xuất hiện cùng nhau quá nhiều. Tuy nhiên, ở những sự kiện cần sự xuất hiện chung vẫn sẽ đồng hành. Trinh chỉ muốn xuất hiện duy nhất cùng tôi.

- Có rất nhiều mối quan hệ trong showbiz, sự trở mặt luôn diễn ra liên tục. Anh và Trinh đã duy trì điều gì để giữ được mối quan hệ bền chặt từ công việc đến cuộc sống như ngày hôm nay?

- Tôi bị lật mặt nhiều. Không phải cô nào cũng hết mình với tôi đâu. Có những cô do tôi tạo ra nhưng sau này, gặp tôi lại không chào. Với những cô đó, tôi đang muốn nhìn xem giá trị của họ sẽ tồn tại được bao lâu. Còn với tôi và Trinh, tôi cảm nhận mình có được một cô gái tử tế. Một khi đã cảm nhận được sự tử tế thì tôi luôn tôn trọng. Tôi là một người rất liều. Đôi khi tôi làm nhưng không bao giờ hỏi ý kiến người khác. Với một số người, chắc chắn họ sẽ phật ý. Tuy nhiên, Trinh vẫn bỏ qua cho tôi.

Tôi hay ngồi nói chuyện với những người bạn của mình rằng, duy nhất chỉ một người tôi luôn dành mọi thời gian khi đối phương cần, đó là Ngọc Trinh.