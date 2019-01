Vợ Khánh Đơn tiết lộ sự thật về chồng sau ồn ào đánh mất Lương Bích Hữu

Mới đây, vợ Khánh Đơn đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình những lời ngọt ngào dánh cho chồng. Cụ thể cô viết: "Để chọn một người làm chồng, tôi chọn anh. Một người văn minh, lịch sự, tài giỏi, học thức làm sao biết được điều này?



Nhìn vào cách anh ấy kể về người yêu cũ, không phải cứ một cuộc tình đi qua là phũ phàng, là nói xấu, là hạ bệ nhau (đôi khi người chồng tốt tôi có bây giờ là trải qua những ngày tháng thanh xuân vất vả, đầy nước mắt, dạy bảo của người phụ nữ khác mới có được). Tôi hãnh diện với người chồng hiện tại, vì anh ấy làm được những điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được".

Cách đây không lâu, Khánh Đơn đã khiến cho cư dân mạng khó hiểu về phát ngôn "Tôi rất hối tiếc khi để mất Lương Bích Hữu" trong một bài phỏng vấn.

Tuy nhiên, mới đây nam ca sĩ khẳng định: "Đơn chưa bao giờ phát ngôn rằng: "Tôi rất hối tiếc khi để mất Lương Bích Hữu ". Phát ngôn của Đơn "rất tiếc khi vẫn chưa thể nhận được con vì những lỗi mình gây ra lúc trước, có hối hận cũng không kịp".

Ngoài ra, anh cũng tiết lộ vợ đã bị động thai về thị phi mà Khánh Đơn vừa trải qua: "Chưa kịp báo tin vui với người thân bạn bè rằng Đơn và vợ chuẩn bị đón thành viên mới thì luân phiên thị phi thay nhau kéo đến. Rất may vợ và con của Đơn may mắn bình an.

Cô ấy đã rất vui khi kết quả tình yêu của chúng tôi được chớm nở. Sức khoẻ của Như đã rất yếu, Như đã bị động thai với các bài viết không xác thực, Như đã khóc hết nước mắt khi lo lắng rằng sẽ đánh mất đi đứa con của tôi và cô ấy.

Cô ấy là một người hiền hoà hiểu chuyện nếu là Như của ngày thường cô ấy sẽ không bị sốc tâm lý với những thông tin sai sự thật này, đằng này cô ấy vừa mới mang thai, tâm lý đầu đời đã không ổn định làm sao có được sự chuẩn bị cho những tin không hay bày ra trước mắt như thế này.

Cái gì đã qua thì cho qua, quá khứ là quá khứ, quá khứ đồng nghĩa với việc là ký ức, ký ức thì không thể xoá nhưng có thể lãng quên nó. Nếu mang một quá khứ buồn sầu ra đánh đổi với hạnh phúc hiện tại có phải quá khập khiễng không? Mong muốn được nhận lại con là trách nhiệm của người làm ba nhớ đến con không đồng nghĩa với việc luyến tiếc và mong mỏi quá khứ quay về.

Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình, đã có một cuộc sống riêng rất viên mãn, rất hạnh phúc. Quá khứ hãy cất nó vào một góc. Bản thân tôi không muốn nhắc đến nó. Hãy để nó đẹp theo cách của nó".