Trước H'hen Niê đại diện VN mang quốc phục gì đến Miss Universe?

H'hen Niê mang bộ quốc phục "Bánh Mì" đi thi Miss Universe 2018. Trang phục"Bánh Mì" của H'hen Niê vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận trong nước, tuy nhiên fan quốc tế lại khen ngợi thiết kế sáng tạo. Ảnh: VOV Trước đó, các trang phục của đại diện Việt Nam được thiết kế khá an toàn. Ở mùa giải năm 2015, Phạm Hương chọn trang phục áo dài. Ảnh: Pháp luật plus Quốc phục của Phạm Hương lấy ý tưởng từ chim hạc, cây tre và lá trúc. Khi người đẹp trình diễn trên đấu trường nhan sắc quốc tế, thiết kế gây chú ý. Ảnh: Pháp luật plus Thùy Lâm lại mang đến Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2009 bộ quốc phục được cách điệu từ trang phục của Nam Phương hoàng hậu. Ảnh: Vietnamnet Người tiền nhiệm của H'hen Niê lọt top 10 người đẹp có Trang phục truyền thống ấn tượng nhất. Ảnh: Vietq Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012, Diễm Hương tự tin trình diễn bộ quốc phục thêu hoa văn thổ cẩm. Ảnh: Khám phá Trang phục của Diễm Hương lọt top 10 Trang phục truyền thống xuất sắc nhất. Ảnh: Ngôi sao Trương Thị May diện chiếc áo dài họa tiết hoa sen trên chất liệu lụa truyền thống tại mùa giải năm 2013. Ảnh: Vietnamnet Trang phục của Trương Thị May được Global Beauties bình chọn là trang phục dân tộc đẹp nhất châu Á và lọt top 5 trang phục đáng ngắm nhìn nhất do Missosology đánh giá. Ảnh: An ninh thủ đô Tuy vậy, cũng có quốc phục của đại diện Việt Nam gây tranh cãi. Trong hình, trang phục dân tộc của Hoàng My tại mùa giải năm 2011 bị chê quá gợi cảm. Ảnh: Tiền Phong Xem video “H’hen Niê mang “Bánh Mì” đến Miss Universe. Nguồn Youtube/VTC:

