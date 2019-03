Tự nhận "chưa chồng", Lan Khuê hứng "bão gạch" từ cư dân mạng

Ít giờ trước, Lan Khuê đăng loạt ảnh selfie trên trang cá nhân. Người đẹp khoe nhan sắc rạng rỡ với mái tóc suông thẳng cùng những biểu cảm dễ thương. Quá thích thú với những hình ảnh này của mình, Lan Khuê tự khen: "Nhìn này đâu giống có chồng đâu nhỉ?".

Lan Khuê khá thích thú với hình ảnh tự selfie của mình. Ngay lập tức, bạn bè và người hâm mộ đã cho người đẹp Lan Khuê những bình luận như "gáo nước lạnh". Một số bảo người đẹp "giống mẹ chồng". Một số khác lại cho rằng "giống bà cô chồng". Dù biết đây là những lời trêu chọc của cộng đồng mạng nhưng hẳn Lan Khuê cũng phải bật ngửa với những bình luận như thế. Lan Khuê được biết đến là một người mẫu trẻ có nhiều thành tích trong nghề. Khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Tuấn John sau khoảng 1 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng vào tháng 10/2018. Lan Khuê và ông xã luôn vui vẻ, hạnh phúc sau đám cưới. Mặc dù làm dâu chốn hào môn nhưng Lan Khuê vẫn được ông xã ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật. Cuộc sống hôn nhân của Lan Khuê và chồng hiện tại đang rất hạnh phúc, trước đó ông xã Lan Khuê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây chú ý lên Instagram. Có vẻ như Tuấn John khá bực bội và khó chịu khi vướng phải những tranh cãi không đáng có.



Ngay khi ông xã thể hiện thái độ bức xúc lên trang cá nhân, Lan Khuê nhanh chóng vào hỏi chuyện chồng. Cô viết: "Gì". Những tưởng Tuấn John sẽ "giận cá chém thớt" hoặc trả lời cho qua thì bất ngờ thay, anh đáp lại bằng câu từ "nịnh" vợ siêu ngọt. "Everyone but you bà xã".

Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn trên mạng xã hội nhưng người hâm mộ cho rằng ông xã Lan Khuê cư xử vô cùng khéo léo. Thay vì trả lời cho có, anh lại thừa nhận rằng mọi người đều có thể làm anh khó chịu, trừ người đầu ấp má kề.