Trần Tiểu Vy gây kinh ngạc với gương mặt hao hao Á hậu Hoàng My

Trong khoảnh khắc "tự sướng", cặp mỹ nhân đình đám khoe nhan sắc hút hồn và nụ cười tỏa nắng.

Tiểu Vy đọ sắc với đàn chị Hoàng My.

Tuy nhiên, ai cũng nhận thấy hai mỹ nhân sở hữu gương mặt với những đường nét khá giống nhau. Đều sở hữu đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa nắng, khuôn hàm thon gọn..., nhìn Trần Tiểu Vy và Hoàng My chẳng khác nào chị em một nhà.



Bản thân Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng nhận ra điều đó. Cô viết dòng trạng thái hài hước đính kèm bức ảnh: "Same same but different - Giống giống nhưng lại khác khác".

Dưới phần bình luận, cư dân mạng nhận định: "Ủa giống nhau như chị em sinh đôi Vy ơi"; "Giống thật đấy"; "Như chị em vậy?"...

Nét đẹp "tây" của Hoa hậu Tiểu Vy khá giống với Á hậu Hoàng My.

Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy cũng... tự nhận mình và Tiểu Vy sở hữu nét đẹp khá giống nhau. Tuy nhiên, đàn chị khá khiêm tốn khi đánh giá rằng mắt của tân hoa hậu Tiểu Vy to hơn, mũi cao và gương mặt thanh thoát hơn.

Mai Phương Thúy cho rằng mình và Tiểu Vy có nét đẹp khá giống nhau.