Trầm trồ nhan sắc 3 thế hệ nhà Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Ở tuổi 53, Giáng My vẫn trẻ trung, gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1971 đoạt vương miện Hoa hậu Đền Hùng 1992. Nhan sắc của Giáng My ngày càng thăng hạng, được nhận xét không tuổi. Mẹ của Hoa hậu Giáng My là hoa khôi của trường Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ở tuổi ngoài 80, mẹ Giáng My có vẻ ngoài phúc hậu. Giáng My được cho là sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ. Giáng My chia sẻ về mẹ: “Hai mẹ con diện sắc thu để chào đón 6 nàng thơ tháng 10. Nhóm như một gia đình tràn ngập tình yêu thương và chia sẻ, trong đó mẹ là một idol lớn về năng lượng sống và phong cách chuẩn của phụ nữ Hà Nội cổ”. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My sinh con gái Anh Sa năm 1995. Anh Sa thừa hưởng những nét đẹp của mẹ như gương mặt khả ái, làn da trắng hồng, mịn màng. Ở con gái của Giáng My toát lên vẻ dịu dàng, tinh tế khiến người đối diện không rời mắt. Thay vì bước chân vào showbiz, Anh Sa chăm chỉ học hành. Cô tốt nghiệp trường Lehigh Pennsylvania tại Mỹ. Ít năm trở lại đây, con gái Giáng My không lộ diện. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Ở tuổi 53, Giáng My vẫn trẻ trung, gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1971 đoạt vương miện Hoa hậu Đền Hùng 1992. Nhan sắc của Giáng My ngày càng thăng hạng, được nhận xét không tuổi. Mẹ của Hoa hậu Giáng My là hoa khôi của trường Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ở tuổi ngoài 80, mẹ Giáng My có vẻ ngoài phúc hậu. Giáng My được cho là sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ. Giáng My chia sẻ về mẹ: “Hai mẹ con diện sắc thu để chào đón 6 nàng thơ tháng 10. Nhóm như một gia đình tràn ngập tình yêu thương và chia sẻ, trong đó mẹ là một idol lớn về năng lượng sống và phong cách chuẩn của phụ nữ Hà Nội cổ”. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My sinh con gái Anh Sa năm 1995. Anh Sa thừa hưởng những nét đẹp của mẹ như gương mặt khả ái, làn da trắng hồng, mịn màng. Ở con gái của Giáng My toát lên vẻ dịu dàng, tinh tế khiến người đối diện không rời mắt. Thay vì bước chân vào showbiz, Anh Sa chăm chỉ học hành. Cô tốt nghiệp trường Lehigh Pennsylvania tại Mỹ. Ít năm trở lại đây, con gái Giáng My không lộ diện. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL