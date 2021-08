Vì sao xin lỗi Jack vẫn bị kêu gọi tẩy chay?

Tâm thư xin lỗi của nam ca sĩ Jack giữa ồn ào có con với Thiên An, bị tố lăng nhăng vấp phải những ý kiến trái chiều.

Tối ngày 10/8, nam ca sĩ Jack lên tiếng về ồn ào có con với Thiên An, bị tố bắt cá nhiều tay. Theo Jack, anh đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An khi cô mang bầu, không như lời tố để Thiên An một mình làm tất cả mọi thứ.

Về con chung với Thiên An, Jack cho biết, anh vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành.

Cũng trong tâm thư, Jack viết: “Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này”.

Jack vướng ồn ào có con, bị tố lăng nhăng.

Sau khi được đăng tải, tâm thư của Jack lập tức vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Phía người hâm mộ một mực bênh vực Jack, cho rằng nên tha thứ cho nam ca sĩ bởi anh đã nhận sai.

Tuy nhiên, đông đảo cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc trước tâm thư của Jack. Nhiều người cho rằng Jack xin lỗi thiếu chân thành khi những người bị tổn thương nhiều nhất trong lùm xùm này là mẹ con Thiên An lại không nhận được lời xin lỗi của Jack .

“Xin lỗi các nhãn hàng, xin lỗi FC nhưng người cần phải xin lỗi nhất lại không thấy nói gì. Người mà bị làm phiền, bị chửi, bị dọa trù ẻo con đến mức phải cầu cứu cộng đồng mạng là Thiên An nhưng mà vẫn không được xin lỗi. Đăng bài xin lỗi nhưng lại không đúng trọng tâm, thật sự quá thất vọng”, một cư dân mạng bày tỏ quan điểm.

Một cư dân mạng khác cũng ném đá Jack: “Từ đầu đến cuối chưa nghe được 1 câu xin lỗi 2 mẹ con hay bảo vệ cho đứa bé và mẹ bé những ngày qua bị fandom khủng bố tin nhắn chửi bới đe dọa như thế nào”.

Trong khi đó, ca sĩ Vũ Duy Khánh nhắn nhủ đến Jack: “Người cần xin lỗi đầu tiên là mẹ của con em và gia đình cô ấy. Còn những người khác, có xin lỗi hay không không quan trọng nhé em trai”.

Dù xin lỗi, Jack vẫn bị ném đá còn bởi có một số ý kiến cho rằng anh bao biện về trách nhiệm với Thiên An và với con chung.

“Cố gắng hỗ trợ thế nào mà để Thiên An vẫn phải chạy xe xa lắc xa lơ đi làm vậy. Hỗ trợ kiểu gì mà tháng cho con có 5 triệu vậy”, “Hỗ trợ bao nhiêu nói luôn đi chứ bảo “An đã biết”. An biết nhưng mọi người chưa biết? 5 triệu á hả”, bình luận của một số cư dân mạng.

Bên cạnh đó, nhiều người chê trách Jack vì trong tâm thư, anh không hề phản hồi đến các lời tố “bắt cá nhiều tay”, thay vì đó, đưa ra câu trả lời mập mờ “trong thời gian này, không trong bất kì mối quan hệ tình cảm nào”.

Trong khi Jack vẫn bị ném đá dù xin lỗi, phía công ty quản lý Jack đăng tải bức thư thông báo về vấn đề pháp lý.

Theo thư thông báo: “Hiện đang có một số thông tin liên quan đến đời tư của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) được phát tán trên mạng xã hội. Theo thông tin chúng tôi nhận được, đây là những vấn đề thuộc đời sống cá nhân của các bên có đầy đủ năng lực hành vi trên cơ sở hiểu biết và tự nguyện".

Cuối thư, công ty quản lý khuyến khích các bên liên quan tôn trọng quyền riêng tư cá nhân và bí mật đời tư theo quy định của pháp luật hiện hành.