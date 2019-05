Sao Hàn tát tài xế, cắn cảnh sát bị buộc dừng đóng phim

(Kiến Thức) - Nữ diễn viên Hàn Quốc Han Ji Sun gây choáng khi chửi bới, tát tới tấp tài xế taxi đáng tuổi bố vì lý do “trời hỡi”, tấn công cả cảnh sát khi bị đưa về đồn đã bị buộc phải dừng đóng phim.

Han Ji Sun, nữ diễn viên Hàn Quốc 9x triển vọng vừa bị buộc rút khỏi dự án phim “The Secret Life of My Secretary” sau lùm xùm tát tới tấp tài xế taxi, cắn cảnh sát.

Thêm vào đó, nữ diễn viên Han Ji Sun còn bị tuyên mức án phạt 5 triệu won (97,8 triệu VN đồng) và 1 năm quản thúc vì hành vi đánh người.

Trước đó, tờ Channel A đăng tải vụ việc, tháng 9 năm ngoái, Han Ji Sun đã bắt một chiếc taxi để đến rạp chiếu phim ở Gangnam (Seoul). Trong chuyến đi, Han bất ngờ tát tới tấp vào mặt, còn dùng cốc đánh vào đầu nam tài xế 61 tuổi. Đáng nói, nguyên nhân Han động tay động chân là vì tài xế taxi không đi theo hướng mà nữ diễn viên muốn.

Channel A đưa tin vụ nữ diễn viên Han Ji Sun hành hung tài xế taxi đáng tuổi bố và cảnh sát. Nguồn tin cho biết, thời điểm đó Han Ji Sun có biểu hiện say xỉn. Nữ diễn viên đã dùng những lời vô cùng thô tục để xúc phạm tài xế trong khi đánh khiến tài xế phải gọi cảnh sát. Khi có mặt tại sở cảnh sát để giải quyết vụ việc, cô gái trẻ lại tiếp tục tát vào mặt một nhân viên cảnh sát trước khi đấm đá và cào cấu anh.

Khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người vô cùng bức xúc bởi sau vụ việc đánh tài xế taxi và cảnh sát, Han Ji Sun vẫn tiếp tục hoạt động và bộ phim gần nhất hiện đang phát sóng là The Secret Life of My Secretary.

Phản ứng lại, công ty quản lý J Wide Company của nữ diễn viên đã đưa ra tuyên bố xin lỗi chính thức sau tin tức của Channel A. Đơn vị thừa nhận không quản lý tốt nghệ sĩ, đồng thời hứa sẽ cẩn trọng hơn sau này.

Thông tin mới nhất, nữ diễn viên trẻ xứ Hàn buộc phải dừng đóng phim.