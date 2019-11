Việt Tú tiết lộ chuyện “đốt” 30 tỷ của Lệ Quyên cho Q Show độc diễn

>>>> Mời quý độc giả xem Teaser Q Show 2 của Lệ Quyên. Nguồn Youtube:

Chiều 31/10, Lệ Quyên đã tổ chức họp báo công bố liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát - Q Show 2 tại Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Việt Tú, ca sĩ Mỹ Dung, Quang Hà cùng sự dẫn dắt của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng.



Tại họp báo, Lệ Quyên xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, kiều diễm, đúng chất "nữ hoàng phòng trà". Chia sẻ về chặng đường 20 năm ca hát cùng dự án khủng sắp tới, nữ ca sĩ bày tỏ cô cảm thấy mỹ mãn, bởi 20 năm làm nghề là con số mà bất cứ ngành nghề nào cũng khiến người ta an lòng, còn với cô sau 20 năm ca hát đây lại là thời điểm rực rỡ nhất trong cuộc đời mình.

Đạo diễn Việt Tú và Lệ Quyên. Ảnh: (Hải Bá) Ảnh: (Hải Bá)

Để có được như ngày hôm nay, Lệ Quyên chia sẻ, cô cảm ơn chồng đã "bắt cóc" cô từ Hà Nội vào Sài Gòn, dù với mối tình trước đó, khoảng cách 100km đã khiến cô phải lăn tăn suy nghĩ. Cũng nhờ Nam tiến mà Lệ Quyên đã có những bước thăng hoa trong sự nghiệp, thậm chí những gì cô đạt được là không tưởng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Quyên thấy mình là phụ nữ quá may mắn, nhưng cũng có câu bình yên là do mình lựa chọn. Quyên có tính an phận và bình thản, cũng bởi vậy mà Quyên tránh được phiền phức cả trong đời sống thường nhật lẫn khi làm nghề. Quyên không vấp phải biến cố gì quá lớn. Nếu có nuối tiếc thì chỉ là khi mình còn thanh xuân hay có tuổi trẻ mình đã đánh mất nhiều cơ hội".

Nói về Q Show 2 được đầu tư hoành tráng với chi phí 30 tỷ, Lệ Quyên bày tỏ đây là dự án cô ấp ủ đã lâu. Cô muốn dành những gì tuyệt vời, hoàn hảo nhất cho liveshow lần này. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ sẽ độc diễn mà không có sự tham gia của ca sĩ khách mời. Đây cũng là lựa chọn khá táo bạo mà theo Lệ Quyên cô muốn chinh phục thử thách lần này, đồng thời cô cũng tin vào tài năng của các cộng sự.

Lệ Quyên dành nhiều tâm huyết cho Q Show 2. Ảnh: (Hải Bá)

Bày tỏ điều khó khi “độc diễn”, Lệ Quyên chia sẻ, cô đã “rèn luyện nội công thâm hậu” để có thể biểu diễn liên tục 30 ca khúc trong đêm nhạc. Thậm chí việc thay trang phục có thể sẽ diễn ra trên sân khấu, bởi đạo diễn không cho cô “mất tích” quá lâu.

Với Q Show 2, Lệ Quyên muốn dành cho khán giả những gì tinh túy nhất. Cô sẽ hát những ca khúc đã làm nên tên tuổi và cả những bài hát chưa từng biểu diễn ở bất cứ đâu.

Cũng trong buổi họp báo, Lệ Quyên và Việt Tú khẳng định con số 30 tỷ làm Q Show 2 là chi phí từ A –Z cho 3 đêm diễn ở cả Hà Nội và TP.HCM. Việt Tú còn hài hước, anh là người rất biết cách “đốt” tiền của các ngôi sao. Với liveshow của Lệ Quyên lần này ê-kíp sẽ dành những gì hoàn hảo nhất để khán giả thưởng thức âm nhạc có thể thõa mãn.

Sự đầu tư kỳ công, tỉ mỉ cho Q Show còn được thể hiện ở ngay tấm vé, mà theo Lệ Quyên, nó được lấy ý tưởng từ chiếc đĩa than. Tấm vé xem show nặng gần 1kg sẽ là một kỷ vật để những ai yêu mến Lệ Quyên có thể lưu giữ.